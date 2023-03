ANZEIGE // Sie hat Tradition, die Hausmesse von Tank Reisemobile: Pünktlich zum Frühlingsbeginn wird auf dem großen Hof des Familienunternehmens in Dänischenhagen wieder die Campingsaison eingeläutet. Am 18. und 19 März präsentieren Geschäftsführer René Tank und sein Team jeweils von 10 bis 17 Uhr wieder ihr gesamtes Portfolio. Jede Menge Fahrzeuge vom ausgebauten Van bis zum gehobenen Reisemobil, Neues aus dem Bereich Campingzubehör und ein Blick in die Werkstatt von Tank Reisemobile mit ihrem Serviceangebot laden dazu ein, sich umzusehen und das Reisefieber zu erwecken. „Die Fahrzeuge all unserer Hersteller, viele Kastenwagen und unsere Eigenmarke TRM Vans gibt es bei der Hausmesse zum Angucken und Anfassen“, kündigt René Tank an. Zudem zeigen die Kollegen vom benachbarten Fahrradhaus Russee das Neueste aus dem Bereich Fahrräder und E-Bikes – natürlich inklusive Probefahrten.

„Unsere Hausmesse hat seit jeher einen ganz eigenen Charakter. Sie ist wie ein Treffen unter Freunden, bei dem sich alte Kunden mit neuen austauschen, man sich gegenseitig von seinen Reisen berichtet und über neue Ausflugsziele spricht. Das gehört zum Campingleben dazu“, weiß René Tank. Die Besucher der Hausmesse kommen aus ganz Schleswig-Holstein. Und natürlich ist auch das Tank-Team vor Ort: Die Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen Verkaufsberatung, Vermietung, Service, Werkstattannahme, Garantie und Zubehör stehen für alle Fragen bereit. Die Gäste können zwischen Vans, Reisemobilen, Zelten für Kastenwagen und Caravan wieder das Campingfieber in sich erwecken. Dazu ist mit einer Getränkebude und einem Schwenkgrill für das leibliche Wohl gesorgt.

Blick über das Firmengelände: Tank Reisemobile startet am 18. und 19. März 2023 mit seiner ersten Frühjahrsmesse nach Corona in die Saison. Foto: Tank Reisemobile

TRM Vans und mehr: Diese Marken hat Tank Reisemobile im Angebot

Tank Reisemobile verkauft Fahrzeuge vom ausgebauten Kastenwagen bis hin zum gehobenen Reisemobil mit luxuriöser Ausstattung. Der Fachhändler in Dänischenhagen vertreibt die Marken Frankia und Pilote, außerdem Chausson, Illusion, Randger und Yucon. In Deutschland ist Tank Reisemobile der nördlichste Westfalia-Händler. Zudem hat Tank Reisemobile aufblasbare Zeltanhänger von Opus im Angebot.

Wer sich kein eigenes Reisemobil zulegen, sondern eines mieten möchte, ist bei Tank Reisemobile ebenfalls richtig: Bis zu 20 Mietfahrzeuge hat das Familienunternehmen im Angebot. Dazu kommen Gebrauchte unterschiedlichster Marken. Und: mit TRM Vans hat Tank Reisemobile eine eigene Marke für Kastenwagen aufgebaut. Auf der Basis von Mercedes-Benz Sprintern sowie zukünftig auch auf Basis der Allrad-Fahrzeuge von Iveco Daily werden die Vans je nach Kundenwunsch individuell ausgebaut. „Den ersten Iveco werden wir Ende des Jahres fertig haben und dann zu uns auf den Hof nach Dänischenhagen holen“, kündigt René Tank an. Die Iveco-Fahrzeuge mit Allradantrieb zeichnet u. a. aus, noch geländetauglicher zu sein. Den Iveco gibt es in drei Größenvarianten: 6 Meter, 7,20 Meter und 7, 50 Meter.

So in etwa wird ein Iveco aussehen, nachdem Tank Reisemobile ihn zu einem TRM Van umgebaut hat. Bei der Innenausstattung können die Kunden ihre Wünsche umsetzen lassen. Foto: Tank Reisemobile

Die Nachfrage nach kompakten Campern steigt, beobachtet der Geschäftsführer: „Der Trend geht zum Kastenwagen. Wir werden aber auch weiter große Reisemobile im Angebot haben“, verspricht René Tank. Der Bereich Vans ist bei Tank Reisemobile im vergangenen Jahr aufgrund der erhöhten Kundennachfrage stark gewachsen. Neben der Eigenmarke TRM Vans gibt es auch eine große Auswahl weiterer Kastenwagen der Anbieter Westfalia, Ford, Firma Randger. Und das Beste: Die Fahrzeuge sind ohne lange Wartezeit verfügbar, sagt René Tank zu: „Wir haben eine große Auswahl in allen Farben und Formen, die wir auf unserer Hausmesse zeigen. Viele Fahrzeuge können wir kurzfristig liefern!“

Beispiel eines TRM Vans: So oder so ähnlich sehen die Fahrzeuge von Tank Reisemobile aus, mit denen man sich den Duft der Freiheit um die Ohren fliegen lassen kann. Foto: Tank Reisemobile

Wer es lieber individueller möchte, kann seinen Wunsch-Van bei Tank Reisemobile nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen und gemäß der eigenen Vorstellungen ausstatten und umbauen lassen. Soll eine Solaranlage aufs Dach? Oder eine Terrasse? Wo soll der Schlafbereich sein und wo die Sitzgruppe? Wo finden Bad und Dusche Platz? Mit den TRM Vans sind alle Ausstattungsvarianten möglich. Die Raumgestaltung erfolgt individuell und kann auch danach ausgerichtet werden, wie groß das Fahrzeug ist. „Das ist ziemlich einzigartig, das macht kaum jemand. Wir sagen immer: Deine persönliche Note ins Fahrzeug bringen, das kannst du bei uns“, erklärt René Tank. Durchschnittlich dauert es rund sechs Monate, bis das Wunsch-Fahrzeug fertig ist. „Manchmal geht es aber auch schneller, wir haben auch schon 2,5 Monate geschafft“, verrät der Geschäftsführer des Familienunternehmens stolz.

Wer mehr über die TRM Vans erfahren möchte, findet weitere Informationen im hier verlinkten Artikel – und kann sich natürlich selbst direkt auf der Hausmesse am 18. und 19. März von 10 bis 17 Uhr umsehen.

Kontakt Tank Reisemobile e.K.

René Tank

Teichkoppel 40

24229 Dänischenhagen



Telefon: 04349/919410

Web: tank-reisemobile.de

E-Mail: info@tank-reisemobile.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag 9-18 Uhr

Samstag von 10-13 Uhr

Samstagnachmittag, sonn- und feiertags ist ab 10 Uhr Schautag