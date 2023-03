ANZEIGE // Es herrscht reges Treiben am Flensburger Hafermarkt. Bei Fahrrad Petersen ist an sechs Tagen in der Woche die Tür für alle Kunden offen. Fahrräder aller Art, Roller und jede Menge Zubehör vom Helm bis zum Fahrradschloss gibt es hier zu kaufen – und vor allem: eine fachkundige Beratung obendrauf. „Der Name Fahrrad Petersen steht für Qualität in der Arbeit, bei den Rädern, in der Werkstatt und bei der Reparatur. Das ist uns wichtig, das wollen wir auch in den kommenden Jahren so beibehalten“, sagt Peter Petersen Junior, der das Familiengeschäft gemeinsam mit seinem Vater leitet und sukzessive in vierter Generation allein führen wird. Wer sich ein E-Bike zulegen möchte, ein Kinderrad für den Enkel kaufen oder seine eigene Mobilität auf zwei Rädern optimieren will, der ist bei Fahrrad Petersen richtig aufgehoben. Vom Faltrad über ein Einsteiger-E-Bike für unter 2.000 Euro bis zum praktischen Lastenrad gibt es hier eigentlich alles.

Peter Petersen Junior und sein Vater beschäftigen derzeit 25 Angestellte. Foto: Gohde

Fahrrad Petersen verkauft Räder der Marken Bulls, Pegasus, Hercules, KTM, i:SY, Riese & Müller sowie Kettler und Simplon. Über 200 Fahrräder stehen im Geschäft zum Verkauf bereit, hinzu kommen 600 weitere im Lager. Zurzeit erreichen außerdem die neuesten Modelle der Hersteller das Flensburger Fachgeschäft. „Darauf freuen sich die Kollegen und ich uns immer besonders. Es ist spannend zu sehen, was es an Neuheiten gibt. Gerade technisch entwickeln sich die Räder immer weiter“, sagt Peter Petersen Junior. Größere Akkus und stärkere Motoren bei E-Bikes gehören etwa dazu, außerdem smarte Funktionen wie das GPS-Tracking oder eine Verbindung des Fahrrads mit der zugehörigen App. Doch nicht nur E-Bikes sind bei Fahrrad Petersen gefragter denn je: „Auch Kompakt- und Falträder werden immer beliebter, weil man sie so unkompliziert mitnehmen kann“, weiß der Inhaber.

Hauseigene Werkstatt und große Auswahl

25 Angestellte in den Bereichen Werkstatt und Laden gehören zum Team von Fahrrad Petersen. In der hauseigenen, ca. 200 Quadratmeter großen Werkstatt bringen Zweiradmechaniker die Fahrräder und Roller der Kunden wieder zum Laufen. Auf Fahrzeuge, die im Fachgeschäft gekauft wurden, gibt Fahrrad Petersen eine Gewährleistung von zwei Jahren. Und die ist auch so gemeint: „Man darf immer reinkommen, sollte das Rad ein komisches Geräusch machen oder sonst etwas sein. Das ist besser, als das Problem auf die lange Bank zu schieben. Das wird vom Weiterfahren nicht besser“, lacht Peter Petersen Junior. Die Zweiradmechaniker schauen sich dann an, worin das Problem besteht. Kleinigkeiten werden vom Werkstatt-Team schnell behoben.

Der Auszubildende Nick in der Werkstatt bei einer Inspektion Foto: Gohde

Mountainbikes, E-Bikes, Kinderräder, Trekking- oder City- und Transporträder sowie Lastenräder uvm. gehören zum Angebot von Fahrrad Petersen. Hinzu kommen Motorroller der Marken Vespa, Aprilia, Piaggio und Derby. „Im Grunde haben wir für jeden etwas da, egal ob man einfach nur mit einem guten Rad von A nach B kommen möchte, oder das Fahrradfahren eine große Leidenschaft ist, der man in seiner Freizeit nachgeht“, sagt Peter Petersen Junior. Die Kunden könnten sicher sein, im Fachgeschäft eine gute Beratung zu bekommen, um das Fahrrad zu finden, das genau zu ihnen und den eigenen Ansprüchen passt. „Neben der Qualität unserer Ware zeichnet uns vor allem unser tolles Team aus, das gut miteinander umgeht. Das spiegelt sich auch nach außen wider. Jeder unserer 25 Mitarbeiter hat eine hohe Fachkompetenz und vor allem Spaß bei der Arbeit. Das ist nicht zu unterschätzen“, sagt der 26-Jährige.

Adresse:

Fahrrad Petersen Hafermarkt 19

24943 Flensburg

Parkplatz: Glücksburger Straße 2

Tel.: 0461 / 141 310

Web: Fahrrad Petersen