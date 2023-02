In Deutschland gibt es weiterhin zu wenig Wohnraum. Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Grafik zeigt Missverhältnis Bedarf kaum zu decken: So groß ist der Wohnungsmangel in Deutschland Von Jakob Patzke | 04.02.2023, 16:21 Uhr

Noch immer gibt es in vielen Regionen Deutschlands zu wenig Wohnraum. Der Bedarf wird wohl in den kommenden Jahren kaum zu decken sein. In bestimmten Teilen der Bundesrepublik ist das Problem besonders gravierend.