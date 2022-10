ANZEIGE // „Der Suzuki Vitara Hybrid Comfort ist ein sparsamer, kleiner SUV mit guter Ausstattung für einen soliden Preis. Das Auto wird bei unseren Kunden richtig gut angenommen – und das breit gefächert. Ob Jung oder Alt, als Familienauto oder Freizeitmobil, der Vitara Hybrid Comfort passt zu allen Lebenslagen“, sagt Fabian Knutzen. Er arbeitet in der Filiale in Elmshorn. Seit dem 1. Januar 2017 ist er bereits ein Teil des Bergmann & Söhne Teams. Er ist sowohl im Service als auch als Verkaufsberater aktiv. Noch bis zum 30. September 2022 gibt es bei Bergmann & Söhne ein attraktives Leasing-Angebot: den Suzuki Vitara Hybrid Comfort für 209 Euro im Monat.*

„Man bekommt dafür einen gut ausgestatteten Wagen“, sagt Fabian Knutzen. LED-Scheinwerfer, eine Rückfahrkamera, Sitzheizung und Alu-Felgen gehören standardmäßig dazu. Das Radio ist kompatibel mit dem Navigationsgerät, Apple Carplay sowie dem System Android-Auto. „Oder man kauft das Navi per extra SD-Karte dazu, dann wäre es fest eingebaut“, erklärt Knutzen. Er selbst ist den Wagen auch schon gefahren und empfiehlt jedem Interessierten, ebenfalls eine Probefahrt zu machen.

Den Suzuki Vitara Hybrid Comfort gibt es beim Autohaus Bergmann & Söhne für eine Leasingrate vom 209 Euro bei einer Laufzeit von 60 Monaten.* Foto: Suzuki Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Der Suzuki Vitara Hybrid Comfort ist sehr spritzig und sehr leise. Der Wagen fährt sich wirklich gut. Damit kann man schön dahingleiten.“ Fabian Knutzen Verkaufsberater und Service-Mitarbeiter bei Bergmann & Söhne GmbH

Das Leasingangebot erstreckt sich über eine Laufzeit von 60 Monaten. Eine Leasing-Sonderzahlung fällt nicht an. Fabian Knutzen hat schon einige dieser Fahrzeuge an seine Kunden vermittelt – und das mit bestem Gewissen: „Der Suzuki Vitara ist ein robustes, zuverlässiges Auto, das sehr gut ankommt.“ Seine Kollegen von Bergmann & Söhne und er beantworten gerne alle aufkommenden Fragen zum Fahrzeug oder Leasingangebot.

Mehr Informationen: Leasingbeispiel für einen Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort größer als Größer als Zeichen Leasingbeispiel für einen Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 21.990,00 Euro, zzgl. 0,00 Bereitstellungskosten und 0,00 Euro Aus­lieferungspaket; - Gesamtpreis 21.990,00 Euro

- Leasing-Sonderzahlung: 0,00 Euro

- Laufzeit: 60 Monate

- jährliche Fahrleistung: 10.000 km

- 60 monatliche Leasingraten à 209,00 Euro Bo­nität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt alleine für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Aktionszeitraum: 1.7.2022 - 30.9.2022. Nicht mit anderen Suzuki Aktionen kombinierbar. Es Besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Über das Autohaus Bergmann & Söhne

Bergmann & Söhne ist im Norden an sechs Standorten vertreten: in Tornesch, Pinneberg, Elmshorn, Henstedt-Ulzburg, Flensburg und Hamburg Harburg. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 handelt das Familienunternehmen mit Fahrzeugen der Marke Suzuki. Angefangen hat Bergmann und Söhne ausschließlich mit Motorrädern, zwei Jahre später kamen auch Automobile dazu. Im Jahr 1996 übernahmen die Kinder Jörn und Kirsten Bergmann das Geschäft und führen seither den Betrieb fort. Werte die Ehrlichkeit, Treue und Zuverlässigkeit sind geblieben. In Deutschland zählt Bergmann & Söhne seit vielen Jahren zu den Top 10 Suzuki Auto- und Motorradhändlern.

Der Suzuki Vitara Hybrid Comfort* ist eines der vielen Fahrzeuge, die Bergmann & Söhne anbieten. Foto: Suzuki Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kontakt:

Web: www.bergmann-soehne.de

Philipp-Reis-Str. 1

24558 Henstedt-Ulzburg

Telefon: 04193 756790

Hamburger Str. 182

25337 Elmshorn

Telefon: 04121 262360

Elmshorner Str. 79-83

25421 Pinneberg

Telefon: 04101 585610

Pinneberger Str. 18

25436 Tornesch

Telefon: 04122 954930

Am Friedenshügel 17

24941 Flensburg

Telefon: 0461 50528410

Lewenwerder 2

21079 Hamburg

Telefon: 040 320897970

* Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW/ 129 PS 1 6-Gang-Schaltgetriebe I Hubraum 1.373 ccm I Kraftstoffart Ben­zin): innerstädtisch (langsam) 6,0 1/100 km, Stadtrand (mittel) 4,8 1/100 km, Landstraße (schnell) 4, 7 1/ 100 km, Autobahn (sehr schnell) 6, 1 1/ 100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,4 1/100 km; C02-Emissionen: kombiniert 121 g/km.