Beide mittelständischen Firmen setzten sich beim bundesweiten Top 100 Innovationswettbewerb durch und wurden mit dem Innovationspreis 2023 in Augsburg ausgezeichnet, überreicht von Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.

Seit mehr als 130 Jahren ist die Gebr. Schütt KG (GmbH & Co.) mit Holz verbunden: 1889 gründete Johann Schütt eine Zimmerei, heute leitet Tillmann Schütt das Bauunternehmen in fünfter Generation. Nach wie vor setzen die Experten für Industrie- und Gewerbebau mit Sitz im Landscheider Ortsteil Flethsee auf den natürlichen Baustoff Holz. Die Kreislauffähigkeit von Baumaterialien zu verbessern, ist ihnen ein großes Anliegen. Um noch nachhaltiger zu arbeiten, pflegen sie viele Netzwerkkontakte.

Alles aus einer Hand

Ein eigenes Planungsbüro, eine Brettschichtholzproduktion, 200 Mitarbeiter, die sich mit allen Aufgaben rund um den Bau auskennen — bei Schütt erhalten Kunden alles aus einer Hand. „Wir sehen uns als Baupartner von A bis Z, von der Projektentwicklung bis zur schlüsselfertigen Übergabe“, betont der Geschäftsführer Tillmann Schütt. Um den Innovationsgedanken in der Unternehmenskultur zu verankern, haben er und sein Führungsteam die Stabsstelle „Programm Management Office“, kurz PMO, ins Leben gerufen.

Tillmann Schütt von Gebr. Schütt mit Thomas Hinrichs (li) und Malte Schneider (re) von Berner International. Foto: KD Busch/compamedia

Im PMO erhalten interdisziplinäre Projektteams aus allen Hierarchiestufen verschiedene Module, die sie eigenverantwortlich bearbeiten. Die Themen reichen von Vertrieb, Planung und Baubetrieb über Digitalisierung, Standardisierung und Markenentwicklung bis zu Kundenbeziehung und Bonussystem. Im zweiwöchentlichen Rhythmus berichten alle Teams wiederum dem Vorstand über ihre Fortschritte. Alle drei Monate gibt es ein Reporting für das gesamte Unternehmen, das über eine interne Kommunikations-App an alle verteilt wird. „Die Einrichtung des PMO war für uns ein riesiger Schritt, um die Projektarbeit zu strukturieren“, sagt Schütt. Mittlerweile wurde bereits die zweite Runde mit neuen Themen eingeläutet. Er ergänzt überzeugt:

„Die Mitarbeiter erkennen dadurch, dass wir es mit der Weiterentwicklung ernst meinen, und Innovation wird bei uns zu einer festen Routine.“ Tillmann Schütt Geschäftsführer Schütt GmbH

Von Startups profitieren

Als Quelle für optimierte Prozesse und neue Produkte nutzt der Mittelständler sein großes Netzwerk. Besonders gern arbeitet Schütt mit Startups zusammen, die sich mit nachhaltigem Bauen beschäftigen. Durch die Teilnahme an diversen internationalen Branchentreffen erfahren die Holzexperten zudem von neuen Trends und Entwicklungen. Und auch aus der Zusammenarbeit mit Partnerfirmen ergeben sich immer wieder neuer Input und frische Ideen. So plant man aktuell zum Beispiel gemeinsam, Schnittstellen zwischen den Gewerken zu vereinheitlichen, um die Arbeit auf dem Bau zu erleichtern. Alles mit dem Ziel, die Baubranche nachhaltiger zu machen.

Starke Markenpositionierung

Mit dem innovationsfördernden Top-Management und Innovationserfolgen beeindruckte das Holzbauunternehmen den Innovationsforscher Professor Nikolaus Franke, Leiter von Top 100, und die Jury, bestehend aus namhaften Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Politik. Genauso wie die Berner International GmbH mit ihren Innovationsprozessen. Dem Elmshorner Unternehmen ist es gelungen, mit ihren Sicherheitswerkbänken eine starke Markenpositionierung in seiner Branche zu erreichen.

Der Geschäftsführer von Gebr. Schütt und seine Frau freuen sich über die Auszeichnung als TOP 100 Innovator. (v.l.n.r. Natalie Schütt, Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar, Geschäftsführer Tillmann Schütt) Foto: KD Busch/compamedia

Die erste Sicherheitswerkbank aus dem Hause Berner wurde 1984 entwickelt und produziert. Damals traten strengere Arbeitsschutzvorschriften für die individuelle Herstellung von Chemotherapeutika im Rahmen der Krebstherapie in Kraft. Beim Umgang mit Zytostatika musste das Personal von Produktions- und Krankenhausbetrieben und Apotheken besser geschützt werden. Denn wenn die Haut, die Schleimhäute und die Atemwege mit derart toxischen Medikamenten in Kontakt kommen, können sie im Extremfall Krebs auslösen.

Alles für die Laborsicherheit

Mit Sicherheitswerkbänken, deren Kernelemente effiziente Lüftungs- und Filtrationssysteme sind, war Berner europaweiter Pionier in Sachen Arbeitsschutz im Labor. Der Mittelständler hat sich in 40 Jahren zum Qualitäts- und Innovationsführer für Laborsicherheit entwickelt. Das Top-Management hat seither diesen Vorsprung stetig ausgebaut, unter anderem durch intensive Forschungstätigkeiten. Einer der jüngsten Erfolge ist die Anpassung der Größen der Sicherheitswerkbänke an das sogenannte Rastermaß. Denn um eine effiziente Flächennutzung und Kostensenkung zu erreichen, wird die Grundfläche von Laboren tendenziell im 300-Millimeter-Raster von Architekten geplant und ausgeführt. Viele Labormöbel und Laborgeräte entsprechen bereits heute diesem Rastermaß. Mit der digitalen Übertragung von Daten aus der neuen Sicherheitswerkbank „claire neo“ in Softwaresysteme zwecks Monitoring, Ferndiagnose und künftiger Fernwartung setzt das Unternehmen neue Maßstäbe.

Unterschiedliche Perspektiven

Seit 2011 wird die Firma von Thomas Hinrichs und Malte Schneider geführt. Sie haben nicht nur die Geschäftsführung übernommen, sondern auch alle Firmenanteile. „Malte Schneider ist der kaufmännische Kopf, ich bin der technische. Wir arbeiten sehr gut zusammen und entscheiden auch alles gemeinsam. Dabei haben wir immer zwei unterschiedliche Perspektiven, was ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg ist“, erklärt Thomas Hinrichs. Ein Erfolg, der sich auch an den Zahlen zeigt: Seit 2011 hat sich die Zahl ihrer Beschäftigten auf 130 mehr als verdoppelt.