Handwerker für den Einbau einer Wärmepumpe sind derzeit extrem ausgebucht. Foto: Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e.V. up-down up-down Heizung umrüsten Wärmepumpen: Deshalb lohnt es sich, mit dem Einbau noch zu warten Von Torben Kessen | 18.04.2023, 13:13 Uhr

Sie sind der Hoffnungsträger in Sachen Heizsysteme: Wärmepumpen. Zurzeit müssen Käufer in Deutschland aber für die klimafreundliche Heizung noch tief in die Tasche greifen und lange auf die Lieferung warten. Warum sich das in Zukunft ändern könnte.