Thorsten Niemann ist Geschäftsführer der Vulpes Immobilien GmbH mit Sitz in Eckernförde und hat schon mehr als 14 Jahre Erfahrungen in der Immobilienbrache gesammelt. Er beantwortet die wichtigsten Fragen rund um das Thema Finanzen beim Haus- und Wohnungskauf.

Eine eigene Immobilie ist noch immer eine sichere Wertanlage. „Auch wenn die Preise momentan wieder leicht sinken, ist der Wert von Immobilien ist in den letzten 50 Jahren stetig gestiegen“, bestätigt Niemann. Während das Mieten kurzfristig weniger Kosten und Bindung bedeutet, führt es langfristig zu Verlusten. „Man bezahlt in 10 Jahren vielleicht 120.000 Euro Kaltmiete. Doch am Ende hat man nichts davon“, so Niemann, „Wenn man jedoch eine Immobilie kauft, tut man das auch für die eigene Tasche. Denn man investiert dadurch in eine beständige Wertanlage.“

Altbauwohnungen sind beliebt - doch vor allem hier sollte auf mögliche Investitionskosten geachtet werden. Foto: Adobe Stock: js-photo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zustand der Immobilie ist entscheidend

Schon bei der Wahl der Immobilie gibt es viele Faktoren, die man beachten sollte. „Je älter das Haus, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass hohe Investitionskosten dazukommen“, warnt Niemann. Die sorgfältige Prüfung der Immobilie kann langfristig viele Kosten sparen. Je moderner die Immobilie, desto nachhaltiger ist die Investition. Wichtige Fragen vor dem Kauf sind zum Beispiel: Was für eine Heizung ist verbaut und wie alt ist sie? Wie alt und stabil ist das Dach? Liegt Belastung mit Schadstoffen vor? Ist das Haus ausreichend gedämmt? Entsprechende Prüfung vor dem Kauf schützt vor bösen Überraschungen.

Ausschlaggebend für den Preis ist außerdem die Lage der Immobilie. Zwischen ländlichen und stadtnahen Angeboten können große Unterschiede anfallen. Im Vorfeld sollte man prüfen, was das direkte Umfeld zu bieten hat. Gibt es Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten oder Apotheken? Diese Faktoren beeinflussen die Kosten stark, bieten aber gleichzeitig eine gemütlichere Wohnlage. Neben dem Kaufpreis der Immobilie gibt es noch weitere Nebenkosten, die mit einberechnet werden sollten, beispielsweise die Notarkosten, die Maklerprovision und die Grunderwerbssteuer.

„Auch bei wenig Eigenkapital lohnt sich der Kauf“

Eigenkapital ist laut Niemann nicht zwingend erforderlich, aber wünschenswert. Als optimale Eigenkapitalquote nennt er 40% vom Gesamtdarlehen: „So sichert man sich den besten Zinssatz, aber auch bei weniger Eigenkapital lohnt sich der Kauf.” Auch bei der Kreditwahl gibt es einiges zu beachten. In Schleswig-Holstein gibt es viele Möglichkeiten, Förderkredite oder Darlehen zu bekommen. Zum Beispiel bieten die Investitionsbank Schleswig-Holstein und die KfW verschiedene Wege, um den Traum vom Eigenheim zu ermöglichen. Andere Institute, die Förderkredite anbieten, sind meist an spezielle Voraussetzungen gebunden. Um in der Vielzahl von Angeboten das Bestmögliche zu finden, berät die Vulpes Immobilien GmbH und ist aktiv an der Kreditfindung beteiligt.

Die vergangenen Monate waren von Preissteigerungen und hoher Inflation geprägt. Neben den immer noch andauernden Folgen der Corona-Pandemie und dem russisch-ukrainischen Krieg, hält sich die Lust zum Hauskauf aktuell in Grenzen. Aber: „Der Markt wird sich stabilisieren“, dessen ist Niemann sich sicher. „Wahrscheinlich nicht in ein oder zwei Jahren, aber die Lage wird sich wieder beruhigen.“

Das Team von Vulpes kennt sich aus mit Immobilien - Fragen werden kompetent beantwortet. Foto: Vulpes Immobilien Management GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

