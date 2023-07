ANZEIGE // Der russische Überfall auf die Ukraine markiert eine Zeitenwende in der Geschichte Europas. Der Krieg wirft Fragen auf und schürt Ängste. Er verändert nicht nur die Außenpolitik, sondern wirkt sich auch auf das Leben vieler Menschen aus. Wie reagieren die Schleswig-Holsteiner darauf?

Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung: https://securityconference.org/zot

Zeitenwende on tour, das offene Diskussionsformat der Münchner Sicherheitskonferenz, lädt alle Interessierten ein, sich am 3. August 2023 von 18 bis 20 Uhr mit den Gästen auf dem Podium auszutauschen. Vertreten sind dort unter anderem Robert Habeck, Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Henrik Kaufmann, Journalist bei Politiken, Kopenhagen, Sarah Kirchberger, Akademische Direktorin am Institut für Sicherheitspolitik an der Christian-Albrechts-Universität Kiel, und Gerrit Bastian Mathiesen, Chefredakteur Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag, Flensburg, sowie Botschafter Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Veranstaltung wird moderiert von Katja Gloger, Journalistin und Sprecherin des Vorstands von Reporter ohne Grenzen e.V., und findet in der Werfthalle der FSG-Nobiskrug Holding, Batteriestraße 52, statt.

Die Zeitenwende stellt die Welt vor enorme Herausforderungen. Welche Rolle muss Deutschland, die viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt, nun übernehmen? Christoph Heusgen fordert:

„Die internationale regelbasierte Ordnung wird von autoritären Regimen stark herausgefordert. Deutschland muss mehr für diese internationale Ordnung tun.“ Christoph Heusgen Botschafter

Gefragt seien eine andere Außen- und Sicherheitspolitik, Militärhilfe für die Ukraine, eine neue Russlandpolitik, eine starke Bundeswehr und stärkere deutsche Führung in EU und NATO. „Die Zeitenwende muss in den Köpfen ankommen und wir müssen mit den Menschen im ganzen Land darüber sprechen“, sagt Christoph Heusgen und betont: „Die Zeitenwende ist das, was wir alle gemeinsam daraus machen.“ Die deutsche Außen-, Sicherheits- und Europapolitik müsse sich verändern, um Freiheit, Demokratie und Wohlstand zu sichern. Globales Engagement sei notwendig, um die „überragenden Herausforderungen unserer Zeit – wie etwa den Klimawandel – zu bewältigen“, so Heusgen. Auch diese Schlüsselfragen werden im Rahmen der Zeitenwende diskutiert.

Das Zeitenwende-Panel beschäftigt sich mit den Fragen der Bürger zu den Konsequenzen des Kriegs in der Ukraine.

All diese Veränderungen verlangen nach einer breiten gesellschaftlichen Debatte. Viele Menschen haben ernste Fragen und Sorgen – und die Veranstaltungsreihe Zeitenwende on tour sucht das Gespräch mit ihnen – in vielen deutschen Großstädten, aber auch abseits der Metropolen. Der Auftakt fand am 23. September 2022 in Bonn und Neuss statt. Weitere Events folgten auf der Frankfurter Buchmesse, in Mainz, Furth im Wald, Hamburg, Leipzig, München, Lutherstadt Wittenberg, Braunschweig, Gütersloh, Bremerhaven, Cottbus, Friedrichshafen, Völklingen und Berlin. Nun steht Flensburg auf dem Programm.

„Die Zeitenwende ist eine dramatische Zäsur für alle Bürgerinnen und Bürger.“ Christoph Heusgen Botschafter

Wie sehr fühlen sich die Menschen in Schleswig-Holstein von den Umbrüchen betroffen? Wer seine Meinung über die Zeitenwende kundtun möchte, ist herzlich zur Diskussion eingeladen.

Weitere Informationen: Die Münchner Sicherheitskonferenz ist das weltweit führende Forum für außen-, sicherheits und europapolitische Debatten. Mit Zeitenwende on tour trägt sie die wichtigen Gespräche zur Zeitenwende aus den Kreisen der Entscheidungsträger und Expertinnen hinaus in die Breite der Gesellschaft. In Townhalls und Schulbesuchen, einem Zeitenwende-Podcast und einer Serie von Veröffentlichungen treibt sie die gesellschaftliche Debatte zur Außen-, Sicherheits- und Europapolitik weiter voran.

Die Münchner Sicherheitskonferenz hat mit ihrem Report „Zeitenwende – Wendezeiten“ bereits im Herbst 2020 einen Impuls gesetzt, um die Diskussion über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik neu zu entfachen. Die Zeitenwende-on-tour-Initiative wird durch das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung gefördert und von einer breiten Allianz sicherheitspolitisch engagierter Organisationen (DAG, GSP, DGAP und SWP) unterstützt.