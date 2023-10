ANZEIGE// Als Vertragshändler und Servicepartner für Volkswagen, SEAT, CUPRA, Škoda und Volkswagen Nutzfahrzeuge bietet die Emil Frey Küstengarage eine Vielzahl an Serviceleistungen rund um das Auto an. Egal ob Verkauf, Wartung und Inspektion oder Unfallmanagement, das Team der Küstengarage bietet stets den besten Service.

Dafür braucht es natürlich ein gutes Team, weiß Geschäftsführer Peter Krusche. „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Fachkräften, die Hand an Fahrzeuge legen können“, erzählt er. Voraussetzung dafür ist eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Spezielles Markenwissen ist nicht zwingend erforderlich. „All unsere neuen Fachkräfte bekommen eine umfassende Einarbeitung sowie Schulungen, beispielsweise in Bezug auf die Marken, die in dem jeweiligen Standort angeboten werden“, erklärt Krusche.

Das Unternehmen ist auch jedes Jahr auf der Suche nach neuen Auszubildenden, um die Kfz-Mechatroniker:innen von morgen zu formen. Wer Interesse an Technik, Autos und Elektromobilität hat, sowie mindestens einen Hauptschulabschluss mitbringt, kann bei der Emil Frey Küstengarage in eine spannende Ausbildung starten. Gründe für eine Karriere in der Automobilbranche sieht Krusche zu genüge. „Auch wenn öffentliche Verkehrsmittel stärker in den Fokus gerückt werden, ist und bleibt die individuelle Mobilität ein großer Bestandteil des Lebens. Jobs in der Automobilbranche sind damit extrem krisensicher“, erklärt er. Durch die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten bietet die Arbeit in der Branche zudem viele Entwicklungsmöglichkeiten. Dank technischer Hilfsmittel und computergestützter Arbeit hält sich die körperliche Belastung mittlerweile in Grenzen.

Auch Oldtimer werden zur Küstengarage gebracht. Foto: Emil Frey Küstengarage

Große Produktpalette

Jenifer Jürgensen, Kfz-Mechatronikerin, und Karsten Tessmer, Kfz-Technikermeister, sind bereits mehrere Jahre Teil der Küstencrew. Ihr Karriereweg hat sie direkt nach der Schule in das Unternehmen gebracht. „Ich wusste schon in der Schule, dass ich etwas handwerkliches machen will“, erzählt Jürgensen, die vor 7 Jahren ihre Ausbildung bei der Emil Frey Küstengarage beendet hat, „Während meiner Schulzeit habe ich hier ein Praktikum gemacht und bin nach der Schule für die Ausbildung geblieben.“ Die Auszubildenden durchlaufen während ihrer 3,5-jährigen Ausbildung jede Station in dem Unternehmen. Dabei werden sie stets von einem Gesellen oder einer Gesellin begleitet.

Für Jürgensen und Tessmer gibt es viele Gründe, warum sie gerne für die Emil Frey Küstengarage arbeiten. Neben zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten und einem tollen Team, spielt vor allem die abwechslungsreiche Arbeit eine große Rolle. „Das Spektrum unseres Arbeitsbereichs ist mit den Jahren viel weiter geworden. Heute kommt viel Elektrik dazu, nicht nur durch E-Autos, sondern auch durch komplexe Bordcomputer und hoch technologisierte Ausstattung“, erklärt Tessmer. „Außerdem arbeiten wir hier mit einer großen Produktpalette. Von Kleinwagen über Oldtimer bis zu Elektroautos, jedes Auto bringt eigene Herausforderungen mit sich.“

Hier ist niemand auf sich allein gestellt. Foto: Emil Frey Küstengarage

Außerdem können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Emil Frey Küstengarage sich auf weitere Benefits freuen, wie Bike-Leasing-Angebote, attraktive Mitarbeiterkonditionen für hauseigene Produkte und bei Corporate Benefits, vermögenswirksame Leistungen sowie flache Hierarchien und eine offene Unternehmenskommunikation.

Auszubildende sind willkommen

In der Werkstatt, in der Tessmer und Jürgensen arbeiten, sind derzeit zehn Monteure und zehn Auszubildende beschäftigt. Ein großes Team, das immer zusammenhält. Weitere Fachkräfte und vor allem Auszubildende sind gerne willkommen. „Man sollte natürlich ein wenig handwerkliches Geschick und Interesse an Autos mitbringen“, rät Tessmer den jungen Menschen, die sich für den Beruf des Kfz-Mechatronikers interessieren. „Außerdem sollte man keine Angst davor haben, etwas auszuprobieren.“

Wer selbst Lust hat, Teil des Küstengaragen-Teams zu werden, kann sich auf der Website über aktuelle Stellenangebote informieren.