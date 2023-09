Der Volkswagen-Konzern sieht seine Zukunft ohne die spanische Automarke Seat. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. VW-Geschäftsführer Thomas Schäfer bestätigte am Rande der IAA Mobility in München, dass es spätestens ab dem Jahr 2030 keine neu produzierten Seat-Fahrzeuge mehr geben werde. Stattdessen liegt der Fokus nun auf einer anderen Marke: „Die Zukunft von Seat ist Cupra“, so Schäfer.

VW will stattdessen in Cupra investieren

Wie der Geschäftsführer gegenüber „Autocar“ sagte, sei es unerschwinglich, sowohl in Seat als auch in Cupra als Mainstream-Marken zu investieren. Derzeit verkaufe sich die Marke Cupra deutlich besser.

Marke Seat anderweitig verwenden

Schäfer betonte jedoch, dass der Markenname Seat nicht in Gänze eingestellt wird. Der Konzern werde „eine andere Rolle dafür finden“, sagte er. Laut „Autocar“ könnten E-Scooter die Zukunft von Seat sein. Auch Kleinwagen blieben eine Option.