Von der kleinsten Schraube bis zum Rammfilter bietet das Sortiment der Firma Dähmlow in Neumünster alles, was das Herz begehrt. Damit wird jedes Bauvorhaben zu einem Erfolg. Neben klassischen Schrauben und Nägeln gibt es auch Tor- und Türzubehör, Bewässerungszubehör, Holzverbinder, Gitterroste, Holzverbinder und noch vieles mehr. Egal welche Vision in die Tat umgesetzt werden soll, bei Dähmlow gibt es das richtige Zubehör dafür.

Auch Arbeitsschutzkleidung darf nicht fehlen. Foto: banckstudios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bei so einer großen Auswahl ist eine gute Beratung natürlich das A und O. Hier wird niemand ratlos vor dem Regal stehen gelassen. Dank des fachkundigen Personals geht bei Dähmlow jeder mit dem richtigen Befestigungsmaterial nach Hause. Der Teufel steckt schließlich im Detail. Auch das beste Holz wird ohne die richtigen Nägel, Schrauben oder Verbinder nicht zu einem stabilen Zaun, einem Gartenhaus oder einem Caport.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Es fehlt nur noch eine ganz bestimmte Schraube, um das Bauprojekt perfekt zu machen? Kein Problem! Dähmlow bietet auch einzelne Schrauben, Nägel und weitere Eisenwaren zum Verkauf an. Niemand wird mit einem 100er-Paket an Schrauben nach Hause geschickt, das er gar nicht benötigt und bis zum nächsten Bauvorhaben vielleicht schon wieder vergessen hat.

Wer noch das richtige Werkzeug sucht, wird bei Dähmlow ebenfalls fündig. Foto: banckstudios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Beste Beratung

„Wir wissen genau, wovon wir reden“, bestätigt Olaf Dähmlow, Geschäftsführer der Dähmlow GmbH & Co. KG, „Die Kunden können mit jedem Anliegen zu uns kommen und wir beraten sie ausführlich, was für Befestigungsmaterialien oder Zubehör sie brauchen, damit das Bauprojekt perfekt wird.“ Im Ladengeschäft an der Friedrich-Wöhler-Straße 39 in Neumünster können sich Kunden einen Überblick über das riesige Sortiment an Befestigungsmaterialien, Arbeitsschutz und sonstigen Eisenwaren verschaffen. Sollte mal nicht das Richtige auf Lager sein, kann die Ware problemlos innerhalb von 24 Stunden von Dähmlow bestellt werden.