ANZEIGE // Wir leben in einer Zeit, in der der Energieverbrauch unaufhaltsam steigt und der Planet mit drastischen Folgen zu kämpfen hat. Wir alle haben die Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, unseren CO 2 -Ausstoß zu reduzieren und die Umwelt zu schützen. Eine Möglichkeit des Beitrages besteht darin, neue Wohngebäude maximal energetisch autark zu gestalten.

So wie das Nullenergiehaus von Talis! Hier investiert man bewusst in erneuerbare Energien und energieeffiziente Technologien. Bauen Sie kreativ, individuell und nachhaltig das beste Holzhaus der Welt. Erschaffen Sie sich Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, Strompreisen und aufwendigen Wartungsarbeiten. Robust und zuverlässig über viele Generationen hinweg.

Durch den Einsatz modernster Photovoltaikanlagen kann Talis seine Häuser mit garantiert sauberem Strom versorgen und mit wohltuender Infrarotwärme bedarfsgerecht beheizen. Ein intelligentes Energiemanagementsystem schenkt die Fähigkeit, die selbst erzeugte Energie effektiv zu nutzen und zu kontrollieren. So wird der Energieverbrauch gesenkt, Energiekosten reduziert und elektrische Mobilität sichergestellt.

Gemeinsam können wir eine nachhaltige Zukunft gestalten. Eine Zukunft, in der die Umwelt geschützt, Abhängigkeiten reduziert und eine lebenswerte Welt für uns und kommende Generationen geschaffen wird. Diese Zukunft beginnt jetzt!

Informieren Sie sich auf der Talis-Hausmesse in Husum ausführlich über das durchdachte Konzept vom Nullenergiehaus. Mit dem Talishaus der neuesten Generation als Herzstück – bestmöglich konstruiert, maximal gedämmt und perfekt in den Details. Platziert auf einer unternehmenseigenen optimierten Klimabodenplatte, kombiniert mit einem kostengünstigen, energieeffizienten Fensterheizsystem, einer nahezu geräuschlosen dezentralen Lüftungsanlage sowie einer großen Photovoltaikanlage auf dem Dach samt leistungsfähigem Akku, entsteht ein wunderschönes Zuhause mit Traumwerten im Energieverbrauch.

Mehr Informationen: Talis-Hausmesse in Husum Die Talis-Hausmesse findet am 18./19. März 2023 jeweils von 11 bis 16 Uhr statt.

Seit einigen Monaten bekommen Sie bei Talis alles aus einer Hand! Nicht nur das Talishaus, sondern auch die für die energetische Autarkie notwendige Haustechnik wird Ihnen direkt angeboten: die Fensterheizung, das Lüftungssystem und nun auch ein auf die Talis-Häuser abgestimmtes Photovoltaik-Paket, wahlweise mit Speicher und Ladestation.

Null Energiekosten – eindeutig machbar!

Das Nullenergiehaus ist eine perfekte Kombination aus einzelnen Komponenten. Mit einer großen Photovoltaikanlage samt leistungsstarkem Akku ist es so durchaus möglich, auf das Jahr gesehen null Euro für Energiekosten (Heiz- und Haushaltsstrom) aufbringen zu müssen! Bei optimalen Bedingungen ist sogar eine positive Bilanz möglich. Das heißt Sie verdienen mit Ihrem Talishaus sogar noch Geld dazu. Viele Talishauskunden, die seit mehr als einem Jahr in ihrem Nullenergiehaus leben, können das nur bestätigen!

Das Talishaus, seine Technologien – das Gesamtpaket überzeugt! Talis hat starke Argumente, die Sie hautnah auf ihrer Hausmesse erleben können. Erlangen Sie so und in Fachgesprächen das Vertrauen in das Nullenergiekonzept des Unternehmens. Lassen Sie sich begeistern – für einen Wohntraum aus Holz, umweltschonend, nachhaltig und mit einer hervorragenden CO 2 -Bilanz.

Für das leibliche Wohl wird ausreichend gesorgt sein. Parkplätze sind vorhanden.

Infos: 04841/961410.

