ANZEIGE // Mehr Lebensqualität durch Hör- und Sehvermögen. Wer in die Brillen- und Hoergalerie am Markt in Büdelsdorf kommt, der trifft auf Experten wie die Hörakustikmeisterin Anette Schaer, Dipl.-Ing. Augenoptiker Jan Tollgreve und Augenoptikmeister Armin Binnewies. Frau Schaer findet mit dem Kunden das optimale Hörgerät und das auch im Hausbesuch. Ebenso berät die Hörakustikmeisterin in allen Fragen zum Thema Hören. Herr Tollgreve und Herr Binnewies sind die Fachleute für gutes Sehen und gutes Aussehen und beraten die Kunden hinsichtlich der Brillengläser- und Fassungen und das für jeden Geldbeutel mit Zufriedenheitsgarantie.

„Wir schleifen unsere Gläser in unserer Werkstatt komplett selbst. Made in Büdelsdorf.“ Jan Tollgreve Dip. Ing. Augenoptiker

Alles aus einer Hand in der Brillengalerie!

Neben Brillenfassung für jeden Typ, genießen Sie in der Brillengalerie am Markt GmbH in Büdelsdorf einzigartige Messtechnik aus dem Hause ZEISS. Mit diesem genausten digitalen Messsystem in der Umgebung für die Zentrierung der Brillengläser wird ein schneller und präziser Ablauf der Brillenanpassung garantiert. Die eigene Werkstatt ermöglicht maximale Flexibilität und einen nachhaltigen Eilservice für den Kunden.

Einblick in das Brillensortiment der Brillengalerie am Markt

Maximale Fachkompetenz in der Brillengalerie

Mit Armin Binnenwies als Augenoptiker Meister und dem Inhaber Jan Tollgreve als Diplom-Ingenieur, stehen die beiden Experten mit Rat und Tat zur Seite.

„Seit 25 Jahren Brillengalerie“ Jan Tollgreve Dip. Ing. Augenoptiker

Qualität hat keinen Preis

Kleiner Betrieb mit großer Wirkung. Keine versteckten Kosten und für jeden Kunden das passende dabei. Was nicht passt, wird passend gemacht. „Ein Gestell, welches Qualität mitbringt, muss nicht immer teuer sein, sondern hochwertig“, dafür garantiert die Brillengalerie.

Jan Tollgreve und sein Team hat mehr zu bieten als ein Großunternehmen. Durch die individuelle Augenoptiker-Qualität, welche durch die dauernde Präsenz eines Meister- und Ingenieurs gewährleistet ist, genießt jeder Kunde eine individuelle Beratung. Die Zufriedenheit der Kunden ist dem Team der Brillengalerie das Wichtigste. „Ich musste mich in 25 Jahren noch mit keinem Kunden streiten“, sagt Herr Tollgreve und hat mit seinem Team immer eine gute Lösung gefunden.

Eine drei Jahres Garantie, einen Hol- und Bringservice und natürlich die Sehstärkenbestimmung sind für das Team der Brillengalerie selbstverständlich. Nachjustieren, die Überprüfung der Sitz- und Passform, Austausch der Nasenpads, eine kostenlose Ultraschall-Reinigung gehören zum Service dazu.

„Das Preis-Leistung-Verhältnis ist einzigartig. Der Kunde diktiert den Preis.“ Jan Tollgreve Dip. Ing. Augenoptiker

Jan Tollgreve betont, dass die Preise der Brillen und dessen Gläser nichts mit der Größe des Ladens zu tun haben. In der Brillengalerie darf man das Budget, genauso wie die Probleme äußern. Dem Team der Brillengalerie in Büdelsdorf ist es wichtig, dass jeder zufrieden aus dem Laden geht. Egal ob für den schmalen Taler oder für eine höhere Preisklasse. „Wir haben bisher für jeden das passende Model gefunden oder anfertigen können“, erzählt Jan Tollgreve.

Umweltsünde den Kampf angesagt

Jan Tollgreve und Armin Binnewies sind Vorreiter. Umweltgerechtes nachhaltiges Filtersystem gehört fest zur Ausstattung der Brillengalerie am Markt GmbH. Das Unternehmen waren einer der ersten Optiker Deutschlandweit, welches Mikroplastik den Kampf angesagt hat und bis heute sind leider nur wenige ihnen gefolgt. Jeder Brillenträger hat es selbst in der Hand seinen grünen Fußabdruck zu minimieren und seine Brille bei der BRILLENGALERIE in Büdelsdorf anfertigen zu lassen.

„Wir sind stolz darauf, einer der ersten Augenoptiker in Deutschland zu sein, die ihren Betrieb so umweltgerecht und nachhaltig wie möglich gestaltet haben.“ Jan Tollgreve Dip. Ing. Augenoptiker

Seit 2021 sorgt Jan Tollgreve dafür, dass Wasser und Schleifrückstände mit Hilfe einer Schleifwasseraufbereitung voneinander getrennt werden. Dadurch kann der Einsatz von Schleifwasser auf ein Minimum reduziert und der Eintrag von schädlichen Schleifabfällen (Mikroplastik) in das Trinkwasser komplett ausgeschlossen werden. Der Trinkwasserverbrauch beim Schleifen von Brillengläsern wird dadurch um bis zu 99 Prozent reduziert (ca. 100l pro Brille).

