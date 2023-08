ANZEIGE// 31. August bis zum 3. September sind über 500 Aussteller zur 73. Norla auf dem Rendsburger Messegelände direkt am Nord-Ostsee-Kanal angemeldet. Es dreht sich alles um Landwirtschaft, Tierzucht und –haltung, Erneuerbare Energie, Haus und Garten sowie Ernährung.

Mehrere Hundert Tiere auf der Landestierschau

Anlässlich der Norla präsentieren verschiedene Zuchtverbände sich und vor allem ihre Tiere im Rahmen der Landestierschau. Täglicher Höhepunkt des vielfältigen und bunten Programms wird die große Tierparade auf dem Vorführring sein, in der alle ausgestellten Tierarten und –rassen gezeigt und kommentiert werden. Zur Dauerausstellung gehören über 60 Fleischrinder, verschiedene Schaf- und Ziegenrassen, Schweine, eine bunte Vielfalt an Pony- und Pferderassen vom kleinen Shetlandpony bis zum Schleswiger Kaltblut sowie ein Schau-Bienenstock.

Über 500 Aussteller sind zur 73. Norla angemeldet. Foto: K.Knopf Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Landtechnik

Eine besondere Anziehungskraft auf jeder Norla haben die Landmaschinen für alle erdenklichen Einsatzzwecke. Traktoren, Mähdrescher und Maishäcksler verschiedener Hersteller und PS-Stärken, sowie Bodenbearbeitungsgeräte, Ladewagen und Anhänger begeistern nicht nur das Fachpublikum. Wie sehen zukunftsfähige landtechnische Trends aus? Was für eine Rolle spielt die Digitalisierung in der Landtechnik und Landwirtschaft? Wie beeinflussen sie den immer mehr ganzheitlich ausgerichteten Pflanzenbau? Die Norla bietet einen guten Überblick. Eigens zur Norla wird ein Milchviehstall errichtet. Eine kleine Gruppe von Milchkühen ist in ihrem Alltag zu beobachten. Futter- und Wasseraufnahme, Ruhepausen, Sozialkontakt, Fellpflege an der rotierenden Kuhbürste aber auch der selbständige Gang in den Melkroboter.

Ganz unbeeindruckt vom Messetrubel zeigen sich die Kühe im Milchviehstall. Foto: Norla Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Energie

Zum Thema Erneuerbare Energien präsentieren sich Aussteller überwiegend aus den Bereichen der Wind- und Solarenergie. Kleinwindkraftanlagen und Solarlösungen können auch für Eigenheimbesitzer interessante Alternativen darstellen. Anbieter von Holzhackschnitzelheizungen gehören ebenfalls fest zur Norla. Mit einigen Maßnahmen lässt sich auch der Energieverbrauch der eigenen vier Wände reduzieren – eine Fassaden- oder Dachsanierung können unter Umständen schon signifikante Auswirkungen haben.

Zum Thema Erneuerbare Energien präsentieren sich Aussteller überwiegend aus den Bereichen der Wind- und Solarenergie. Kleinwindanlagen bis 10 Meter Gesamthöhe dürfen unter bestimmten Voraussetzungen in Schleswig-Holstein ohne Baugenehmigung aufgestellt werden. Foto: Norla Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Rund um Haus und Wohnen

Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Haus gibt es bei diversen Ausstellern der Norla. Sei es die Sanierung des Kellers, der Fassadenschutz, die Anlage von Kaltwintergärten oder Friesenwällen, der neue Gartenzaun, ein Hochbeet oder auch ein Strandkorb, eine Fasssauna oder der Whirlpool. Die Besucher werden umfassend informiert und gut beraten.

Zu Produkten für den Haushalt und zum Wohlfühlen gehören Möbel, kleine und große Helfer für den Haushalt, Reinigungsmittel und -geräte bis hin zu Kosmetik und Gesundheitsartikeln sowie einem vielfältigen Angebot an Kleidung. Bei einigen Ausstellern dreht sich alles rund um das Haustier, Heimtiernahrung und Zubehör werden angeboten.

Speis und Trank vor Ort

Das gastronomische Angebot lässt kaum Wünsche offen. Viele Köstlichkeiten wie Schinken, Käse, Salami und Wildfleisch, aber auch Weine und Säfte eignen sich perfekt für die Mitnahme nach Hause.

Zur Mittagsstunde fällt die Wahl schwer, im Bauerntreff einzukehren oder auf dem Bauernmarkt Ochs am Spieß zu probieren, Burger vom Black Welsh sind ebenso aus der Region wie Pulled Pork. Die Kuchen- und Tortenauswahl verlangt nach mindestens drei Besuchstagen auf der Norla. Der Himbeerhof Steinwehr lockt in den Bauerntreff, die Blaumeisen in ihr Zwitscherstübchen und die Deula bietet ihre Kreationen in der Kammerhalle an.

Schleswig-Holstein ist ein Land der ländlichen Räume. Auf der Norla werden Projekte mit regionalen Produktions- und Vermarktungsstrukturen vorgestellt. GUTES VOM HOF.SH ist das Direktvermarktungs-Portal für Schleswig-Holstein. Das Online-Portal weist den Weg zu landwirtschaftlichen Betrieben, Hofläden, Direktvermarktern auf Wochenmärkten und vielem mehr.

Von der kleinen Hofkäserei bis zur Genossenschaftsmeierei – viele Geschmäcker, viele Erzeuger. Die Vielfalt schleswig-holsteinischer Käsesorten werden durch die KäseStraße Schleswig-Holstein präsentiert. Einblick in die heimische Fischerei gibt es am Stand von WIR FISCHEN.SH. Unter anderem wird gezeigt, welche Fischarten an den Küsten und in den Binnengewässern Schleswig-Holsteins heimisch sind.

Der Klönschnack gehört genauso zur Norla wie das Fachgespräch über Landtechnik oder der Bummel durch die Messehallen. Foto: Norla Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Für die kleinen Gäste

Auch für die jüngsten unter den Besuchern der Norla wird einiges geboten. Ganz spannend sind

natürlich die großen Maschinen und die Tiere, die Aussteller auf ihren Ständen präsentieren. Der Landesfeuerwehrverband bietet auf seiner Fläche direkt am Eingang Nord Spaß und Action im Feuerwehr-Erlebnis-Parcours „Feuertaufe“, einer riesigen Hüpf- und Kletterburg. Kinder können sich auf den Miniaturbauernhof mit ferngesteuerten Traktoren und den Forstmaschinensimulator in der Kammerhalle freuen. Im LandFrauen-Pavillon gibt es eine Kinderecke mit Kinder Tattoos, Mal- und Bastelaktionen. Kinderschminken und Hau den Lukas bieten die Mitglieder der Landjugend an.

Anreise

Bei der Anfahrt mit dem Auto zum Messegelände folgen Sie bitte der Ausschilderung. Die Straße „Grüner Kamp“ ist für den Verkehr gesperrt. Von den entlegenen Parkflächen pendelt ein Shuttle zum Messegelände.