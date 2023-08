ANZEIGE // Mobilität im täglichen Leben ist allgegenwärtig - egal ob auf dem Weg zur Arbeit, beim Einkaufen oder in der Freizeit. Doch was passiert, wenn die Mobilität nicht mehr selbstverständlich, sondern eingeschränkt ist? Thiel & Scheld findet für jeden seiner Kunden individuell Lösungen, um ihnen ihre Bewegungsfähigkeit in einem möglichst großen Umfang zurückzugeben.

Thiel & Scheld hat eine große Bandbreite von Basis-Hilfsmitteln, aber auch kostenintensivere Produkte mit hoher Qualität im Sortiment. Kunden können so unterschiedlichste Lösungen ausprobieren und dadurch erkennen, was ihnen besonders gefällt und gut tut. Neben Rollstühlen in unterschiedlichsten Ausführungen gibt es im Sanitätshaus ebenfalls Elektro-Rollstühle und Scooter. Aber auch die Anpassung von Rollstühlen für den eigenen Komfort ist möglich. Sitzkissen oder Rücksysteme in verschiedenen Ausführungen können in neue Rollstühle oder auch in solche, die bereits in Gebrauch sind, integriert werden.

Perfekt für Reisen: Der Elektro-Rollstuhl QUICKIE Q50 R Carbon

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist neben dem Alltag auch das Reisen ein präsentes Thema. Hier erfordert es unter Umständen andere als die gängigen Alltagslösungen. Der Elektro-Rollstuhl QUICKIE Q50 R Carbon der Marke Sunrise Medical ist speziell auf diesen Einsatz ausgelegt. Hergestellt aus Karbonfasern ist er besonders leicht mit einem Gewicht von nur 14,5 Kilogramm und lässt sich dadurch problemlos heben. Mit nur drei Handgriffen zusammengeklappt passt er kompakt in jedes Auto, Flugzeug oder jeden Zug. Dabei muss die eingebaute Batterie noch nicht einmal ausgebaut werden. Diese ist auch für den Einsatz in Flugzeugen freigegeben und kann mit in das Handgepäck.

Am besten geeignet ist der Elektro-Rollstuhl QUICKIE Q50 R Carbon für den Einsatz im urbanen Raum. Einem Städtetrip nach beispielsweise Lissabon oder Stockholm steht somit kein Hindernis im Weg. Mit einer stattlichen Geschwindigkeit von 6 km/h und 12 Kilometern Reichweite lassen sich die Sehenswürdigkeiten mühelos erkunden. Personen, die gerne noch mehr Freiheit in ihrer Urlaubsgestaltung haben wollen, können einen zusätzlichen Akku in den Koffer einpacken und statt 12 auch 24 Kilometer am Tag zurücklegen. Keinen Städtetrip gebucht? - Bei Thiel & Scheld finden sich auch für andere Pläne in der Freizeit die richtigen vier Räder.

Individuelle Beratung ist ein Muss

Genauso individuell wie die einzelnen Patienten sind auch ihre persönlichen Lösungen, die Thiel & Scheld möglich macht. Deswegen ist eine gezielte Beratung nicht nur von Vorteil, sondern gar ein Muss. In welchen Situationen werden die Produkte genutzt? Ist das Einladen ins eigene Auto möglich? - All diese Fragen müssen mit einbezogen werden, wenn das passende Produkt gesucht wird.

„Unsere Patienten sollen von den Produkten lange profitieren und ein gutes Gefühl mit ihnen haben.“ Daniel Walther Mitgeschäftsführer Thiel & Scheld

Dank professionell geschultem und spezialisiertem Personal können alle Kunden bei Thiel & Scheld bestmöglich beraten werden. Doch im Sanitätshaus gibt es viele Fachgebiete neben dem Bereich Rollstühle: Auch Prothesen, Orthesen und Einlagen sind das Tagesgeschäft. Um immer den richtigen Mitarbeiter für das eigene Problem vorzufinden, sollte deshalb gerne vorab ein Termin vereinbart werden. Gemeinsam werden dann verschiedene Beispiele im Laden zur Orientierung ausprobiert.

Um einen besseren Eindruck über die Produkte zu bekommen, erfolgt eine individuelle Zusammenstellung von Sitzkissen und Rückenlehne auf die Bedürfnisse des Patienten oder der Patientin. Wer sich für einen Elektro-Rollstuhl interessiert, für den können auch Probefahrten mit Außendienst-Mitarbeitern der Rollstuhlfirmen organisiert werden. Wichtig für die Mitarbeiter bei Thiel & Scheld ist, dass die Kunden Sicherheit in ihrer Entscheidungsfindung bekommen. Deswegen ist das aktive Ausprobieren der Möglichkeiten essenziell.

Diese enge Zusammenarbeit erfüllt auch die Mitarbeiter bei Thiel & Scheld. Die Individualität der Kundenbedürfnisse schafft ihnen immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, an entsprechenden Lösungen zu tüfteln. So schaffen sie eine höhere Mobilität und verbessern die Selbstständigkeit der Kunden.

„Zu sehen, wie die Kunden selbst wieder aktiv am Leben teilnehmen können - das ist der schönste Lohn, den man bekommen kann.“ Jan Petersen Mitgeschäftsführer Thiel & Scheld