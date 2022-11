ANZEIGE// Er hat allen Grund, über die Vergangenheit zu reden. Noch lieber aber spricht Rolf Petersen über Gegenwart und Zukunft. Der 77-jährige Inhaber und Firmengründer der gleichnamigen Unternehmensgruppe mag keinen Stillstand. Rolf Petersen blickt nach vorn. „Wir sind mit unserer Philosophie auf dem richtigen Weg, sind in einem Markt unterwegs, der sich fast täglich ändert und von neuen Techniken und Ideen lebt.“

Der Seniorchef drückt auch heute noch aufs Tempo. In seinem Unternehmen und hinter dem Steuer seines Mitsubishi Lancer Evo. Rolf Petersen ist einer der erfolgreichsten Rallye-Piloten Norddeutschlands. 1985 wurde er Deutscher Rallye-Vizemeister, insgesamt hat der Rendsburger vier Europa-Meisterschaftsläufe gewonnen. In seinem Alter ist er auch heute noch als ältester aktiver deutscher Rallyefahrer auf Straßen und nur schwer zu befahrenden Feldwegen unterwegs.

Rolf Petersen ist einer der erfolgreichsten Rallyefahrer Deutschlands. Foto: Rolf Petersen

Petersens Unternehmer-Karriere begann 1972 in einer Doppelgarage in Osterrönfeld, wo auch heute noch der Firmensitz zu finden ist. 50 Jahre auf Expansionskurs. Heute zählt die Unternehmensgruppe in den Standorten Osterrönfeld, Kessin bei Rostock und Heide (früher Heinemann) in den Bereichen Heizung-Sanitär-Lüftung rund 250 fest angestellte Beschäftigte, dazu kommen eine Reihe von Partnerfirmen. Der Umsatz liegt bei rund 50 Millionen Euro, die Aufträge werden in Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin abgewickelt. Die rund 150 in gelb gehaltenen Dienstfahrzeuge gehören auf Norddeutschlands Straßen zum Markenportfolio der Petersen-Gruppe.

Eines der größten Projekte war die Elbphilharmonie in Hamburg. Auch gehören große Blockheizkraftwerke, die ganze Stadtteile mit Wärme versorgen, und Gewerbe- und Industrieanlagen zum Geschäftsfeld. Aber, betont Petersen, „wir sind auch für kleinere Aufträge der richtige Partner“.

Wärmepumpen, Solar, Brennstoffzellen heißen die aktuellen Themen, „mit denen wir uns auseinandersetzen“.

Das Kundendienst-Team kümmert sich täglich um alle regionalen Arbeiten. Dazu gehören Installation, Modernisierung und Wartung von Heizungsanlagen, Neuinstallation von Bädern sowie Reparaturen aller Art in den Bereichen Heizung und Sanitär.

Familiäre Geschäftsführung: Gerrit und Rolf Petersen, Stephan Ernst-Petersen (v.l.) Foto: Rolf Petersen GmbH

Die Firmengruppe habe auch schwere Zeiten in der Baubranche erfolgreich überstanden. „Einige große Firmen der Heizungs- und Sanitärbranche haben diese schweren Jahre nicht überlebt und sind in die Insolvenz gegangen. Deshalb können wir stolz sein, dass wir diese Zeiten überstanden und als eine der wenigen Unternehmen dieser Branche überlebt haben“, sagte Petersen auf der Jubiläumsfeier zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Die Rolf Petersen GmbH gehört zu den erfolgreichsten Familienunternehmen in Norddeutschland. Die besondere wirtschaftliche Stabilität und finanzielle Stärke des Unternehmens wurde nun auch offiziell durch das Creditreform Bonitätszertifikat bestätigt. Sowohl Sohn Gerrit als auch Schwiegersohn Stephan Ernst-Petersen gehören der Geschäftsführung an. „Das ist ein großes Glück für mich und für die Firmengruppe“, lobt der jung gebliebene Senior sein inner-familiäres Führungsteam. Auch für Sohn Gerrit Petersen ist der 1. November 2022 ein besonderes Datum, denn genau vor 25 Jahren trat er in das Familienunternehmen ein. Heute kümmert er sich um die Geschäftsführertätigkeiten und leitet die Geschicke des Unternehmens.

Das Firmenjubiläum wurde im Kreise der Familie Petersen zusammen mit der Belegschaft im Rahmen eines Oktoberfestes gefeiert. Da man sich bewusst ist, dass dieser Erfolg nicht ohne engagierte Mitarbeiter möglich gewesen wäre, hat die Geschäftsführung anlässlich des Jubiläums Rucksäcke mit allerlei kleinen Überraschungen zusammengestellt und an jeden Mitarbeiter als Dankeschön verteilt.

Im Oktoberfest-Look: Die gesamte Familie Petersen Foto: Rolf Petersen GmbH

Großen Wert legt die Unternehmensleitung auf Ausbildung und moderne Personal-Details. So haben zahlreiche Auszubildende ihren Abschluss „mit einer eins vor dem Komma“ absolviert. „Darauf sind wir stolz“, betont Rolf Petersen. An die 30 junge Menschen sind gegenwärtig an den drei Standorten als Auszubildende tätig. Ein Teil der Beschäftigten hat sich für die Vier-Tage-Woche entschieden. Damit geht das Unternehmen einen neuen Weg, der häufig bei Neueinstellungen ein entscheidendes Kriterium ist. „Und wer besonders fleißig ist, kann auch mit Sonderzahlungen rechnen“, merkt der Firmengründer an.

Als Rolf Petersen im Jahr 1988 mit dem Rallyesport aufhörte, glaubte kaum jemand an ein späteres Comeback. 30 Jahre sollte es dauern, bis der vielfache Meister wieder in ein Fahrzeug mit Rallyestreifen stieg. Seit 2018 gibt Rolf Petersen wieder Gas, atmet Reste von Staubwolken ein und peilt noch einmal einen großen Erfolg an. In seiner Werkstatt in Westerrönfeld wird geschraubt wie zu besten Zeiten. Sein gelber Mitsubishi Lancer steht wieder im Mittelpunkt des Tagesablaufs. Rolf Petersen: „Das ist nun einmal mein Leben.“



Im Leben des Unternehmers spielt ein zweites Hobby eine durchaus ernst zu nehmende Rolle. Rolf Petersen beherrscht die Zauberei. So lässt er zum Beispiel Geldscheine verschwinden und holt sie wieder an die Oberfläche, wenn die Eigentümer nervös werden. Im Alter von 28 Jahren hat er sich erstmals mit der Magie beschäftigt und sich ständig neue Tricks angeeignet. Auf so mancher Feier avanciert der Firmenchef zum umjubelten Unterhalter. Sein Leben allerdings war keine Zauberei. Es hatte alles Hand und Fuß, was Rolf Petersen unternehmerisch angefasst hat.

Übrigens: Sowohl die Unternehmensgruppe als auch Rolf Petersen selbst gehen mit der Zeit und sind auch im Bereich Social Media aktiv. Wer auf dem aktuellen Stand bleiben und interessanten Content sehen möchte, sollte den Kanälen auf Instagram und Facebook folgen.