ANZEIGE// Automobiles Reisen erfreut sich weiterhin großer und wachsender Beliebtheit – und das nicht ohne Grund. Das kleine Heim auf Rädern bietet große Freiheiten beim Reisen, denen nur schwer auf anderem Wege nachzukommen ist. Es ermöglicht spontane Reisen, bei denen man ansonsten auf langfristige Planungen und Buchungen angewiesen ist.

Auch für Firmengründer Gerhard Wilhelmsen ist das Reisemobil weitaus mehr als nur Geschäft. Reisen ist schon sein ganzes Leben eine große Leidenschaft. Bereits vor 43 Jahren gründete er die erfolgreiche Firma „G. Wilhelmsen Motorradtechnik“. Zurückblickend erzählt er:

„Schon damals entstand die Firma aus dem Hobby Motorrad und jetzt vor zehn Jahren kam es wieder aus dem Hobby Reisemobil.“ Gerhard Wilhelmsen Gründer von Wilhelmsen Caravaning

Gerhard Wilhelmsen, Gründer von Wilhelmsen Caravaning

Dabei sind diese Hobbys nicht etwa separat, sondern werden für Wilhelmsen im Reisen vereinigt. „Sie können Ihr Motorrad in Ihrem Mobil mitnehmen und dann vom Campingplatz aus überall damit hinfahren. Die Reichweite ist mit einem Fahrrad ja überhaupt nicht zu vergleichen.“ Dabei führt er weiter aus, das Motorrad liege einem im Blut, das Reisemobil hingegen sei etwas, was jeder für sich entdecken könne.

Reisemobil: ein Kauf fürs Leben

Die Anschaffung eines solchen Fahrzeugs ist erstmal eine große Investition, die man allerdings nicht fälschlicherweise mit einem Autokauf vergleichen sollte. „Ein Reisemobil ist eine Anschaffung fürs Leben und macht den Urlaub und das Reisen wertvoller und attraktiver“. Hinzukommend spart man sich langfristig Kosten für die Unterkunft. Für Wilhelmsen ist dabei der Hotelurlaub auch keine Alternative. „Nur im Hotel zu sein oder am Strand zu liegen, das ist nichts für mich“.

Dethleffs, Sunlight, Carthargo, Malibu und Challenger

Wilhelmsen Caravaning ist der nördlichste Reisemobil-Händler Deutschlands für die Produkte der Hersteller Dethleffs, Sunlight, Carthargo, Malibu sowie Challenger und damit eine große Anlaufstelle in Sachen Reisemobile im Norden. Der nächste Händler besagter Marken lässt sich erst nahe Hamburg finden. „Damals gab es ein Vakuum hier“ berichtet Wilhelmsen als einen weiteren Beweggrund, „ohne das hätte ich die Firma nicht gegründet“.

Der Bau für die Hallen der Firma erfolgte in 2012 mit einer folgenden Eröffnung im Oktober. Zu Beginn umfasste das Angebot Fahrzeuge von den Firmen Dethleffs, Sunlight und Carthargo. Über die Zeit kamen dann die Firmen Laika, Challenger und Malibu hinzu. Um der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, erfolgte dann vor zwei Jahren ein großer Ausbau der Firma. In dessen Rahmen sich die Arbeitsplätze von zwei auf sechs erhöhten. Hinzu kamen noch eine Übergabehalle und eine speziell für Reisemobile ausgelegte Waschanlage, die sich den einzelnen Spezifikationen der Fahrzeuge anpassen lässt, um jedes Fahrzeug wieder auf Hochglanz zu bringen.

Sohn Thore Wilhelmsen ist ebenfalls in das Familiengeschäft eingestiegen.

Kastenwagen werden immer beliebter

Neben den klassischen Reisemobilen gibt es auch eine rasant an Popularität gewinnende kleinere Alternative, einen Kastenwagen. „In 2014 kam Carthargos Tochterfirma Malibu neu mit Kastenwagen auf den Markt. Und mit der steigenden Beliebtheit haben Dethleffs, Sunlight, Laika und Challenger schnell nachgezogen“. So gibt es auch hier mittlerweile eine entsprechend große und diverse Auswahl an Fahrzeugen. In die Zukunft blickend wird mittelfristig auch ein neuer Malibu Kastenwagen auf Sprinterbasis erwartet.

Selbstverständlich wird auch eine professionelle und umfassende Beratung angeboten und besonders Neueinsteigern empfohlen. Insbesondere im Rahmen der Messe kann man sich eine Vielzahl an Modellen in allen Preisklassen näher ansehen und vorführen lassen. Dabei folgt sie ganz dem Geist des Caravan Salon Düsseldorf, der führenden Messe in Sachen Reisemobile, und so gibt es nicht nur Neuheiten zu bestaunen, sondern auch exklusive Angebote zu ergattern. „Wir holen Düsseldorf nach Oeversee!“

Tombola: Fahrt im Heißluftballon zu gewinnen

Im Rahmen des Jubiläums wird es auch eine Tombola geben. Der Hauptpreis: ein Ballon-Flug über Oeversee. Als Teil der Feierlichkeiten werden die glücklichen Gewinner am Sonntag Nachmittag direkt vor Ort in die Luft gehen. Natürlich muss hierbei aber auf die Wetterlage Rücksicht genommen werden. Der Erlös der Tombola wird gespendet und soll örtlichen Institutionen zu Gute kommen.

Kontakt

Wilhelmsen Caravaning GmbH

Krokamp 1 A

24988 Oeversee

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9:30–17 Uhr

Samstag: 10–13 Uhr

Tel: 04630 – 938 88 10

Web: wilhelmsen.de