ANZEIGE // Im Kaufmannshof in Schleswig, am Kornmarkt, bietet Fußbodenverleger Matthias Ullrich seinen Kunden eine große Auswahl an Bodenbelägen und einen persönlichen Service an. Im FUSSBODEN DESIGN Ladengeschäft können Interessierte unverbindlich und kostenfrei einen Beratungstermin mit dem Inhaber selbst vereinbaren.

„Kunden aus der Region bekommen hier einen ganz besonderen und persönlichen Service.“ Matthias Ullrich Geschäftsführer

Individuelle Beratung und Qualitätsgarantie

Ein Besuch im Fachgeschäft lohnt sich, denn jeder Kunde bekommt seine eigene individuelle Beratung, direkt vor Ort. Ein Schnäppchen inklusive einer professionellen Beratung sollte keiner verpassen. Es besteht eine großzügige Auswahl an an Musterflächen.

Dafür selbst muss nur ein ungezwungener und persönlicher Beratungstermin vereinbart werden. Zu diesem Termin muss keiner alleine sein, es darf die gesamte Familie mitentscheiden und ist im Ladengeschäft FUSSBODEN DESIGN von Matthias Ullrich herzlich willkommen.

Fußbodenverleger Matthias Ullrich gibt fünf Jahre Garantie auf alle Leistungen und Produkte, wie Parkett-, Vinyl-, Laminat- oder Teppichböden sowie auf die Verlegung selbst. Sechs Mitarbeiter kümmern sich bei FUSSBODEN DESIGN um die fachgerechte Ausführung der beauftragten Leistungen.

Vertrauen in Profis aus dem Kaufmannshof

Wer auf der Suche nach einem neuen Bodenbelag ist, sollte den Profis aus dem Kaufmannshof vertrauen, die auf Qualitätsware setzen und keine Restposten verkaufen wollen. Bei Fußbodenverleger Matthias Ullrich und seinem Team ist man in sicheren Händen, wenn es um das Verlegen von Bodenbelägen geht.

Beim Team von Fußbodenverleger Matthias Ullrich ist man in sicheren Händen, wenn es um das Verlegen von Bodenbelegen geht.