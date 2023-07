Volle Autobahnen werden am kommenden Wochenende keine Seltenheit sein. Foto: imago-images/Jöran Steinsiek up-down up-down Stauprognose Ferienbeginn in fünf weiteren Bundesländern: Auf diesen Autobahnen wird es voll und | 04.07.2023, 14:39 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 04.07.2023, 14:39 Uhr

Am kommenden Wochenende droht vielerorts Stau. Fünf weitere Bundesländer starten in die Sommerferien, außerdem beginnt auch in einigen Nachbarländern die schulfreie Zeit. Auf welchen Urlaubsrouten Sie mit Stau rechnen müssen.