ANZEIGE // Viele Vermieter sehen die eigenen Immobilien als eine wertvolle Anlage, beispielsweise als fester Bestandteil der eigenen Altersvorsorge. Doch ein entsprechendes Management ist hier von großer Bedeutung, damit Wohnungen und Häuser ihren Wert über Jahre oder Jahrzehnte nicht verlieren. Vulpes Immobilien Management ist bei Fragen in diesem Fachgebiet der richte Ansprechpartner. Neben der Hausverwaltung und Objektbetreuung gehört auch die Vermögensverwaltung, auch Asset Management genannt, zu ihrem Repertoire. Hierbei kümmern sie sich um die Werterhaltung oder sogar Wertvermehrung der Immobilien ihrer Kunden.

Doch wie genau können sich Vermieter eine gezielte Werterhaltung oder -vermehrung vorstellen? Vor allem die Werterhaltung zeigt eine große Schnittmenge zu den Tätigkeiten der Hausverwaltung auf. Vulpes steht in direktem Austausch mit den Hausmeistern der entsprechenden Immobilien und wird regelmäßig über deren Zustand in Kenntnis gesetzt. Werden die Erneuerung von Fassaden oder die Sanierung der Balkone in absehbarer Zeit akut, können die Mitarbeiter bei Vulpes so frühzeitig eingreifen und angemessene Maßnahmen vorschlagen, umsetzen und Budgets entsprechend planen.

Die Wertvermehrung sieht vor allem Investitionen mit guten Rahmenbedingungen vor. Gibt es beispielsweise für die neue Heizung aktuell entsprechende Förderprogramme, können von Vulpes Immobilien Management die Voraussetzungen zur Förderung sowie ihre Eignung im individuellen Kontext geprüft werden. Sind Maßnahmen vom Vermieter gewünscht, werden diese gerne auch von Vulpes durchgeführt. Langjährige Partner in der Handwerksbranche haben gute Erfahrungen und einen guten Preis zur Folge.

„Aus Erfahrungen sehen wir vor allem eine Wertsteigerung darin, auf erneuerbare Energien zurückzugreifen.“ Thorsten Niemann Geschäftsführer Vulpes Immobilien Management

Vulpes kümmert sich um die Finanzen, Verträge und weitere Betreuung ihrer Vermieter-Kunden. Foto: Adobe Stock - slavun

Administrative Betreuung von A bis Z

Gemeinsam mit ihrer Partnerfirma in Hamburg nimmt sich Vulpes ebenso sämtlicher Ankaufs- und Veräußerungsprozesse ihrer Vermieter-Kunden an. Während in Hamburg das Hauptgeschäft an der Tagesordnung steht, arbeitet Vulpes vorrangig zu und steht für fachspezifische Fragen zur Verfügung. Fragen zu Betriebskostenabrechnungen, Vermietung und Vertragsmanagement bei Dienstleistungen oder auch die Begehungen von Immobilien sind schließlich ihr Fachgebiet. Genauso gehören Rahmenverträge und ähnliche Vereinbarungen bei Vulpes Immobilien Management zur Routine - dazu gehören die Abstimmung, Ausarbeitung sowie der rechtsverbindliche Abschluss. Da ihre betreuten großen Rahmenverträge meist Betriebskosten zum Inhalt haben, können die Mitarbeiter hier einen deutlich besseren Preis für Mieter bei der Abrechnung erzielen.

Vorausschauende Finanzplanung mit Reportings

Natürlich funktioniert eine kluge und sinnvolle Vermögensverwaltung nicht ohne eine sorgfältige Finanzplanung. Wer diese von Vulpes übernommen haben möchte, überlässt ihnen am besten die Eröffnung eines Bankkontos oder vergibt ihnen eine Vollmacht über das bestehende Konto. So haben die Mitarbeiter einen Zugriff auf alle Bankbewegungen - das heißt alle Einnahmen und Ausgaben - und können so jeden Monat detailliert Auskunft darüber geben.

Thorsten Niemann ist Geschäftsführer der Vulpes Immobilien Management GmbH. Foto: Vulpes Immobilien Management

In welchem Rahmen das geschehen soll, entscheidet der Vermieter. So können auch weitere Informationen monatlich dokumentiert werden: Sind die Mieten vollständig und pünktlich gezahlt? Wurden eventuell bestimmte rechtliche Schritte eingeleitet? Gibt es Neuigkeiten in der Budgetplanung? In Absprache mit den Vermietern nimmt Vulpes bis zu abgestimmten Beträgen auch selbst Überweisungen von den jeweiligen Konten vor. So kann bei beispielsweise Kleinstreparaturen schnell gehandelt werden.

Mit inbegriffen in der Finanzplanung von Vulpes Immobilien Management ist ebenso die Darlehensbeschaffung. Jede Darlehensbeschaffung ist sehr individuell und Situationsabhängig, so sind der Zweck des Darlehens, die Höhe der finanziellen Mitteln und das Eigenkapital des Vermieters wesentliche Informationen.

„Anhand der vorhandenen Informationen holen wir Angebote verschiedenster Banken ein und vergleichen ihre Möglichkeiten und Konditionen.“ Thorsten Niemann Geschäftsführer Vulpes Immobilien Management

Bei Investitionen in Objekte in Schleswig-Holstein werden von Vulpes auch gerne die Angebote der Investitionsbank Schleswig-Holstein herangezogen, denn Förderdarlehen haben bekanntermaßen besonders gute Konditionen. So garantiert Vulpes, dass die Vermieter immer passende Angebote zu ihren Wünschen erhalten. Offene Fragen oder Unklarheiten bleiben hier eine Seltenheit.