ANZEIGE// Wasser machte sich im Geschäft von Fahrrad Petersen breit. „Um den Schaden vollständig zu reparieren benötigen wir Platz im Geschäft“, so Peter Petersen. Fahrräder aller Art, Roller und jede Menge Zubehör vom Helm bis zum Fahrradschloss gibt es hier zu kaufen – und vor allem: eine fachkundige Beratung obendrauf. Für alle Kunden öffnet Fahrrad Petersen an sechs Tagen die Woche seine Türen und steht allen Fragen zur Seite. Peter Petersen und Peter Petersen Junior leiten nun das Geschäft schon in der vierten Generation. Im Repertoire des Familien Unternehmen Fahrrad Petersen gibt es eine Auswahl an E-Bikes, Kinderrädern für den Enkel, Damenräder und vieles mehr. Ebenso gibt es Falträder über ein Einsteiger-E-Bike für unter 2.000 Euro bis zum praktischen Lastenrad gibt es hier eigentlich alles.

Fahrrad Petersen verkauft Räder der Marken Bulls, Pegasus, Hercules, KTM, i:SY, Riese & Müller sowie Kettler und Simplon. Über 200 Fahrräder stehen im Geschäft zum Verkauf bereit, hinzu kommen 600 weitere im Lager.

Ein Teil der Auswahl bei Fahrrad Petersen Flensburg Foto: Isabell Stahnke

Zwischen Wasserschaden und Ausverkauf

„Wir möchten die Zeit nutzen unseren Kunden etwas gutes zu tun“, spricht Peter Petersen. Der Wasserschaden hat dafür gesorgt, dass die Lagerbestände geleert werden müssen, um den Schaden vollumfänglich beheben zu können. Denn Das Unternehmen Fahrrad Petersen braucht Platz um alles wieder schön herzurichten. Für jede Körpergröße ist etwas dabei. Ob motorisiert oder ökologisch zum selbst treten. Bei Fahrrad Petersen hat man eine sehr große Chance mit einem neuen Zweirad aus dem Laden zu fahren.

Auch zum Schutz ist einiges vor Ort zu finden. Foto: Isabell Stahnke

Probefahrt inklusive. „Ohne eine Probefahrt, fährt mir ein Fahrrad ungern davon“, erzählt Peter Petersen. Denn für das richtige Fahrgefühl und den Komfort, welchen man beim Fahrrad fahren genießen möchte, ist eine Probefahrt essenziell. Vor Ort können die Sitzhöhe, der entsprechende Sattel, eine geeignete Ausrüstung und vieles mehr angepasst und erworben werden. Diesen Luxus möchte das Team von Fahrrad Petersen für seine Kunden beibehalten um weiterhin beruhigt schlafen zu können.

Top Beratung an erster Stelle

Viele Kunden, welche in das Geschäft von Fahrrad Petersen kommen, haben grobe Vorstellungen. An dieser Stelle beratet das Team von Fahrrad Petersen ausführlich, für jeden einzelnen Kunden unterschiedlich. Unterschiedliche Abläufe, Vorlieben und auch Vorhaben sind im Handling des neuen Zweirads wichtige Bestandteile. Das top ausgebildete Team von Fahrrad Petersen findet für jeden das richtige Modell. Hier dürfen auch Preisvorstellungen genannt werden um die beste Möglichkeit für die Zukunft zu bekommen.

Ein Teil des Teams bei Fahrrad Petersen in Flensburg. Foto: Isabell Stahnke

Eine große Auswahl von Mountainbikes, E-Bikes, Kinderräder, Trekking- oder City- und Transporträder sowie Lastenräder und vieles mehr, gehören zum Angebot von Fahrrad Petersen. Hinzu kommen Motorroller der Marken Vespa, Aprilia, Piaggio und Derby. „Im Grunde haben wir für jeden etwas da, egal ob man einfach nur mit einem guten Rad von A nach B kommen möchte, oder das Fahrradfahren eine große Leidenschaft ist, der man in seiner Freizeit nachgeht“, sagt Peter Petersen Junior.

Werkstatt inklusive

Über 20 Angestellte in den Bereichen Werkstatt und Laden gehören zum Team von Fahrrad Petersen. In ihrer eignen Werkstatt, direkt im Laden, welche ca. 200 Quadratmeter umfasst, bringen Zweiradmechaniker die Fahrräder und Roller der Kunden wieder zum Laufen. Der Service ist hauptsächlich für hauseigene Kunden. „Man darf immer reinkommen, sollte das Rad ein komisches Geräusch machen oder sonst etwas sein. Das ist besser, als das Problem auf die lange Bank zu schieben. Das wird vom Weiterfahren nicht besser“, so Peter Petersen Junior.

Terminabsprache ist per Telefon, E-Mail oder vor Ort möglich. Foto: Isabell Stahnke

Wer das Fahrrad jedoch nicht vor Ort bei Fahrrad Petersen gekauft hat, muss warten. „Mittlerweile ist die Anfrage bei uns, wie beim Arzt. Bist du neu musst du entweder lange warten“, erzählt Peter Petersen. Dies hat einen ganz einfachen Zusammenhang. Kauft man sein neues Zweirad bei Fahrrad Petersen, ist der Werkstattservice mit dabei. Dadurch dass viele Kunden innerhalb der Sommermonate fahren, ist dementsprechend auch bei Fahrrad Petersen in der Werkstatt viel Arbeit. Daher werden in der Regel keine Fremdfahrräder während der Saison in der Werkstatt repariert.

Bei Fahrrad Petersen entsteht aufgrund der Terminsteuerung und der fleißigen Mitarbeiter für die Reparatur keine lange Wartezeit an. Hat man einen Termin ausgemacht, kann es vorkommen, dass das Rad morgens gebracht werden soll und schon abends wieder abgeholt werden darf. Dies liegt natürlich auch immer ein wenig daran, was kaputtgegangen ist oder getauscht werden soll. Und damit das Fahrrad auch nicht lange herumsteht und die Kunden von Fahrrad Petersen schnell wieder unterwegs sein können, gibt es eine Erinnerung als SMS, direkt auf das Handy, sobald das Fahrrad abgeholt werden kann. Das Team von Fahrrad Petersen hat einen hohen qualitativen Anspruch, den sie Ihren Kunden bestmöglich bieten wollen.