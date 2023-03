ANZEIGE // Sie betreuen etwa 3300 Wohnungen, Geschäftsräume und andere Räumlichkeiten, vor allem in Norddeutschland: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vulpes Immobilien Management GmbH. Von Flensburg bis Lübeck und Brunsbüttel, in Hamburg und im nördlichen Niedersachsen sowie in Sachsen und Brandenburg sind die Kunden ansässig. Ein großes Gebiet, meint man, aber trotzdem geht es bei Vulpes persönlich zu: „Wir sind eine relative kleine Hausverwaltung in dem Sinne, dass wir kurze Dienstwege haben und Dinge gern direkt und pragmatisch lösen, anstatt sie auf die lange Bank zu schieben“, erklärt Geschäftsführer Thorsten Niemann. Anfragen von Kunden oder Mietern, für die Vulpes zuständig ist, werden schnell und zeitnah beantwortet. Wer selbst Hauseigentümer ist, weiß, wie wichtig das ist.

Für jeden Aufgabenbereich beschäftigt Vulpes spezialisiertes Fachpersonal, das sich in diesem Gebiet sehr gut auskennt. Dazu gehören beispielsweise die Punkte Betriebskosten, Forderungs- und Vertragsmanagement. Für den Kunden gilt aber die Devise: Er muss nur eine einzige Nummer einspeichern. Er hat einen Ansprechpartner, nicht mehr. „Laufen bei diesem Ansprechpartner Fragen auf, die vielleicht einen anderen Bereich als seinen eigenen betreffen, kümmert er sich trotzdem darum, dass diese Fragen beantwortet und Probleme angegangen werden, ohne die Verantwortung von sich zu schieben“, weist Niemann auf eines der Qualitätsmerkmale von Vulpes hin. Zudem pflegt Vulpes ein großes Netzwerk an Hausmeistern, Handwerkern, Gutachtern und Dienstleistern. „Meistens haben wir eigene Hausmeister vor Ort. Ansonsten arbeiten wir mit Firmen zusammen, von denen wir wissen, dass die Qualität stimmt“, sagt Thorsten Niemann.

Thorsten Niemann, Geschäftsführer der Vulpes Immobilien Management GmbH Foto: Vulpes Immobilien Management GmbH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch für Mieter wird die Kontaktaufnahme so einfach wie möglich gestaltet: In jedem Treppenhaus der von Vulpes betreuten Einheiten gibt es einen Aushang mit den jeweiligen Kontaktdaten vom Hausmeister und Notdienst. „Der Mieter kann uns immer erreichen und was wichtig ist: Wir können miteinander reden. Hat er zum Beispiel ein unerwartetes Problem, wie dass sein Auto kaputt gegangen ist oder jemand krank geworden ist, weshalb er die Miete nicht zum Monatsanfang zahlen kann, dann freuen wir uns immer über ein offenes Wort. Es ist immer besser mit uns zu reden, anstatt gar nichts zu machen“, weiß Thorsten NIemann. „Sonst gehts irgendwann in den Forderungsbereich und das ist nicht ganz so schön. Es gibt immer eine Möglichkeit. Wir bemühen uns um eine Lösung, mit der alle Parteien einverstanden sind“, ergänzt der Geschäftsführer.

Vulpes kümmert sich um Verträge

Vertrauen ist auch das Stichwort im Bereich Vertragsmanagement, um das sich Vulpes für seine Kunden kümmert. „Geht ein Objekt in unsere Verwaltung über, prüfen wir die bestehenden Verträge. Sind sie zu teuer, schauen wir, welche Möglichkeiten es gibt und kündigen diese zum Teil, um zu einem besseren Anbieter zu wechseln, wenn der Vermieter damit einverstanden ist.“ Verträge machen einen großen Teil der Betriebskosten aus und erfordern darum große Vielfalt, weiß Thorsten Niemann. Ein Beispiel dafür sind Gasverträge. „Die meisten Objekte haben dafür teure Einzelverträge. Übernehmen wir die Hausverwaltung, kündigen wir nicht selten Altverträge und schließen einen neuen Vertrag ab bei einem Anbieter, mit dem wir seit 2016 zusammenarbeiten. Mit diesem haben wir einen großen Rahmenvertrag für zahlreiche Gebäude. Für den Mieter bedeutete unser Mengenrabat in der Vergangenheit nicht selten eine Kostenreduktion von teilweise 50 Prozent“, berichtet der Geschäftsführer.

Auch um die Verträge mit Mietern kümmert sich Vulpes sowie auf Wunsch um die Suche nach neuen Mietern, wenn jemand ausgezogen ist. „Wohnungsabnahmen sowie -übergaben laufen ebenfalls über uns. Kündigt ein Mieter, bekommt er eine Bestätigung zu wann die Kündigung greift. Dann terminieren wir eine Vorbesichtigung, um zu schauen, ob Wände gestrichen werden müssen oder es größere Schäden gibt. Nach dieser kleinen Prüfung der Wohnung weiß der Mieter, was er noch erledigen muss und was wir als Hausverwaltung übernehmen. Ist bei der finalen Wohnungsübergabe alles in Ordnung, bekommen wir den Schlüssel und der Mieter bekommt in der Regel zeitnah seine Kaution wieder. Gegebenenfalls behalten wir für die kommende Nebenkostenabrechnung einen kleinen Teil davon ein. Das sind aber Einzelfallentscheidungen“, erklärt Thorsten Niemann.

Wer Interesse daran hat, seine Immobilien von der Vulpes Immobilien Management GmbH verwalten zu lassen, kann sich gerne über das Formular auf dieser Webseite melden. (Hinweis: Vulpes macht keine WEG-Verwaltung.)

