Fahrräder gehören in der Familie Horter seit 70 Jahren zur Tradition, schon die vierte Generation arbeitet mit im Geschäft. Angefangen hat alles mit dem Großvater von Heidrun Horter, die heute zusammen mit ihrem Mann Gorden das Geschäft leitet. Dieser begrüßte nach Kriegsende die ersten Kunden in seinem Fahrradgroßhandel in Itzehoe. Geboten war dort einiges: Insbesondere der hauseigene Zusammenbau von Lauf- und später auch Fahrrädern gehörte neben dem Vertrieb zum Service dazu. Später führte Heidrun Horters Vater das Geschäft als Handelsvertreter fort, bis er den Großhandel verkaufte und sich mit stationären Fahrradgeschäften selbstständig machte. Er war es auch, der den Weg für die nächste Generation ebnete.

Mit dem Fund des derzeitigen Standorts im Störpark in Neumünster riet er Heidrun und Gorden Horter, sich dort in die Selbstständigkeit zu wagen. Gesagt, getan: Vor nun 20 Jahren eröffneten sie ihr eigenes Fahrradgeschäft, in dem sie seither erfolgreich ihre zahlreichen Kunden betreuen. Zu diesem besonderen Geburtstag bedankt sich die gesamte Familie für das Vertrauen der Kunden und für ihre Treue zum Fahrradgeschäft.

Zum 20. Geburtstag gibt es bei der Fahrradbörse Horter ein besonderes Angebot: Das E-Bike Hercules R7, ein Cityrad mit Bosch-Motor, Siebengang-Nabenschaltung und Rücktrittbremse gibt es derzeit zum Aktionspreis von 2.000€ statt des üblichen Verkaufspreises von 2.499€. Die Aktion gilt, solange der Vorrat reicht.

Ein Geschäft für die ganze Familie

Mit rund 1.500 Fahrrädern, die vor Ort im Laden und im Lager zur Verfügung stehen, steht der Saison 2023 nichts mehr im Wege. Bei dem weit gefächerten Sortiment ist für Jung und Alt einiges dabei. Kinder finden hier ihr Laufrad und lernen dann mit dem Kinderrad, die ersten Runden zu fahren. Für die Sportler unter den Radfahrern gibt es neben Cross-Rädern und Mountainbikes auch Trekking-Räder, die allesamt zu ausdauernden und anstrengenden Fahrten im Sommer einladen. Aber auch der Alltags-Bedarf kommt nicht zu kurz: Neben den bekannten City-Rädern verfügt die Fahrradbörse auch über ein großes Sortiment an E-Bikes, die eine immer höhere Beliebtheit erfahren.

Von Pegasus über Kettler bis hin zu Gazelle führt die Fahrradbörse Horter hunderte von Rädern bekannter Marken.

Das E-Bike revolutioniert die Fahrrad-Branche

Die Markteroberung des E-Bikes hat die wohl bedeutendste Veränderung in der Branche herbeigeführt, einen „Quantensprung in der Diversität“ nennt es Heidrun Horter treffend. Das ist aber auch kein Wunder, das E-Bike trifft den heutigen Zeitgeist, in dem Klimawandel und Klimaschutz immer präsentere Themen sind. Das Fahrrad gewinnt neben dem Freizeitaspekt immer mehr den Rang als wichtiges Fortbewegungsmittel, was nun auch jüngere Kunden anspricht. Das E-Bike ist damit vor allem für Kunden relevant, die einen fortschrittlichen Blickwinkel auf Mobilität haben. Auch Unternehmen machen vor dem Thema E-Bike keinen Halt. Das hat sich die Fahrradbörse zum Vorteil gemacht: Seit neuestem bietet sie ein Bike-Leasing an, was auch freudig angenommen wird. Durch eine Zusammenarbeit mit über 20 Leasing-Anbietern hat jedes Unternehmen die Möglichkeit, durch E-Mobilität die Bindung der eigenen Mitarbeiter zum Betrieb sowie ihr allgemeines Wohlergehen zu steigern. Neben den Bikes an sich lässt sich in der Fahrradbörse auch sämtliches Zubehör finden, vor allem Körbe, Pack- und Reisetaschen sind derzeit beliebt.

