ANZEIGE // DRK-Handlungsbevollmächtigter Robert Wollschläger und DRK-Bereitschaftsleiter Oliver Hushahn sind glücklich und zufrieden. Das Ehrenamtszentrum des Deutschen Roten Kreuzes Neumünster in der Bachstraße ist fertiggestellt. „Heute laden wir von 10 bis 16 Uhr Interessierte zum Tag der offenen Tür ein. Besuchen Sie uns und lernen das neue Gebäude kennen. Dabei werden sich sämtliche Abteilungen des DRK mit Infoständen präsentieren.“ Das nach aktuellen energetischen Möglichkeiten erbaute Gebäude ist ein Leuchtturm-Projekt für den Norden“, sagen beide.

Ihr Dank gilt den Handwerkern. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass der überwiegende Teil der Gewerke aus Neumünster und der umliegenden Region stammen. Dadurch hatten wir kurze Wege, konnten uns immer wieder abstimmen. Die Handwerker haben viel Kraft in die Arbeit und Ausführung gesteckt. Alle waren mit Begeisterung und Einsatzfreude dabei.“ Der moderne Zweckbau überzeugt mit rund 1.450 Quadratmetern Nutzfläche verteilt auf zwei Stockwerke. Nachhaltigkeit ist angesagt: Auf dem Dach wurde eine 20 Kilowatt Photovoltaik-Anlage installiert, für Wärme und heißes Wasser sorgen zwei Wärmepumpen. Drinnen entpuppt sich das Gebäude als heimlicher Star: Im Erdgeschoss dominiert hinter dem Foyer ein großer Raum, in dem schon die erste Blutspendeaktion stattgefunden hat. Der Saal kann mit beweglichen Trennwänden vergrößert oder in mehrere Räume abgetrennt werden. Auch größere Veranstaltungen können hier stattfinden. Oliver Hushahn und Robert Wollschläger haben bereits die Akustik getestet: Nichts dringt durch, wenn die Trennwände aufgestellt sind.

Multifunktional: Der große Veranstaltungssaal kann unterteilt werden.

Neue Räumlichkeiten für alle Ehrenamtler

Eines der Prunkstücke ist eine große, top ausgestattete Industrieküche. Die DRK-Versorgungseinheit kann hier Essen schnell und professionell für große Einsätze zubereiten. Auch die Versorgung bei internen Veranstaltungen ist somit gesichert. Gleich nebenan ist der Durchgang zur großen Fahrzeughalle mit Platz für fünf DRK-Fahrzeuge. Hier steht unter anderem der Notfallkrankentransportwagen neben dem Ford Ranger und dem Gerätewagen Sanität. Umkleideräume mit Duschen für 55 Einsatzkräfte schließen sich in direkter Nähe an. Das Erdgeschoss bietet weitere Aufenthaltsbereiche und unterschiedliche Seminarräume. Im ersten Stock ergänzen sich Kaffeeküche, Büros und weitere Seminarräume für zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse. Die Büroräume werden unter anderem von Einsatzleitern genutzt, um dort zu arbeiten.

Das Ehrenamtszentrum soll aber nicht nur Platz für die vielfältigen Bereiche des DRK bieten, sondern ist auch für andere ehrenamtliche Vereine und Verbände zugänglich.

„Wir stellen gut ausgestattete Räume für Seminare, Ausbildungen und Fortbildungen zur Verfügung, die für mehrere Stunden oder Tage, je nach Verfügbarkeit, gemietet werden können.“ Robert Wollschläger DRK-Handlungsbevollmächtigter

Mit dem Gelände an der Bachstraße hat Oliver Hushahn ein großes Grundstück neben dem Gefahrenabwehrzentrum und der Feuerwehr gefunden und selbst den ersten Bauplan entworfen. Widrigkeiten wie der Abtrag von kontaminiertem Boden und Verzögerungen bei der Genehmigung des Bebauungsplans wurden professionell überwunden. „Nun kann es losgehen!“ lautet das Signal. Nicht zuletzt dank der beteiligten Firmen, die „alles gegeben haben“.