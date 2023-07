„Kommunen wurden in der Öffentlichkeit schon in den 1920er Jahren immer präsenter. Straßenbahnen wurden gegründet, Buslinien und Krankenhäuser, Elektrizitätsanstalten und auch Gas gab es in den Häusern und auf den Straßen immer öfter. Daher wurde es immer wahrscheinlicher, dass durch diesen Zuwachs an Daseinsvorsorgeangeboten jemand einen Schaden erleidet.“, berichtet Herr Husvogt zu den geschichtlichen Hintergründen.

Den Anfang machte Nordrhein-Westfalen, dieser Teil Westdeutschlands hatte zu jener Zeit die größte Bevölkerungsdichte und den meisten Fortschritt in der Technik. Durch die Unsicherheit der damaligen Versicherungsanstalten bezüglich der Kalkulation von Kosten und Risiken wurden Prämien aufgerufen, welche für eine damalige Kommune nicht tragbar waren. Eine Idee entstand: Die Kommunen versicherten sich gegenseitig. Frank Husvogt beschrieb es mit Worten: „Alle angefallenen Schäden der Mitgliedsstädte wurden zusammengetragen und an Kosten auf die Gesamtheit aufgeteilt.“ So kann man sich den Kommunalen Schadenausgleich heutzutage auch noch sinnbildlich vorstellen. Das bedeutet, dass jährlich ein Beitrag von den Mitgliedern verlangt wird. Hierbei kann es vorkommen, dass eine Stadt mit hohen Schadenssummen profitiert. In den übrigen Jahren trägt sie die Schäden der anderen solidarisch mit. Für Kommunen und weitere öffentliche Unternehmen hat das einen großen Vorteil der Planbarkeit und ebenso ist es eine Hilfe, die Haushalte und Bilanzen im Griff zu behalten.

„Es ist zum Beispiel Kommunen dadurch erleichtert worden, keine Rücklagen für ungewisse Schadenereignisse bilden müssen. Der Kommunale Schadenausgleich Schleswig-Holstein fängt dieses Risiko auf.“ Frank Husvogt Geschäftsführer

Wen versichert der Kommunale Schadenausgleich Schleswig-Holstein?

„Wir sind ein Kommunalversicherer“, berichtet Frank Husvogt. „Unsere Mitglieder sind Gebietskörperschaften: Gemeinden, Städte, Kreise und Ämter, Zweckverbände, Verwaltungsgemeinschaften, Vereine und Verbände in Schleswig-Holstein. Außerdem können sich Unternehmen bei uns versichern, sofern sie zu mindestens 50 % in öffentlichem Besitz sind.“

Für seine Mitglieder bietet der KSA unter anderem eine Haftpflichtversicherung, Kasko, Schulunfallversicherung und weitere spezialgesetzliche Leistungen an. „Wir dürfen Versicherungen auch nur für den öffentlichen Bereich anbieten“, so Frank Husvogt. Dadurch steht der Kommunale Schadensausgleich Schleswig Holstein in keinem Wettbewerb mit Versicherern im privaten Markt und ist mit knapp 2000 Mitgliedern weiterhin am wachsen.

Menschlichkeit und Fachkunde vereint

Neben einem Arbeitsplatz direkt an der Förde und mit Kontakten im ganzen Land kann der Kommunale Schadenausgleich Schleswig-Holstein als Arbeitgeber in mehreren Kriterien für Arbeitnehmer punkten. Um eine zeitnahe reibungslose Einarbeitungszeit zu garantieren, sucht der Kommunale Schadenausgleich im Standort Kiel eine*n Schadensachbearbeiter*in für Kfz-Haftpflicht- und Kasko und eine*n Referent*in für Haftpflichtschäden. Für die verschiedenen Berufsfelder sind unterschiedliche Voraussetzungen gegeben. Als Schadensachbearbeiter*in für Kfz-Haftpflicht- und Kasko ist eine abgeschlossene Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen oder einen vergleichbarer Abschluss notwendig. Als Referent*in für Haftpflichtschäden sind ein rechtswissenschaftliches Studium und die zweite Staatsprüfung mit der Befähigung zum Richteramt nötig.

Neben dem erforderlichen Können, welches im Optimalfall mitgebracht wird, ist es dem Geschäftsführer Frank Husvogt jedoch wichtig, dass „man mit Menschen umgehen kann“. Ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen ist in dem Beruf gefordert.

„Ein Geschädigter kommt zu uns und möchte eine Lösung, darauf sollte passend reagiert und entsprechend kommuniziert werden.“ Frank Husvogt Geschäftsführer

Zwischen Fortbildungsmöglichkeiten und Hierarchien

Im kleinem Betrieb des Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein herrschen flache Hierarchien. So gibt es die Chance, dass Fortbildungen und Fortbildungsmöglichkeiten dazu beitragen können, eine Gehaltsgruppe aufzusteigen. Fortbildungen teilen sich in zwei Richtungen: Für den öffentlichen Bereichs gibt es Fortbildungsstätten unter anderem in Bordesholm und in Altenholz und vielen weiteren Orten immer mit verschiedenen Fachthemen. Mitarbeiter können ihr eigenes Potenzial und Wissen erweitern, ebenso ist es möglich, auch Qualifikationen für die Leistungsaufgaben zu erwerben. Der Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein bietet ebenso Fortbildungsveranstaltungen für seine Mitglieder an. „Mitarbeiter aus dem eigenen Haus schulen regelmäßig in den Bereichen: Öffentliche Verkehrssicherungspflichten, Feuerwehrhaftpflicht und zu weiteren haftungsrelevanten Themen“, sagt der Geschäftsführer Frank Husvogt.

Die KSA hält verschiedene Stellenangebote bereit. Foto: Kommunaler Schadenausgleich Schleswig-Holstein

Mobiles Arbeiten oder im Betrieb vor Ort

Mobiles oder flexibles Arbeiten ist beim Kommunale Schadenausgleich Schleswig-Holstein ebenso möglich. Während der Präsenztermine ist eine Anwesenheitspflicht erfordert. Nach der Einarbeitungszeit besteht die die Option auf „Homeoffice“ nach individueller Vereinbarung. Nichtsdestotrotz ist jeder Mitarbeiter im Büro direkt neben der Förde willkommen. „Eine gute Kommunikation ist bei uns ein fester Bestandteil für ein angenehmes Arbeitsumfeld und Spaß an der Arbeit“, berichtet Frank Husvogt, Geschäftsführer des Kommunalen Schadenausgleichs Schleswig-Holstein.

Für die Allgemeinheit da sein

„Wir sind eine Einrichtung der Kommunen Schleswig-Holsteins im sogenannten Haus der Kommunalen Selbstverwaltung. Die Kommunen sind an Recht und Gesetz gebunden. Das gilt auch, wenn jemand bei unseren Mitgliedern zu Schaden kommt. Dieses Ethos pflegen wir im Unternehmen. Hier wird jedem die Chance gegeben, möglichst ohne Rechtstreit seinen ihm zustehenden Ersatz zu bekommen“, berichtet der Geschäftsführer zum Verhältnis zwischen geschädigten Bürgerinnen und Bürgern und dem Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein.

Unterstützt mit Fort- und Weiterbildungen werden öffentliche Einrichtungen im Bundesland Schleswig-Holstein: Haftungsrisiken der Feuerwehren sind ein Beispiel. „Was muss man machen, damit die Straßen sicher sind oder keiner in den Bootshafen fällt“, auch diese Themen werden von dem Kommunalen Schadenausgleich Schleswig-Holstein behandelt und fortentwickelt.