Beim Leasing eines Dienstrades kann man bis zu 40% gegenüber dem Direktkauf sparen.

Die ZEG als starker Partner

Die Fahrradbörse Horter setzt auf Qualität - deswegen ist sie seit jeher Mitglied des ZEG, dem europaweit größten Einkaufsverband für den Fahrradfachhandel. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Fahrradbörse, alles zu verkaufen, was in der Fahrradwelt Rang und Namen hat. Man findet hier Fahrräder bekannter Marken wie Kettler, Pegasus oder Puky mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das schwer zu übertreffen ist.

„Wer zu uns kommt, bekommt die größte Markenauswahl, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und unseren kompletten Rundum-Service mit Inspektion.“ Heidrun Horter Inhaberin der Fahrradbörse Horter

So beschreibt Heidrun Horter die Philosophie des Unternehmens. Auch Lieferschwierigkeiten während der Corona-Pandemie waren durch die Partnerschaft weniger problematisch. Durch die hohen Mengenabnahmen als Verband und eine Vorfinanzierung konnte die ZEG andere Voraussetzungen geltend machen.

Juniorchef Louis Horter und Leasing- und Finanzierungsexperte Tobias Wiegand.

Kundenservice steht an erster Stelle

Wer bei der Fahrradbörse Horter kauft, dem fehlt an nichts. Trotz des Saisonstarts und dem höheren Andrang kümmert sich das Geschäft individuell um jeden Kunden. Auch Probefahrten sind möglich, denn neben Optik und Ausstattung ist vor allem auch die Rahmengeometrie wichtig. Hier kann man direkt erkennen, ob das Rad zu einem passt und ob Lenkerposition und Sattel richtig eingestellt sind. Wer sein Fahrrad in die Werkstatt oder zur Inspektion geben muss, kann das auch im Geschäft machen. Als Fachwerkstatt mit Bosch-Zertifizierung und -Spezialisierung können hier sogar E-Bikes in den Service. Während der Saison sind zwar mit Wartezeiten zu rechnen, die allerdings so kurz wie möglich gehalten werden. Kunden, die vor Ort ihr Fahrrad gekauft haben, können dieses meist schon nach drei bis fünf Tagen abholen. Genau dieser Rundum-Service macht die Fahrradbörse in Neumünster aus.

Das Werkstattteam um Johann Haaf hat das richtige Händchen für alle Probleme rund ums Rad.

Zu verdanken ist das vor allem den Menschen, die dort arbeiten und genau dafür brennen. So nennt Louis Horter, Sohn der beiden Geschäftsführer Gorden und Heidrun, den persönlichen Kontakt zum Kunden auch das Highlight seiner Arbeit. Louis, der später in die Fußstapfen seiner Eltern treten soll, machte ein duales Studium in der Lebensmittelbranche, bevor er mit ins Geschäft eintrat. Was ihm dort fehlte: Genau dieser ausgeprägte Kontakt mit dem Kunden, der mit dem Service einhergeht.

„Hier verkauft man ein Produkt, was in die Zeit passt. Das macht mir und auch den Kunden viel Spaß.“ Louis Horter Juniorchef der Fahrradbörse Horter

Diese geben auch immer reichlich positives Feedback, wofür sich die Fahrradbörse besonders bedankt und auch etwas erwidern möchte. Zum 20. Geburtstag spendet die Familie Horter im Namen ihres Unternehmens 1.000 Euro an das FEK in Neumünster für die dort ansässige Frühchen-Station.

Adresse: Haart 224 (Störpark, neben dem Futterhaus)

24539 Neumünster

Telefon: 04321-77781

E-Mail: info@fahrradboerse-neumuenster.de Web: www.fahrradboerse-neumuenster.de Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 10.00 - 18.00 Uhr

Sa. 10.00 - 14.00 Uhr

