ANZEIGE // In wenigen Branchen ist der Fachkräftemangel schon so lange so offenkundig wie im Handwerk. Noch immer bildet es mit über einer Million Handwerksbetrieben und 5,3 Millionen Beschäftigten einen wesentlichen Anteil des Rückgrats der deutschen Gesellschaft. Ein guter Grund, Themen rund um´s Handwerk eine eigene Sonderbeilage zu widmen: Am 12.05. erscheint „Unser Handwerk“, die Beilage der Kreishandwerkerschaften Nordfriesland-Nord und -Süd, und kann auch hier online gelesen werden.

Die Leser erwartet ein bunter Mix an Themen für alle, die sich für das Bauen oder Renovieren, für´s Einrichten, den Gartenbau oder auch für eine Ausbildung oder Karriere im Handwerk interessieren.

Lutz Martensen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd, und Stephan Tack, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord. Foto: Silke Kurtz

Besonders im Fokus ist das Thema Karriere im Handwerk. Stephan Tack, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Nord, hebt die Bedeutung der beruflichen Bildung und insbesondere der beiden Berufsschulen in Niebüll und Husum hervor, an denen die Handwerks-Generation von morgen ausgebildet wird. Dass eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf mindestens so spannend sein kann wie ein Studium, wird in einem Beitrag der HWK Flensburg deutlich: Hier berichten junge Menschen von ihren Auslandsaufenthalten auf Kreta, in Norwegen und Österreich im Rahmen ihrer Ausbildungen.

Zimmerer-Lehrlinge Linus Kunze und Il Hinz hatten im Rahmen eines Austauschprogramms der Handwerkskammer Flensburg die Gelegenheit, ein Auslandspraktikum in Norwegen zu machen. Foto: privat

Auch Menschen, die sich privat für das Thema Bauen und Handwerk interessieren, kommen hier auf ihre Kosten. So erläutert Norbert Nielsen, Reetdachdecker aus Borgsum auf Föhr, wie sich Wärme aus Altreet von abgedeckten Reetdächern erzeugen lässt; und Frank Boller, Obermeister der Innung Elektro-, Sanitär- und Heizungstechnik auf Eiderstedt gibt eine Einschätzung zu den Hürden der Energiewende für Immobilienbesitzer.

Ein weiterer Themenschwerpunkt liegt im Bereich Unternehmensnachfolge: Ulrike und Dirk Clausen von Zweirad Clausen aus Husum berichten, wie sie die Zukunft ihres Unternehmens mit einem Quereinsteiger sichern, der sich privat schon immer für Fahrräder begeistert hat. Auch Lutz Martensen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd, gibt in einem weiteren Beitrag Ratschläge zu diesem Thema:

„Unternehmensnachfolge ist ein gravierender Beratungspunkt meiner täglichen Aufgaben als Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft in Husum. Meine Empfehlung ist es, sich bereits zehn Jahre vor dem Rückzug aus dem operativen Geschäft, um eine Nachfolgelösung zu bemühen. “ Lutz Martensen Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordfriesland-Süd

Diesen Ratschlag befolgt hat Ingwer Christophersen, Maler- und Kreishandwerksmeister aus Ladelund. In „Unser Handwerk“ berichtet er von seiner beruflichen Laufbahn sowie von seinem Engagement in der Kreishandwerkerschaft – und erklärt, warum er sein Unternehmen bereits vor neun Jahren an seinen Sohn Timo übergeben hat.

Diese und viele weitere Themen erwarten die Leser der Beilage, die am 12.05. folgenden Tageszeitungen beigelegt ist: Husumer Nachrichten, Insel-Bote, Sylter Rundschau und Nordfriesland Tageblatt.