ANZEIGE// Talis präsentiert nicht nur ihre nachhaltigen Holzhäuser, sondern zeigt ausführlich, wie individuell und zukunftsweisend man mit ihnen bauen kann – perfekt angepasst an die jeweilige Lebenssituation und die finanziellen Möglichkeiten.

Wirtschaftsflaute, steigende Kreditzinsen und zunehmende Kosten in nahezu allen Bereichen – Der Traum vom eigenen Heim scheint für viele Bauwillige aktuell ferner denn je. Talis möchte Mut machen und aufzeigen, wie mit neuen, innovativen Konzepten und raffinierten Technologien viel Energie und somit auch Geld eingespart werden kann.

Wohnen ohne Energiekosten

Für Talis stehen Nachhaltigkeit und Fortschritt im Mittelpunkt des Schaffens. Sie setzen auf den Einsatz von nordischem Kiefernholz als Hauptbaumaterial, um den CO 2 -Fußabdruck der Gebäude zu reduzieren und für ein gesundes Raumklima zu sorgen. In Kombination mit modernster Haustechnik (Lüftungs-, Heiz- und PV-System) sind die Talis Häuser nicht nur schön, sondern auch extrem energieeffizient. Mit dem Nullenergiekonzept sind so monatliche Energiekosten von 0 bis 50 € durchaus realistisch. Die dafür notwendige Haustechnik – wie die innovative Infrarotfensterheizung und eine hochwertige PV-Anlage samt Speicher – können direkt über Talis bezogen werden.

Bei Talis gibt es flexible Grundrissplanung ohne zusätzliche Kosten. Foto: Simon Roloff

Tiny oder für mehr Parteien?

Talis besitzt die Fähigkeit, vielfältige Bauprojekte in ganz Deutschland zu realisieren. Ob in einer malerischen Kleinstadt, einer belebten Metropole oder mitten auf dem idyllischen Land – sie bieten maßgeschneiderte Lösungen, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und gleichzeitig echte Hingucker sind.

Von modernen Stadthäusern über rustikale Landhäuser bis hin zu zeitgemäßen ökologischen Wohnprojekten – Talis setzt die Visionen ihrer Kunden in die Realität um. Flexibel und individuell: So sind auch Eigenheime mit kleinen Wohnflächen ab 60 qm oder Mehrgenerationenhäuser möglich! Ebenso auch Talishäuser mit einer Steinfassade.

KfW förderfähig – Bis zu 150.000 € ab 0,01 % effektivem Jahreszins

Die KfW fördert klimafreundliches Bauen und aktualisiert fortlaufend ihre Förderprogramme. Bereits jetzt gibt es neu angepasste Kredite, die sehr attraktiv sind und Bauwilligen mehr finanziellen Spielraum bieten. Der Förderkredit „Klimafreundlicher Neubau 297/298“ verspricht dabei bis zu 150.000 € je Wohneinheit ab 0,01 % effektivem Jahreszins mit bis zu 35 Jahre Laufzeit und bis zu 10 Jahre Zinsbindung. Auch das Programm „Wohneigentum für Familien“ unterstützt Familien mit Kindern und Alleinerziehende mit niedrigem bis mittleren Einkommen bei ihrem Bauvorhaben.

Das Nullenergiehaus - energieautarkes Wohnen mit Zukunft. Foto: Talishaus

Seit über 20 Jahren ein zuverlässiger Baupartner

Talis hat Wege gefunden, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und qualitativ hochwertige Häuser zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten! Einen Besuch bei der Hausmesse sollte sich niemand entgehen lassen - genauso wie die ausführliche Beratung von Fachberatern vor Ort.

Besonderes Highlight: Einige Baufamilien sind vor Ort auf der Messe, die bereits erfolgreich mit Talis gebaut haben. Sie freuen sich auf einen gemeinsamen Austausch über ihre Erfahrungen in der Planungs- und Bauphasen.