„Wardakant“, ein innovatives Unternehmen aus Schleswig-Holstein, ist der Hersteller der Schleifwasseraufbereitungsanlage. Diese Firma hat der Brillengalerie ein Zertifikat verliehen, welches das Optikergeschäft als „nachhaltigen Betrieb“ ausweist.

„Das Geschäft verwendet eine Vielzahl von weiteren energieeffizienten nachhaltigen Technologien und setzt alle wesentlichen Faktoren des Umweltschutzes in die Praxis um“ Jan Tollgreve Dip. Ing. Augenoptiker

Beispiele dafür sei die LED-Beleuchtungs-Technik , welche mit einer Zeitsteuerung funktioniert und in der Werkstatt nur dann Licht brennt, wenn dort gearbeitet wird, berichtet Jan Tollgreve. Des Weiteren mahnt der Dip. Ing. für Augenoptik: „Jeder kann im Kleinen etwas für die Umwelt tun.“.

Hörakustik mit Leib und Seele - Hörakustikmeisterin Anette Schaer

Ebenso steht Hörakustikmeisterin Frau Anette Schaer mit ihrer hohen Fachkompetenz im Bereich der Hoerakustik in den Räumen der Brillengalerie zur Verfügung.

Individueller Service - und das zu einem fairen Preis, das zeichnet Hörakustikmeisterin Anette Schaer aus. In der Hoergalerie nimmt Frau Anette Schaer sich für jeden Kunden viel Zeit, um das optimale Hörgerät zu ermitteln und anzupassen. Eine Ausführliche Analyse des Hörvermögens ist genauso selbstverständlich wie auch die Möglichkeit alle infrage kommenden Hörgeräte ausführlich im Alltag zu testen. Erst, wenn die beste Lösung gefunden wurde, ist die Hörakustikmeisterin zufrieden. Zentrale Werte wie: Markenqualität zum fairen Preis, absolute Zuverlässigkeit und erstklassiger Service, stehen für die Hörakustikmeisterin Frau Anette Schaer stets im Mittelpunkt.

Einblick in das Sortiment der Hoergalerie am Markt

Mit einer frühzeitigen Hörsystemversorgung zu mehr Lebensqualität

Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass es oft bis zu 7 Jahre dauert, bis sich Betroffene mit Hörsystemen versorgen lassen. Oftmals ist dann eine vollständige Rekonstruktion des Hörvermögens nicht mehr zu gewährleisten, da das Gehirn mit der Zeit verlernt, bestimmte Töne zu erkennen.

„Eine rechtzeitige Versorgung mit Hörsystemen bringt nicht nur mehr Lebensqualität, sie fällt auch deutlich leichter“ Anette Schaer Hörakustikmeisterin

„Eine rechtzeitige Versorgung mit Hörsystemen ist so wichtig, da zum Beispiel das Risiko einer Demenz minimiert werden kann, Sprachverstehen länger erhalten bleibt und das Zuhören weniger Energie und Konzentration erfordert“, berichtet Frau Schaer.

Eine ausführliche Analyse des Hörvermögens ist in der Hoergalerie ebenso möglich und für Anette Schaer selbstverständlich. Auf dieser Basis werden die individuellen Bedürfnisse für das passende Hörsystem ermittelt. Diese Hörsysteme können nachfolgend kostenlos und ausgiebig im Alltag getestet werden.

„Mir ist es wichtig, dass unsere Kunden ihr Umfeld wieder komplett wahrnehmen können.“ Anette Schaer Hörakustikmeisterin

Vom Basis-Modell bis hin zum Premium-System bietet Frau Anette Schaer eine Bandbreite verschiedenster Hörsysteme an. Ob kleinste Geräte, die fast unsichtbar im Ohr getragen werden können, oder Hörsysteme mit moderner Akkutechnologie, ist fast alles möglich. Denn Hörsysteme sind mittlerweile kleine Minicomputer, die mit weiteren Geräten ergänzt und gekoppelt werden können. Zum Beispiel ist es heutzutage mit vielen Hörsystemen möglich, eine Steuerung der Geräte über das Smartphone zu realisieren. So sind auch Telefongespräche, oder Musik hören direkt über das Hörsystem möglich.

Des Weiteren bietet Frau Anette Schaer auch eine große Bandbreite an individuellem Gehörschutz an, wobei zum Beispiel Spritzwasserschutzotoplastiken auch direkt vor Ort gefertigt werden können.

Neben den alltäglichen Öffnungszeiten der Hoergalerie am Markt, bietet Frau Anette Schaer auch individuelle Termine für eine ausführliche Beratung in ganz entspannten Atmosphäre an. Zusätzlich fährt die Hörakustikmeisterin auch zu ihren Kunden nach Hause oder wahlweise in die gewünschte Unterkunft oder Einrichtung.

Hinweis: Die Hoergalerie ist barrierefrei und Kundenparkplätze befinden sich direkt vor der Haustür.