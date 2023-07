ANZEIGE // Gerade in den hochfrequentierten Sommermonaten kommt es bei der Marschbahn immer wieder zu spürbaren Betriebsverzögerungen. Hier treffen Tourismusentwicklung und die damit verbundene hohe Verkehrsnachfrage auf die veraltete Infrastruktur der Marschbahnstrecke – insbesondere zwischen Niebüll und Westerland. Eingleisige Streckenabschnitte, mechanische Stellwerke und eine äußerst hohe Auslastung sowohl durch Nah- als auch Fernverkehr, aber auch die Autozüge stellen die DB Regio immer wieder vor Herausforderungen.

Um die Fahrt mit der Marschbahn für Pendler und Urlauber gleichermaßen angenehmer und stressfreier zu gestalten, hat die DB Regio in einem unternehmensübergreifenden Arbeitskreis unter Beteiligung der NAH.SH verschiedene kurzfristig umsetzbare Maßnahmen zur Optimierung des Betriebsablaufes erarbeitet - darunter auch die flexiblen Abfahrtszeiten. Dabei handelt es sich um eine isolierte Regelung, die nicht auf anderen Maßnahmen aufbaut und dementsprechend unabhängig eingesetzt werden kann.

Auf der Marschbahnstrecke entlang der Westküste Schleswig Holsteins Foto: Deutsche Bahn AG/ Daniel Reinhardt

Was aber bedeutet „Flexible Abfahrt“ eigentlich? Ganz einfach – durch die Nutzung der flexiblen Abfahrtszeiten an den Haltestellen Westerland, Keitum und Morsum in Fahrtrichtung Niebüll entstehen gewisse Zeitpuffer. Die Fahrdienstleiter orchestrieren auf der Strecke, in welcher Reihenfolge die Züge in die eingleisigen Abschnitte einfahren dürfen. Sie können dank der flexiblen Zeitpuffer freie Trassen auf der Marschbahnstrecke unverzüglich nutzen. Kommt zum Beispiel ein Zug leicht verfrüht in Westerland an, so wird die vorzeitig freie Trasse genutzt und der Zug in Richtung Festland kann etwas früher auf die Strecke geschickt werden. Dadurch entstehen wiederum freie Zeitpuffer, die für weitere ggf. verspätete Züge genutzt werden können.

„So können wir die zu knappen Trassenkapazitäten auf der Strecke bestmöglich ausnutzen und dem Aufbau von Verspätungen aktiv entgegenwirken.“ Christoph Ströh Verkehrsvertragsmanager Netz West, DB Regio Schleswig Holstein

Aber keine Sorge! Das bedeutet nicht, dass der Zug deshalb jetzt einfach früher losfährt und die Fahrgäste am Bahnhof stehen lässt – die zeitlichen Puffer, die durch die flexiblen Abfahrtszeiten entstehen, sind bereits im Fahrplan eingeplant.

Entlang der Strecke zwischen Niebüll und Westerland mit der Marschbahn Foto: Deutsche Bahn AG/ Daniel Reinhardt

Die „Flexible Abfahrt“ wurde erstmalig zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 eingeführt und seitdem immer weiter etabliert – mit Erfolg. Im Jahr 2022 gab es Wochen, in denen die Nutzungsquote bei nahezu 100 Prozent lag. Und auch im 1. Quartal 2023 ist sie mit rund 70 Prozent im Durchschnitt weiterhin gewachsen. Im Zusammenspiel mit vielen anderen kurzfristigen Maßnahmen, die ebenfalls vom oben genannten Arbeitskreis entwickelt wurden, konnte die DB Regio zu einer verbesserten Betriebsstabilität beitragen.

Die größten Verbesserungen werden mit dem kompletten Ausbau der Marschbahn-Infrastruktur erreicht. Dafür modernisiert die Deutsche Bahn im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein und in Zusammenarbeit mit der NAH.SH die Strecke mit einem hohen Investitionsvolumen. Im Fokus der Baumaßnahmen stehen dabei vor allem der zweigleisige Ausbau sowie die Elektrifizierung der gesamten Strecke.

„Bis es so weit ist, werden wir auch weiterhin an kurzfristigen Maßnahmen arbeiten, um die betrieblichen Störungen und damit auch die Verspätungen auf der beliebten Strecke zu minimieren.“ Christoph Ströh Verkehrsvertragsmanager Netz West, DB Regio Schleswig Holstein