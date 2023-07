ANZEIGE // Seit April 2022 verbindet die Medical4Fitness Academy moderne Schmerztherapie, effektives Training, Ernährungscoaching und Wissensvermittlung für die Anwendung im Alltag. Die Gründer Maximilian Heuschkel und Tobias Ketelsen haben ein Masterstudium im Bereich Sportwissenschaft absolviert, welches den sportmedizinischen Fokus in den Bereichen Orthopädie und Innere Medizin hatte. Da ein Angebot für Kunden mit ihrer gemeinsamen Expertise aus ihrer Sicht fehlte, entstand das Konzept der sportmedizinischen Oase. Durch intensive persönliche Coachings konzentriert sich das Team individuell auf die Bedürfnisse, Sorgen und Probleme der Klienten. Mithilfe von vielfältigen Analysen und Gesprächen mit den Kunden wird deutlich, welche Beschwerden vorliegen. Genau diese Erkenntnisse, gepaart mit dem medizinischen Know-How der Gründer, sowie des gesamten Teams bilden anschließend das Fundament für die gemeinsame Zusammenarbeit. Der Weg zum gesteckten Ziel wird dann mit dominant einem festen Ansprechpartner als Persönlichen Coach beschritten. So ist Erfolg kein Zufallsprodukt, sondern das Erreichen des Ziels ist vertraglich per Erfolgsgarantie festgehalten.

Größere Räumlichkeiten für Personal Training und exklusive Kurse

Wer schon einmal in der Medical4Fitness Academy war, der weiß, dass dort nicht an Trainingsmaschinen, sondern wenig geführt mit freien Widerständen und Lasten in Bewegung trainiert wird. Dadurch wird das Vertrauen in sich und seinen Körper, wie auch das Gefühl für diesen und seine Signale, gestärkt. Neben Personal Training sollen dort demnächst auch verschiedenste Kurse angeboten werden, die im Einklang mit dem medizinisch-therapeutischen Konzept der Academy stehen. Zusätzlich zu Yoga werden demnächst Kurse in vor allem technischen und funktionellen Trainingsbereichen den Trainingsplan der Klienten erweitern.

Ein Blick in die M4F Academy zeigt: Das Ambiente lädt zum Wohlfühlen ein. Foto: Medical4Fitness

Auch das Training von Zuhause macht Medical4Fitness für seine Klienten möglich. Wer keine Zeit hat, regelmäßig zum Training nach Pinneberg zu kommen, dem mangelt es folglich an nichts. Eine Vielzahl von Videos in den Trainingsbereichen Technik, Kraft-Ausdauer und funktionelles Training sind für Kunden in einem strukturierten Wochenplan zu finden, der passend auf die eigenen Ziele zugeschnitten ist. Voraussetzung hierfür ist eine Analyse mit dem Medical4Fitness Team, denn die Auswahl der richtigen Übungen und die richtige Ausführung derer sind der Schlüssel dazu, dass man seinem Körper Gutes tut.

Wissensvermittlung mithilfe der Masterclass und InBody-Waage

Ein wichtiger Grundbaustein des Medical4Fitness-Konzepts ist die Wissensvermittlung. Klienten, die ihr Konzept und dessen medizinischen Hintergrund verstehen, können besser gesunde und zielführende Entscheidungen im Alltag treffen. Neuerdings hilft hierbei die InBody Waage - ein medizinisches Analysegerät, das neben Knochendichte und Wassereinlagerungen eine Vielzahl von Messwerten mit hoher Genauigkeit wiedergibt. Kunden nutzen die Waage mehrfach im Verlauf des Programms.

„Mit der InBody Waage sehen Kunden schwarz auf weiß, welche Basis man hat und wo man sich verbessern kann. Die direkte Messbarkeit von Fortschritt und Erfolg gibt Motivation und Selbstvertrauen.“ M. Sc. Maximilian Heuschkel Mitgründer der Medical4Fitness Academy

Zusätzlich zu persönlichen Gesprächen und Analysen haben Klienten einen Zugang zu der Medical4Fitness Masterclass. Einmal pro Woche findet online ein gemeinsamer Videocall statt, zu dem sich alle interessierten Kunden hinzuschalten können. Wechselnde Themen, Fragen der Kunden und Beiträge des Medical4Fitness-Teams führen zu einem individuellen, auf Austausch angelegten Gespräch. Das soll nicht nur nützliches Wissen vermitteln, sondern auch die Motivation steigern.

Die InBody Waage ist ein medizinisches Messgerät mit hoher Genauigkeit. Foto: Medical4Fitness

Die Revolution des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Auch mittelständische Firmen ab 20 Mitarbeitenden sollen ab jetzt von den Konzepten und dem Know-How des Medical4Fitness-Teams profitieren. Neben dem Fachkräftemangel setzen nämlich auch Motivationslosigkeit und hohe Krankheitsausfälle vielen Unternehmen schwer zu und schmälern deren Leistung und Umsatz. Hier setzt das Konzept der sportmedizinischen Oase an. Das Team in Pinneberg möchte vor allem Menschen in Unternehmen erreichen, die keinen Zugang zu Gesundheitskonzepten oder gesundheitliche Probleme haben.

Für das Konzept werden Screenings auf drei Ebenen durchgeführt: Der Belegschaft, der Führungsetage und dem Unternehmen selbst - kurzum eine Bestandsanalyse. Neben persönlichen Belastungen, Konflikten und Sorgen zeigen sich daraus auch Umsatzeinbrüche und mögliche Gründe dafür, zum Beispiel Abwanderung von Personal oder Arbeitsausfälle. Anhand dieser Informationen gestaltet Medical4Fitness individuelle und nachhaltige Konzepte in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Unternehmen und im Hinblick auf das vorhandene Budget. Möglichkeiten gibt es hierbei viele: Sowohl Gesundheitstage, Kurse, Personal Training, Kooperationen mit Fitnessstudios oder auch der Bau eines eigenen Studios ist denkbar. Doch das Konzept soll nicht nur auf der Fitness- oder Gesundheitsebene ansetzen, sondern auch auf Motivationsebene.

„Wir wollen den Unternehmen alle nötigen Informationen liefern, um eine Brücke zwischen Führung und Personal aufbauen zu können.“ M. Sc. Maximilian Heuschkel Mitgründer der Medical4Fitness Academy

Das Team um Maximilian Heuschkel und Tobias Ketelsen sucht nun nach ersten Unternehmen, die dieses Konzept gemeinsam mit ihnen umsetzen wollen. Firmen tragen hierbei auch kaum Risiko: Die Bezahlung von Medical4Fitness ist geknüpft an Meilensteine, also den Erfolg, den sie im Unternehmen im Hinblick auf den Gesundheits- und Motivationszustand erzielen. Lediglich 50% des Budgets sind im Voraus als Zahlung erforderlich.