Höhere Stundensätze Reparaturen von Autos immer teurer: Was Sie beim Werkstattbesuch zahlen Von afp | 04.10.2023, 15:47 Uhr Die Stundensätze in den Werkstätten haben sich deutlich erhöht. Foto: imago images/Zoonar up-down up-down

Autofahrer müssen bei Reparaturen in der Autowerkstatt tiefer in die Tasche greifen. Was die Gründe für die gestiegenen Kosten sind und was eine Arbeitsstunde mittlerweile kostet.