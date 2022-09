„Wir haben Glück gehabt im Leben“, resümiert Ute S., die, obwohl sie im Herbst ihren 69. Geburtstag feiert, am liebsten ganzjährig auf dem Segelschiff durch die Nordsee schippern würde. „Mein Mann kam nach seinem Betriebswirtschaftsstudium zu einem Energieversorgungsunternehmen – und blieb dort sein gesamtes Berufsleben lang. So etwas gibt es ja heute kaum mehr, aber der Vorteil ist: Er hat dort Karriere gemacht. Wir hatten nur einen Sohn und so habe auch ich nach einer kurzen Auszeit wieder in meinem Beruf als Buchhändlerin gearbeitet.“ Zwei Einkommen, ein Kind – das hat bei Familie S. dazu geführt, dass schon früh in ein Eigenheim investiert werden konnte: ein 120-Quadratmeter-Reihenhaus in Elmshorn. Nach ein paar Jahren wurde der Wunsch stärker, etwas mehr Abstand zu den Nachbarn zu bekommen. Außerdem wollte Ute S. gerne einen größeren Garten – es wurde also nach einem Haus mit größerem Grundstück gesucht.

Beratung gefragt: Verkaufen oder vermieten?

„In den 1990er Jahren war der Immobilienmarkt noch nicht so verrückt“, erzählt Ute S.. „Es war nicht so schwierig etwas zu finden und, wenn man gut verdiente, war auch die Finanzierung kein Riesenproblem.“ Wie auch schon beim Reihenhaus wickelte Familie S. ihre Immobiliengeschäfte über einen Makler ab. Nachdem ein geeignetes Objekt gefunden war, dieses Mal in Tornesch, war er es auch, der den beiden riet, das Reihenhaus nicht zu verkaufen, sondern es zu vermieten. „Eine goldrichtige Entscheidung“, weiß Ute S.. „Wir brauchten den Erlös aus einem Verkauf nicht zur Finanzierung und da die Immobilienpreise seitdem enorm gestiegen sind, hätten wir das Geld nicht besser anlegen können.“

1991 wurde das neue Haus bezogen. 30 Jahre war Ute S. dort glücklich. Der Sohn lernte seine erste Freundin kennen, machte Abitur, zog aus und gründete eine eigene Familie. Ute S. und ihr Mann füllten die Zeit mit neuen Hobbys, dem Segeln zum Beispiel. Dann ging Gunther S. in Rente und wieder begann ein neuer Lebensabschnitt.

Entscheidung gefragt: Was passiert mit den Immobilien?

„Mit der Pensionierung meines Mannes stand für mich fest, dass sich ein paar Dinge ändern sollten“, erzählt Ute S.. „Wir sind beide sehr aktiv, interessieren uns für Kunst und Kultur, verbringen viel Zeit auf dem Wasser – der Garten und das große Haus sind da gar nicht mehr so wichtig, sogar eher hinderlich.“ Um mehr Zeit für die Hobbys zu haben, überlegte das Paar, was nun mit den Immobilien passieren sollte. Dass sie irgendwann dem Sohn und seinen mittlerweile zwei Kindern vermacht werden sollten, stand außer Diskussion. Nur wie und wann? „Ich hatte diesen Bericht gelesen, wo jemand das Familienanwesen am Tegernsee geerbt hatte. Die Erbschaftssteuer konnte er nicht aufbringen und musste Land und Haus, was seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie gewesen war, verkaufen.“ So ein Szenario wollte Familie S. unbedingt verhindern – und ging einen sinnvollen Schritt: Sie machten einen Termin beim Makler.

Gute Beratung vom Experten ist durch nichts zu ersetzen

Der Makler, mit dem das Ehepaar S. bisher zusammengearbeitet hatte, war im Ruhestand, doch man war noch in Kontakt und von ihm kam die Empfehlung sich bei finesse Immobilien in Pinneberg zu melden. So geschah es dann auch. In einem Beratungstermin mit Geschäftsführer Martin Mohrdieck wurden die Möglichkeiten diskutiert. Die Rahmenbedingungen waren klar: Die zwei Häuser sollten an den Sohn überschrieben werden und er sollte möglichst viel davon haben. Martin Mohrdieck zeigte die Wege auf: Entweder man wartet den Erbfall ab oder man überschreibt die Grundstücke zu Lebzeiten als Schenkung. Eine Steuer fällt in beiden Fällen an. Und ob Erbschafts- oder Schenkungssteuer – in der Höhe unterscheiden sich beide Steuern kaum. Doch es gibt einen gravierenden Unterschied, der im Fall der Familie S. eindeutig für die Schenkung sprach: „Sowohl bei der Erbschaftssteuer als auch bei der Schenkungssteuer gibt es Freibeträge. Bei den Kindern sind das 400.000 Euro“, erläutert Martin Mohrdieck. „Bei der Schenkungssteuer kann man diesen Freibetrag aber alle zehn Jahre erneut vollständig ausschöpfen. Das bedeutet: Man kann mit einer Schenkung zu Lebzeiten die Vermögensübertragung zeitlich strecken und so Steuern vermeiden.

Bei Familie S. kam das sehr gut hin: Das Einzelhaus hat einen Verkehrswert von etwa 395.000 Euro, das Reihenhaus 340.000 Euro.“ Nach der Beratung durch finesse Immobilien wurde also das erste Haus per Schenkung an den Sohn übertragen. „Wir waren wirklich alle sehr angetan von der Beratung. Herr Mohrdieck wies uns auch noch darauf hin, dass wir Sicherheiten in den Vertrag aufnehmen können, also zum Beispiel ein Wohnrecht oder ein Rückübertragungsrecht – und unser Sohn meinte auch, dass das vielleicht sinnvoll wäre. Aber: Wir wollten uns ja gerade verkleinern und zu unserem Sohn haben wir absolutes Vertrauen“, so Ute S..

Der Fahrplan für den Vermögensübergang

„Um eine Strategie zu entwickeln, sollte man sich immer den Einzelfall ansehen. Dann sieht man auch, dass oftmals einiges herauszuholen ist. Für Familie S. haben wir so eine sehr gute Lösung gefunden“, erzählt Martin Mohrdieck. Mit dem Erlös des Hausverkaufs kann der Sohn nun seine Eigentumswohnung in Hamburg abbezahlen. „Hier haben wir die aktuell noch gute Marktlage ausgenutzt: Die Preise sind hoch, aber die Zinsen steigen. Das könnte bedeuten, dass die Immobilienpreise in der Zukunft sinken. Aktuell kann man aber noch gute Preise erzielen.“ Auch das Reihenhaus wird nun per Schenkung an den Sohn übertragen. Für ihn und seine Familie bedeutet das: langfristige Sicherheit. Seine Eltern wiederum haben sich die Rahmenbedingungen für ihren Traum-Lebensabend geschaffen, wie Ute S. bestätigt: „Wir wohnen jetzt zur Miete in Wedel, haben keine Verpflichtungen mehr, sind topfit und verbringen so viel Zeit, wie wir können auf unserem Segelboot. Dass das alles so reibungslos und sorgenfrei geklappt hat, freut uns beide sehr und ist zu einem großen Teil der kompetenten Beratung durch finesse Immobilien zu verdanken.“

