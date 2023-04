Fahrradstraßen, in denen Fahrräder Vorfahrt haben, sind noch selten. Laut dem ADFC sind viele deutsche Städte immer noch nicht fahrradfreundlich. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down ADFC-Fahrradklima-Test 2022 Deutschlands fahrradfreundlichste Großstadt liegt im Norden Von dpa/lod | 24.04.2023, 13:44 Uhr | Update vor 9 Min.

Laut dem neuen Fahrradklima-Test des Fahrradclubs ADFC bleibt das Fahrradklima in Deutschland ausbaufähig. Am besten schnitt eine Großstadt in Norddeutschland ab – wieder einmal.