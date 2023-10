Bereits in dritter Familiengeneration und seit einem halben Jahrhundert gehören Türen und Fenster aus Kunststoff zum Herzstück von Nordplast in Schenefeld. Weit über die Grenzen der Region hinaus hat sich das Unternehmen einen guten Ruf erarbeitet und steht für Qualität, Service und Fachberatung. Nordplast zählt so zu den Top-Unternehmen der Kunststofffenster-Spezialisten in Deutschland. 1969 hatte der Unternehmer Rudolf F.W.H. Zimmermann die Idee, Premium-Fenster aus dem damals in der Bauelemente-Branche noch wenig verbreiteten Material PVC herzustellen. Er gründete im gleichen Jahr die Nordplast Kunststoffe GmbH & Co. KG in Schenefeld, 70 Kilometer vor den Toren Hamburg gelegen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 50 Mitarbeiter. Zum Kundenkreis gehören sowohl private als auch gewerbliche Auftraggeber. Von A wie Aufmaß vor Ort bis Z wie Zubehör deckt die Nordplast das komplette Spektrum an Fenster, Türen, Rollläden, Insektenschutz auf Maß mit dem Komplettservice. Ob Austausch einzelner Elemente oder komplettes Bauvorhaben, hier sind Hausbesitzer & Co. immer an der richtigen Adresse.