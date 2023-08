ANZEIGE// „Wir wollen Nachhaltigkeit für die Region – und unseren Kunden gerne etwas für ihre Treue und Unterstützung zurückgeben.“ Eine klare Ansage, die allen Willer-Kunden, auch „Schlautanker“ genannt, zugutekommt. Denn im Kampf gegen den Klimawandel leistet bft Willer einen effektiven Beitrag und setzt seit 2019 auf ein neues Konzept.

Im Jahr 2019 begann bft Willer landwirtschaftliche Flächen aufzukaufen. Auf diesen entstehen seit Juni 2020 neue Wälder. Pro Kubikmeter Kraftstoffabsatz schafft bft Willer einen Quadratmeter neuen Wald. Bundesweit liegt der Kreis Dithmarschen mit dem Flächenanteil von ca. drei Prozent Wald auf dem letzten Platz und damit noch hinter den Stadtstaaten Hamburg und Bremen. Der neue WillerWald, der unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Daniel Günther steht, wächst derzeit in Schlichting im Kreis Dithmarschen sowie bei Ascheffel in den Hüttener Bergen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Der WillerWald wird mit regionaltypischen Baumarten gepflanzt und dient keinem wirtschaftlichen Zweck. Somit kann jeder beim Tanken bei bft Willer auch etwas für die Umwelt in der eigenen Region tun.

„Das Motto ist: Pro Liter 10 Quadratzentimeter Willer.Wald pflanzen, jeder Liter macht einen Unterschied!“ Axel Niesing Geschäftsführender Gesellschafter

Der laufende Fortschritt kann auf der WillerWald-Uhr unter schlautanken.sh verfolgt werden. Aktuell nähert sich der Zähler der Viertelmillion-Marke! Zwar hat Willer noch einige Hektar in Reserve, sucht aber laufend in ganz Schleswig-Holstein nach weiteren Flächen für sein ambitioniertes Neuwaldprojekt, das in dieser Form – und nicht nur in der Branche – einmalig ist.

Seit über 10 Jahren sind zudem die Dächer des Kieler Stammsitzes in der Gutenbergstraße mit rund 3000 Quadratmetern Solarmodulen ausgestattet. Am selben Standort wird außerdem ein modernes Blockheizkraftwerk sowie eine Biogas-Tankstelle betrieben. Das Tankstellennetz wird mit Ökostrom betrieben, ebenso wie diverse in den letzten fünf Jahren errichtete Schnellladesäulen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Engagement für Nachhaltigkeit

Neben einer Beteiligung an der hy.kiel GmbH & Co. KG, die in der Landeshauptstadt ein Wasserstoff-Ökosystem errichten wird, engagiert sich Willer vor allem für eFuels: Synthetische Kraftstoffe, die in sonnen- und windreichen Weltregionen aus erneuerbaren Energien und der Atmosphäre entzogenem CO2 hergestellt werden. Staatenunabhängig und vollkommen klimaneutral! Eine greifbare Lösung ebenfalls für Krisensituationen, die mit Kostenexplosionen und Lieferengpässen von Kraftstoffen einhergehen und so einfach vermieden werden können.

bft Willer ist Gründungsgesellschafter der eFuel GmbH und Mitglied in Organisationen wie eFuel Alliance und eFuel Forum.

„bft Willer ist sich seiner besonderen Verantwortung als Vermarkter fossiler Kraftstoffe bewusst.“ Georg Willer Geschäftsführender Gesellschafter

Erstmals KlimaDiesel90 in Schleswig-Holstein - bft Willer ist Vorreiter

Seit Mai 2023 bietet Willer in Kiel nachhaltigen Dieselkraftstoff an. KlimaDiesel90 besteht zu 100% aus pflanzlichen Rest- und Abfallstoffen, sogenannten „HVO100“. Das bedeutet quasi „tanken mit altem Frittenfett“ und bewirkt rund 90% weniger Neuemissionen als klassischer Diesel. „Das Besondere daran: Dieselfahrzeuge müssen dafür nicht umgerüstet werden, und KlimaDiesel90 hat die gleiche Reichweite und Qualität wie klassischer Diesel,“ so Axel Niesing. „So geht Nachhaltigkeit – Vorhandenes umweltfreundlich nutzen. Und natürlich pflanzen wir auch für jeden Liter KlimaDiesel ein Stückchen WillerWald.“

Gemeinsam für die Umwelt: Willer und Holstein Kiel

Auch die Kicker von Holstein Kiel engagieren sich gemeinsam mit bft Willer für die heimische Natur: Seit der Saison 2020/21 werden für jedes geschossene Tor 11 Bäume gepflanzt. Dadurch ergaben sich bereits in den ersten drei Saisons schon rd. 2000 Bäume. Wer nicht die Tore zählen und die Bäume errechnen möchte, kann die „ Baumausbeute “ vom Willer-Wald – Kieler Sportvereinigung Holstein von 1900 e. V. online mitverfolgen.

Die Willer.Wald Uhr Foto: bft.Willer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

SchlauKaufen

Sonntags an der Tankstelle stehen und sich noch schnell ein frisches Getränk oder die Lieblingskekse aus dem Regal holen. Schaut man auf den Preis, legt man sie dann doch wieder zurück. In einigen bft Willer Tankstellen ist das schon längst Geschichte. „Tanke Emma“ öffnet auch am Sonntag die Türen mit ihrem Sortiment zu normalen Supermarktpreisen. Neben Haushalts- und Hygieneprodukten, Nahrungsmitteln und Konserven punktet der Mini-Supermarkt in Kronshagen auf 110 m² vor allem mit Tiefkühlprodukten, Backwaren und einer Schlemmertheke mit frischen belegten Brötchen und warmen Snacks.

Weitere Ausführungen dieses Konzepts gibt es bei Tanke Emma Lütt. Ähnlich wie bei der „großen“ Tanke Emma in der Kieler Straße sind auch hier Lebensmittel, Haushaltsprodukte und vieles mehr zu Supermarktpreise zu finden - nur eben mit einer „lütteren“ Auswahl.

tanken bei Tanke Emma Foto: bft Willer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auch die herkömmlichen Shops der bft Willer-Tankstellen bieten allen Schlautankern ein großes Warensortiment an: von Süßigkeiten und Snacks über wichtige Dinge des täglichen Bedarfs werden zahlreiche Kundenwünsche für das schnelle Shoppen zwischendurch erfüllt.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

SchlauWaschen

Auch bei seinen Waschanlagen hat bft Willer die Umwelt-Karte gezogen: Bereits seit Mai 2022 können Willer-Kunden nicht nur schlautanken, sondern auch schlauwaschen. Bei der „grünen Wäsche“ kommen Produkte zum Einsatz, die nicht nur hochwirksam, sondern auch in jeder Hinsicht umweltschonender als herkömmliche Reinigungsprodukte sind: Sie werden mit sorgfältig ausgewählten Rohstoffen produziert, sind leichter abbaubar und werden mit ökologisch sinnvollen Transportverpackungen aus recyceltem Kunststoff geliefert. Und das Schöne daran: Alles ohne Mehrkosten für den Kunden. „Umweltfreundlich, hochwirksam, richtig sauber. Wir nennen das Schlauwaschen“, so Axel Niesing.

Nachhaltiges Engagement wo es möglich ist und viele gute Ideen, um vieles „grüner“ zu machen – das ist der Weg von Willer in eine nachhaltige Zukunft. „So mok wi dat!“