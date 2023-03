ANZEIGE // 100 Jahre und ein paar Tage ist es her, als Peter Jessen Petersen zum ersten Mal die Tür seines Zweiradfachgeschäfts aufschloss und die ersten Kunden in seinem Geschäft begrüßte. Mofas und Fahrräder bot er hier an und im Hof betrieb er eine Werkstatt für Autos und Räder. Ein Jahrhundert später geschieht noch immer das gleiche am Flensburger Hafermarkt, zumindest fast: Peter Petersen ist für seine Kunden da – und das bereits in vierter Generation. Der Fahrradfachladen liegt seit Tag eins in Familienhand. Immer ist es Peter Petersen, der die Zügel in die Hand hält. Der Name wird genauso von Vater zu Sohn weitergereicht wie das Traditionsgeschäft. Zum Hundertjährigen hat sich die Unternehmerfamilie zwei besondere Dinge für die Kunden einfallen lassen: E-Bikes von Kettler werden für 1923 Euro angeboten – der Preis entspricht dem Gründungsjahr – und ein glücklicher Gewinner darf eine viertägige Radreise von Neubauer Reisen inklusive Übernachtungen, Frühstück und Abendessen sowie weiteren Leistungen in Dänemark unternehmen.

Familienbetrieb seit Tag eins

Peter Petersen Junior, der gemeinsam mit seinem Vater „Peter Rad“ das Familiengeschäft leitet und bereits jetzt Schritt für Schritt in die Fußstapfen seiner Vorfahren tritt, freut sich auf seine Zeit als Kopf des Familienunternehmens, auch wenn hiermit viel Arbeit und Verantwortung einhergeht: „Wir haben ein tolles Team und einen gesunden Laden. Ich kann positiv in die Zukunft blicken und bin sehr froh darüber. Die Leistungen der vorherigen Generationen, von denen ich nun profitieren kann, sind nicht hoch genug anzuerkennen“, sagt der 26-Jährige fast ehrfürchtig. „Das Geschäft ist in all den Jahren immer in der Familie geblieben. Das beeindruckt mich sehr. Ich freue mich, dass ich ein Teil davon sein kann“, sagt Peter Petersen Junior. Und sein Vater? Der hat sich in der Woche nach dem Jubiläumstag am 6. Februar eine Woche Urlaub gegönnt – absolut verdient. Wobei, so ganz loslassen kann Peter Rad auch in dieser Zeit nicht. Seine Mitarbeitenden erreichen ihn übers Handy.

Beschäftigt sich beruflich schon seit über 20 Jahren mit E-Mobilität: Peter „Rad“ Petersen. Foto: sh:z Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ein Lastenrad für die Flensburger

Die Petersens wissen, wie viel sie ihren Kunden und Angestellten zu verdanken haben. Darum gibt die Unternehmerfamilie gern etwas zurück: „Wir spenden ein Kettler Familiano Lastenrad im Wert von über 5000 Euro für die Fjordbeweger, damit jeder Flensburger es nutzen kann“, verrät Peter Rad. Das Lastenrad kann in Zukunft über das Portal fjordbeweger.de an den Wunschtagen kostenlos ausgeliehen werden.

Mit ca. 60 aktuellen und ehemaligen Angestellten haben die Peter Petersens außerdem eine Jubiläumsfahrt auf dem Ausflugsdampfer MS Sonderburg unternommen. Auf der Flensburger Förde wurde gegessen, getrunken und über gemeinsame Erinnerungen geschnackt. „Die meisten sind der Einladung gefolgt, auch die, die seit 20 Jahren in Rente sind. Sie fühlen sich immer noch verbunden. Das ist schön“, findet Peter Petersen Junior.

Lesen Sie auch Anzeige Vom kleinen Laden zum Fachgeschäft: 99 Jahre Fahrrad Petersen

E-Bike von Kettler und andere Fahrräder zum Sonderpreis

Auch viele Kunden sind Fahrrad Petersen über Jahrzehnte treu. Wer hier selbst gut betreut wurde, kommt häufig einige Jahre später mit den eigenen Kindern und Enkeln zurück. Für sie hat sich Peter Rad zwei Dinge überlegt: So gibt es E-Bikes zum vergünstigten Preis: Das Modell Traveller E-Silver mit 400Wh von Kettler kostet derzeit statt 2299 Euro nur 1923 Euro. Es ist in den Farben weiß, rot und schwarz verfügbar. (Beim Klick auf das folgende Fahrrad-Bild wendet sich die Karte und es erscheinen weitere Infos.) Außerdem gibt es im Laden viele weitere Angebote, zum Beispiel Woom Räder mit 19,23% Preisnachlass.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Fahrradreise zu gewinnen

