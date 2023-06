ANZEIGE// In der Eckernförder Immobilienbranche hat sich Beyer Immobilien seit 25 Jahren einen Namen gemacht. Die Firma, die Kunden bei Kauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien sowie Hausverwaltung unterstützt, wird seit vier Jahren von Alen Ajdarpasic geleitet. Mit insgesamt 15 Mitarbeitern und knapp 1000 verwalteten Wohneinheiten ist Beyer einer der großen Anbieter in Schleswig-Holstein in Eckernförde.

Immobilien-Expertise über Schleswig-Holstein hinaus

Beyer Immobilien ist nicht nur in Schleswig-Holstein und Hamburg aktiv, sondern auch in anderen Städten wie München, Eppstein, Potsdam und Berlin. „Wir verkaufen auch Objekte in München, Eppstein oder Potsdam und Berlin“, berichtet Alen Ajdarpasic. Zufriedene Kunden greifen aufgrund ihrer guten Erfahrungen mit dem Unternehmen auch in anderen Regionen gern auf die Dienste von Ajdarpasic und seinem Team zurück.

Optimistischer Blick in die Zukunft

Trotz gestiegener Zinsen blickt Alen Ajdarpasic optimistisch in die Zukunft: „Die Bauzinsen stabilisieren sich langsam auf einem höheren Niveau“. Dies führt dazu, dass die Zahl der Anfragen nach Wohnungen oder Häusern zuletzt wieder angezogen hat. Auch bei älteren Immobilien mit weniger zeitgemäßer Wärmedämmung sieht der Experte Potenzial:

„Es warten viele Immobilien hier in der Region darauf, aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst zu werden – wir sehen eben das Potential in solchen Projekten und unterstützen nach Kräften, wo immer es geht.“ Alen Ajdarpasic Geschäftsführer Beyer Immobilien

Stets auf dem neuesten Stand

Alen Ajdarpasic und sein Team legen großen Wert auf Fort- und Weiterbildung. Alen Ajdarpasic lebt seit 1993 mit seiner Familie in Eckernförde und kennt sich deshalb in der Region hervorragend aus. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, sich zusätzlich laufend fortzubilden. „Jedes Jahr sind 20 Stunden Fort- und Weiterbildung bei der zuständigen Handelskammer nachzuweisen“, sagt der erfahrene Immobilienkaufmann. Auch in Bezug auf gesetzliche Bestimmungen zum Thema Heizung und Nachhaltigkeit ist das Beyer-Team stets auf dem Laufenden.