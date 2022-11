ANZEIGE // Das erste und wichtigste Argument für den Suzuki-SUV Vitara von Verkaufsberater Yilmaz Ercek hat nichts mit den technischen Daten, Fahrkomfort oder Ausstattung zu tun. „Er ist verfügbar – als Voll-Hybrid mit Automatikschaltung“, betont Ercek. Gleich mehrere Fahrzeuge sind im Pinneberger Autohaus verfügbar. „Bei Bestellungen haben wir durchschnittliche Lieferzeiten von drei Monaten. Andere Hersteller sind bei einem Jahr und länger“, erläutert der Verkaufsberater und ist überzeugt: „Das ist in der jetzigen Zeit schon besonders. Die Zeiten, in denen man in ein Autohaus geht und quasi mit dem Auto vom Hof fährt, sind vorbei. Drei Monate Wartezeit sind derzeit richtig gut.“

Der Suzuki Vitara ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich: Club, Comfort und Comfort plus. „Club ist die Basisvariante – mit allem, was man benötigt“, erläutert Ercek. Bei der Variante Comfort kommen elektrische Fensterheber, ein Navigationssystem mit großem Display und verschiedene Assistenzsysteme dazu. Diese werden bei Comfort plus noch einmal erweitert. Zudem bietet die Ausstattungslinie Schiebedach, schlüssellosen Zugang und Teilledersitze.

Klar definierte Ausstattungen beim Suzuki Vitara

„Viele Hersteller haben lange Ausstattungslisten und jedes Detail kostet extra. Bei Suzuki sind die Ausstattungen klar definiert. Wenn der Kunde bestimmte Wünsche hat, können wir direkt sagen, welche Ausstattungslinie zu ihm passt“, betont Ercek. Er empfiehlt vorab auf der Suzuki-Homepage das Wunschauto zu generieren. „Wir haben dann unsere eigenen Hauspreise und die Möglichkeit von Finanzierungen“, betont Ercek.

Seit mehr als 30 Jahren entwickelt Suzuki den Vitara weiter, der mittlerweile in der vierten Generation auf dem Markt ist. Wichtigste Änderung: Zum Benziner mit Mildhybrid-Technik kommt nun ein Vollhybrid. 129 PS weist das Datenblatt für den Mildhybrid aus, der sich offiziell „1.4 Boosterjet Hybrid“ nennt. Allerdings bekommt der Benziner etwa beim Anfahren Unterstützung.

Beim Vollhybrid sorgt ein 24 Kilowatt starker Elektromotor im Zusammenspiel mit einem 75-Kilowatt-Benziner für eine Systemleistung von 85 kW (115PS). 190 Kilometer pro Stunde (km/h) sind die Höchstgeschwindigkeit. 1500 Kilogramm kann der SUV ziehen. „Er ist keine Rennmaschine, bietet aber viel Platz, ist umweltfreundlich und hat ordentlich Zugkraft“, betont Ercek und ergänzt: „Und das Preis-/Leistungsverhältnis ist fast unschlagbar. Wenn man über einen SUV nachdenkt, sollte man den Vitara einfach mal ausprobieren.“

Probefahrten können in den Autohäusern von Bergmann & Söhne in Harburg, Flensburg, Henstedt-Ulzburg, Elmshorn, Pinneberg und Tornesch vereinbart werden.

Über das Autohaus Bergmann & Söhne

Bergmann & Söhne ist im Norden an sechs Standorten vertreten: in Tornesch, Pinneberg, Elmshorn, Henstedt-Ulzburg, Flensburg und Hamburg Harburg. Seit seiner Gründung im Jahr 1980 handelt das Familienunternehmen mit Fahrzeugen der Marke Suzuki. Angefangen hat Bergmann und Söhne ausschließlich mit Motorrädern, zwei Jahre später kamen auch Automobile dazu. Im Jahr 1996 übernahmen die Kinder Jörn und Kirsten Bergmann das Geschäft und führen seither den Betrieb fort. Werte die Ehrlichkeit, Treue und Zuverlässigkeit sind geblieben. In Deutschland zählt Bergmann & Söhne seit vielen Jahren zu den Top 10 Suzuki Auto- und Motorradhändlern.