Wer die notwendige Portion Glück auf seiner Seite hat, kann mit seinem Fahrrad direkt in den Urlaub starten: Fahrrad Petersen verlost anlässlich seines runden Geburtstags die Teilnahme an einer Radreise an der dänischen Nord- und Ostsee und dem Limfjord. Die viertägige Reise findet vom 23. bis 26. Mai 2023 statt. Sie wird durchgeführt von dem Flensburger Unternehmen Neubauer Touristik, mit dem Fahrrad Petersen seit vielen Jahren befreundet ist.

Jeden Tag werden zwischen 35 und 60 Kilometer mit dem eigenen Rad zurückgelegt. Die Routen sind flach und zum vereinzelt etwas hügelig. „Hyggelig“ wird es allemal: Die Reisenden sind mittendrin in der Natur an der Küste und dem Fjord im Landesinneren. Sie erleben Wattenmeer, Dünen, Strände, kleine Inseln, Buchten und Hafenstädte. Und keine Sorge, auch an Erholung ist gedacht: Die Fahrradreisenden sind im vier-Sterne-Hotel Montra Skaga in Hirthals untergebracht, das u.a. über einen Wellness-Bereich mit Sauna, Hallenbad und Solarium verfügt.

Leistungen der Fahrradreise

Radtransport & Pannenservice

1 x Kartenmaterial je Zimmer

Neubauer Radreisebegleitung

Fahrt im 5-Sterne-Fernreisebus

Frühstück am Anreisetag

drei Übernachtungen

Frühstück, Abendessen

Nutzung der Sauna und des Hallenbades im Hotel

Die Teilnehmer fahren gemeinsam mit dem Bus vom Norden Schleswig-Holsteins bis zum Startpunkt der Tour. Mögliche Zustiege in den Reisebus sind ausgewählte Orte in Büdelsdorf, Flensburg, Hamburg, Jagel, Kaltenkirchen, Kiel und Neumünster. Der Bus von Neubauer ist während der gesamten Reise dabei. So bestreiten die Fahrradfahrenden bei ihren Etappen an jedem Tag nur die Hinreise – zurück geht es bequem im Bus. Detaillierte Informationen zur Reise gibt es auf der Webseite von Neubauer.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss einfach nur unten stehendes Formular ausfüllen. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 23. Februar 2023 um 00:00 bis 22. März 23:59 Uhr möglich. Die detaillierten Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Die Peter Petersens sind bei der Radtour übrigens nicht dabei. Denn im Mai ist in ihrem Geschäft erfahrungsgemäß sehr viel los. Und so soll es auch bleiben: „Die nächsten hundert Jahre mache ich“, lacht Peter Petersen Junior. Wie genau das Fachgeschäft in Zukunft aussehen soll, dafür hat der 26-Jährige noch keine genau Vision: „Ich mag da keine Bilder skizzieren. Ich plane lieber nur ein bis zwei Jahre in die Zukunft.“ Was aber feststeht: Der Charme, die Qualität und die Nähe zu den Kunden, die Fahrrad Petersen auszeichnen, sollen auch 2123 noch gelebt werden.

Mehr Informationen: Über Fahrrad Petersen größer als Größer als Zeichen Bei Fahrrad Petersen gibt es alles rund ums Zweirad: Mountainbikes, E-Bikes, Kinderräder, Trekking- oder City- und Transporträder und Lastenräder. Über 200 Fahrräder stehen im Geschäft zum Verkauf bereit, hinzu kommen 600 weitere im Lager. Auch Motorroller der Marken Vespa und den Töchtern Aprilia, Piaggio und Derby hat Fahrrad Petersen in seiner Produktpalette. Kleidung, Fahrradhelme, Packtaschen, Winterreifen und Material zur Pflege ergänzen das Sortiment. Das Familienunternehmen beschäftigt rund 20 Mitarbeiter. Mehr als die Hälfte davon arbeiten als ausgebildete Zweiradmechaniker in der 200 Quadratmeter großen Werkstatt. In der Glücksburger Straße 2, direkt neben dem Laden, gibt es einen großen Parkplatz für Kunden.

Adresse:

Fahrrad Petersen Hafermarkt 19

24943 Flensburg

Parkplatz: Glücksburger Straße 2

Tel.: 0461 / 141 310

Web: Fahrrad Petersen