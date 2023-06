ANZEIGE // Die BKM.MANNESMANN Bauwerksabdichtung Nord setzt bei der Behebung von kapillaren Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk auf die zertifizierten Abdichtungsmethoden der BKM.MANNESMANN AG. „Wir verzichten bewusst auf Aufgraben und Ausschachten, um den Aufwand und Sanierungsstress für unsere Kunden so gering wie möglich zu halten“, so die Leiterin der Schadensanalyse der BKM.MANNESMANN Bauwerksabdichtung Nord Bianca van Deuverden. „Wir sind heute in der Lage, Mauerwerk von innen zuverlässig gegen aufsteigende und vertikal eindringende kapillare Feuchte abzudichten. All das ist möglich durch die innovativen und natürlich zertifizierten Entwicklungen der BKM.MANNESMANN AG“, so van Deuverden weiter.

Bestehende Kellerabdichtungen erreichen erfahrungsgemäß nach ca. 30-40 Jahren ihre Verschleißgrenzen (leider häufiger auch viel früher) und sollten spätestens dann erneuert werden, damit die Gebäude durch die Feuchtigkeit keine dauerhaften Schäden nehmen und auch mögliche gesundheitliche Folgen für die Bewohner der Immobile vermieden werden. Wenn solche Feuchtigkeitsschäden offenbar werden, stehen die Eigentümer bisher vor der Herausforderung, ihre Außenanlagen und Beete zu zerstören, Terrassen, Carports oder sogar Garagen oder Außentreppen zurückzubauen – sofern das überhaupt möglich ist.

Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden haben eine Vielzahl negativer Auswirkungen auf Bewohner. Foto: BKM.Mannesmann

Doch diese Methode ist heute zumeist überflüssig, mittlerweile gibt es modernere und günstigere Methoden. Die zuverlässigen, zertifizierten Feuchtigkeitssperren der BKM. MANNESMANN AG haben eine hervorragende Wirksamkeit und extrem lange Haltbarkeit, auch im Vergleich zu anderen Methoden auf dem Markt, und bilden eine sichere, bleibende Sperrschicht in jeder Art von Mauerwerk. Überall dort, wo Feuchtigkeit kapillar ins Mauerwerk eindringen kann, bilden die Systeme der BKM.MANNESMANN AG eine wirkungsvolle und dauerhafte Sperre.

BKM.Mannesmann Nord saniert auch Schimmelbefall mit System

Mit der Feuchtigkeit in Kellern oder auch im Wohnbereich, letztlich auch in Mietwohnungen, geht oft Schimmelbefall einher, dies stellt nicht nur ein potentielles gesundheitliches Problem für die Bewohner dar, oft entwickelt sich daraus auch ein langwieriges Ärgernis für die Eigentümer. Hier schafft die BKM.Mannesmann Nord Abhilfe dank ihrer bewährten und dauerhaften Systeme zur Schimmelbeseitigung und Wand- und Deckenbearbeitung gegen Schimmel. Auch hier bietet die BKM.MANNESMANN Bauwerksabdichtung Nord eine für Eigentümer von Immobilien kostenlose Schadensanalyse an.

Vor allem Schimmel stellt in Wohnungen ein gesundheitliches Problem der Bewohner dar. Foto: BKM.Mannesmann

Nasse Wände bedeuten auch dauerhaft steigende Heizkosten

Feuchte Wände gefährden aber nicht nur den Wert von Immobilien und trüben mit Schimmel und schlechtem Wohnraumklima das Wohlbefinden im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung, feuchte Wände können auch zu einer bedeutenden versteckten finanziellen Belastung für jeden Haushalt werden.

„Bereits bei einer eher minimalen Durchfeuchtung von nur ca. 5% im Mauerwerk reduziert sich der Wärmedämmwert der Wand um bis zu 50%. Dadurch können sich die Energiekosten für das Heizen der Wohnräume fast verdoppeln“, so Enrico Oppel, technischer Vorstand der BKM.MANNESMANN AG in Kamen. „Bei einer Mauerwerksdurchfeuchtung von 10% sind die Auswirkungen noch gravierender und deutlich spürbar“, erklärt Oppel weiter. Durch diese erhöhte Feuchtigkeit im Mauerwerk geht wertvolle Wärmeenergie verloren, was die Energieeffizienz der Immobilie erheblich mindert. Der Wärmedämmwert einer solchen Wand reduziert sich auf ein Viertel im Vergleich zu einer trockenen Wand – und die Heizkosten schießen rasant in die Höhe.