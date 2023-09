Besucher können sich an diesem Tag von der Welt der Traumbäder inspirieren und zu spannenden Vorträge zum Thema „Nachhaltigkeit und Photovoltaik“, informieren. In Zusammenarbeit mit dem Fachhandwerk realisiert Vollbrecht + Pohl, in der Hauseigenen ELEMENTS Ausstellung, Traumbäder und nachhaltige Technik rund um das Thema Haus. Am Tag des Bades stehen allen Kunden und Besuchern, die Mitarbeiter von ELEMENTS, für alle Fragen zur Verfügung und zeigen vor Ort, worauf es im Badezimmer und bei der Installation von regenerativen Energien ankommt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und ein Gewinnspiel verspricht tolle Gewinne für das Bad oder die neue, nachhaltige Energie des Hauses.

Unterschiedliche Bäder und dessen Ausstattung werden am 16.09.2023 vorgestellt. Foto: Vollbrecht + Pohl

Das Land der Sonne in den Bädern

Von 09-16 Uhr erwartet die Besucher ein paralleles Programm aus Information, Innovation und Unterhaltung rund um die Wohlfühloase. Die Zeiten des normalen WCs sind vorbei. Das wachsende Gesundheitsbewusstsein hält Einzug in das neue Bad. Die neue Generation der Dusch-WCs punktet nicht nur optisch, sondern auch funktional. Mit ansprechendem Design, modernster Technik und zahlreichen Funktionen wird die tägliche Hygiene vereinfacht und Krankheiten (z.B. Ekzeme, Hämorrhoiden) vermieden. Erleben Sie auf rund 900 qm Top-Produkte von renommierten Herstellern rund um das Thema Bad und eine Vielfalt an verschiedenen Dusch-WCs in Funktion.



Die Besucher erfahren wissenswertes über Photovoltaik bei spannenden Vorträgen. Foto: Vollbrecht + Pohl

Vorbereiten für die Energiewende

Gerade bei den derzeit hohen Energiepreisen ist es wichtig sich auch über das eigene Nutzerverhalten Gedanken zu machen. Auch ohne hohe Investitionskosten kann mit einfachen Mitteln viel Geld eingespart werden. Bei vielen Besuchern werden bereits die besten Voraussetzungen für die zukünftigen Technologien geschaffen. Daher informieren Vollbrecht + Pohl in 2 Vorträgen rund um die Themen Nachhaltigkeit im Heizsystem und Photovoltaik.

Photovoltaik bildet einen wichtigen Baustein, um bei stetig steigenden Strompreisen die Energiekosten im Griff zu behalten. Zusätzlich schafft die Kombination aus Photovoltaik mit einer Wärmepumpe, elektrischen Heizsystemen, oder Ladeinfrastruktur für E-Mobilität eine Autarkie und Sicherheit. Kleine Balkonkraftwerke unterstützen den täglichen Stromverbrauch im Haushalt. Die fachlich kompetenten Mitarbeiter von Vollbrecht + Pohl informieren jeden zum Thema Nachhaltigkeit in den unterschiedlichen Vorträgen.

„Wir sind stolz auf unseren breitgefächerten und einmaligen Service. Das gibt es bei Onlinehändlern wie Amazon nicht.“ Kai Habermann Geschäftsführer Verkauf bei Vollbrecht + Pohl

Vollbrecht + Pohl: Regionales Handwerk als Partner

Mit „ELEMENTS“ wurde in Rendsburg ein Ausstellungskonzept installiert, das von Menschen besucht werden kann, die ein neues Bad planen oder modernisieren möchten. Für individuelle Beratungen muss vorab ein Termin vereinbart werden. Das Motto: Der einfachste Weg zum neuen Bad. Auf 900 Quadratmetern kann sich jeder von mehr als 103 Bädern und Anwendungen inspirieren lassen. ELEMENTS ist die Ausstellung des Fachhandwerks, die keine eigene Ausstellung hat, ihren Kunden aber trotzdem gerne zeigen möchte, was heutzutage alles bei der Gestaltung der „Nasszelle“ möglich ist. Viele Fachhandwerker begleiten ihre Kunden in die ELEMENTS-Ausstellung.

„Durchschnittlich kauft jeder Konsument zwei Bäder in seinem ganzen Leben. Dementsprechend setzt man sich mit dem Thema wenig auseinander. Weil die Auswahl und Möglichkeiten aber unglaublich vielseitig sind, ist es schön, wenn man eine fachliche Beratung bekommt. Über den Handwerker wird der technische Aspekt vermittelt. Vollbrecht + Pohl sind stolz auf unseren breitgefächerten und einmaligen Service. Das gibt es bei Onlinehändlern wie Amazon nicht“, sagt Kai Habermann, Geschäftsführer im Verkauf bei Vollbrecht + Pohl. Wer gerne digital plant, kann sein Bad übrigens auch virtuell in 3D mit der Elements-App gestalten.

Mehr Informationen: Anmeldung für die Vorträge: größer als Größer als Zeichen Vorträge: 10:00 – 11:00 Uhr effizientes Heizen

11:15 – 11:45 Uhr Photovoltaik

13:00 – 14:00 Uhr effizientes Heizen

14:15 – 14:45 Uhr Photovoltaik Die Teilnehmerzahl für die Vorträge ist auf 25 Personen begrenzt. Die Anmeldung ist unter rendsburg@elements-show.de, unter 04331 – 466290 oder hier möglich.