ANZEIGE // Vulpes ist als Hausverwaltung hauptsächlich im norddeutschen Raum tätig. „Viele der Objekte, die wir betreuen, sind in Schleswig-Holstein, aber auch im nördlichen Niedersachsen, in Bremen sowie in Hamburg, Sachsen und Brandenburg betrauen uns Eigentümer mit der Verwaltung ihrer Immobilie“, verrät Thorsten Niemann. Er ist seit 2021 Geschäftsführer von Vulpes und bereits seit 2016 im Unternehmen beschäftigt. Insgesamt zählt das Vulpes-Team 35 Mitarbeiter, die sich um alles rund ums Gebäude und dessen Verwaltung kümmern, damit es deren Eigentümern und Bewohnern gut geht.

Wenn die Fenster undicht sind, die Heizung nicht vernünftig läuft oder die Dusche tropft, können sich die Mieter ohne Umschweife bei ihrem einen, zentralen Ansprechpartner melden, sagt Geschäftsführer Thorsten Niemann: „Uns zeichnet aus, dass wir gutes Fachpersonal haben, das sich schnellstmöglich um die Belange der Kunden und Mieter kümmert.“ Vulpes habe ein großes Netzwerk aus eigenen Hausmeistern sowie qualifizierten Handwerkern, Gutachtern und weiteren Dienstleistern, die sich ohne Umschweife kümmern. „Das hören wir immer wieder, der Mieter ruft beim Hausmeister an und in 90 Prozent der Fälle wird dann auch sofort geholfen. Diese Erreichbarkeit ist uns wichtig, das schreiben wir uns groß auf die Fahne“, benennt Thorsten Niemann eines von Vulpes Qualitätsmerkmalen.

Thorsten Niemann, Geschäftsführer der Vulpes Immobilien Management GmbH Foto: Vulpes Immobilien Management GmbH

Rund 3300 Wohnungen, Geschäftsräume und andere Räumlichkeiten liegen in den Händen der Vulpes Immobilien Management GmbH. Das Unternehmen wurde 2009 unter dem Namen „Grund und Meer Immobilien Eckernförde GmbH“ gegründet und gehört seit 2014 zum Konzern Vulpes Ventures. Noch immer ist das Büro in Eckernförde mit 22 Mitarbeitern das Zuhause der Immobilien-Management-Firma. Zudem sind 13 Hausmeister angestellt, die zum Teil auch in den Objekten leben, die sie betreuen.

Zu den Geschäftsfeldern der norddeutschen Immobilienagentur gehören sieben Bereiche: Vermietung, Betriebskosten und Vertragsmanagement, Finanzbuchhaltung, Forderungsmanagement, Property Mangement, Sekretariat und Geschäftsführung. Für die Kunden von Vulpes, also Hauseigentümer, bedeutet dass, dass sie dem Team von Thorsten Niemann ihr Objekt vollumfänglich in die Hände legen können. Das Suchen von Mietern, die Erstellung der Nebenkostenabrechnung, das Verwalten der Kaution, Instandssetzungen am Haus oder das „Eintreiben“ der Miete, wenn die Mieter im Zahlungsverzug sind – um all das und noch viel mehr kümmert sich Vulpes.

Geballte Kompetenz für die Kunden: ein Teil des Teams der Vulpes Immobilien Management GmbH Foto: Vulpes Immobilien Management GmbH

Sorgfalt, norddeutscher Pragmatismus und kurze Wege sind es, die das Vulpes-Team auszeichnen. Wer Interesse daran hat, seine Immobilien von der Vulpes Immobilien Management GmbH verwalten zu lassen, kann sich gerne über das Formular auf dieser Webseite melden. (Hinweis: Vulpes macht keine WEG-Verwaltung.)

Kontakt

Vulpes Immobilien Management GmbH

Carlshöhe 36

24340 Eckernförde

Web: https://immo-vulpes.de

