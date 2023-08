ANZEIGE// Die GrünWatt GmbH macht es möglich, die Strompreise zu minimieren: Mit Solarenergie. Auf dem Dach, sowie im Garten können ungenutzte Flächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Die GrünWatt GmbH findet für jeden das richtige Angebot. Das in Itzehoe ansässige Unternehmen steht vom ersten Kontakt, über die Beratung im eigenem Haus, bis hin zur Fertigstellungen, seinen Kunden zur Verfügung.

„Wir sind ein Junges dynamisches unternehmen mit kurzen wegen im Informationsfluss. “ René Hofer Geschäftsführer der GrünWatt GmbH

Gemeinsam Solarenergie produzieren

Das motivierte Team der GrünWatt GmbH ist es wichtig, seinen Kunden eine rasche und kostengünstige Planung zu liefern und ebenso die Umsetzung zu übernehmen und zu unterstützen. Ungenutzte Grundstücks- und Dachflächen bekommen eine neue Aufgabe. Die Mission der GrünWatt GmbH ist es, aus dem Minimum das Optimum rausholen und für jeden Anspruch die passende Lösung finden. Selbst nach der Inbetriebnahme ist das Team jederzeit erreichbar, um eine schnelle und unkomplizierte Lösung für eine Frage oder ein Problem zu finden.

Für jeden das richtige Angebot

Photovoltaikanlage als Komplettanlage mit Speicher oder Wärmepumpe?

Die GrünWatt GmbH bietet PV-Komplettanlagen inkl. Speicher oder mit Wärmepumpe an. Wie und in welcher Größe, wird für jeden Kunden und für jede Kundin individuell angepasst. Durch die vielfältige Auswahl ist es möglich, verschiedene Komponenten zu verbinden und ein entsprechendes Angebot zu finalisieren. Das Anbringen der Photovoltaikanlage kann mit handwerklichem Geschick eigenständig geschehen. Dafür werden alle benötigten Teile geliefert und können somit selbstständig aufgebaut werden.

Einen Service dies von einer ausgebildeten Firma übernehmen zu lassen, bietet GrünWatt ebenso an. Sobald ein gemeinsamer Termin vereinbart wurde, wird dann die komplette Photovoltaikanlage von einem professionellen Team aufgebaut, befestigt und angeschlossen. Wie bei vielen Firmen bietet auch die GrünWatt GmbH eine Garantie an, unabhängig davon, wer die Photovoltaikanlage der GrünWatt GmbH aufgebaut und installiert hat.

„Wir zeichnen uns durch unsere Schnelligkeit und unsere zielstrebigkeit für sie die effektivste Anlage zu bauen von anderen Unternehmen ab.“ René Hofer Geschäftsführer der GrünWatt GmbH

Beratung im eigenen Wohnzimmer

Bei der GrünWatt GmbH bekommt jeder Kunde das Rund-um-Sorglos-Paket. Die Kundenberatung kann im eigenen Haus stattfinden. Ein Berater fährt zu dem vereinbarten Termin direkt zum Kunden. Geeignete Nutzflächen, Möglichkeiten der Befestigung und die entsprechenden Speicherungsmöglichkeiten werden vor Ort besprochen. Kunden müssen bedenken, dass der gesamte Prozess, bis die Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen werden können, ca. 2 Monate in Anspruch nimmt.

„Wir sind GrünWatt. Ihr Partner vor Ort.“ René Hofer Geschäftsführer der GrünWatt GmbH

Gewerbliche Nutzung und Nachhaltigkeit

Vor allem für Gewerbetreibende kann sich die Investition in eine Photovoltaikanlage mittel- und langfristig durchaus lohnen, um die laufenden Energiekosten merkbar zu senken, die Abhängigkeit von Energieanbietern zu reduzieren und das Unternehmen gleichzeitig zu einem Aushängeschild für Nachhaltigkeit zu machen. Besonders gut eignen sich hierfür größere Produktions- oder Lagerhallen, deren diesbezügliches Potenzial oft nicht erkannt wird. Das Team der GrünWatt GmbH erarbeitet für alle interessierten gewerblichen Kunden sehr individuelle, auf Bedürfnisse und vorhandene Möglichkeiten abgestimmte Lösungen für die effizienteste Nutzung der Solarenergie ein geeignetes Angebot aus.

Ebenso eignen sich ungenutzte, brachliegende Freiflächen ohne höherwertigen Nutzen hervorragend für die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Die Bedeutung von aus Solarenergie produziertem Strom wird in den nächsten Jahren stetig steigen. Die Investition in eine zukunftsfitte PV-Anlage bedeutet heute schon an morgen zu denken und langfristig nicht nur eine gewisse Unabhängigkeit im Energiebereich zu erlangen, sondern sowohl den finanziellen Aufwand bei den Energiekosten als auch den ökologischen Fußabdruck deutlich zu verringern.