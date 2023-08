5 Jahre NORDEN – The Nordic Arts Festival 

ANZEIGE// Bereits zum fünften Mal findet das NORDEN Festival in diesem Jahr statt. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden präsentieren Künstler:innen aus Skandinavien, dem Baltikum und Polen, Island und den Niederlanden sowie aus Norddeutschland einen spannenden Querschnitt aktueller Musik, Literatur und Straßentheater. Im Kino sind ausgezeichnete Filme unterschiedlicher Filmfestivals in Schleswig-Holstein zu sehen. Direkt am Kanal lädt ein Kunstmarkt zum Flanieren ein. Zahlreiche Workshops und Aktivitäten garantieren Spaß für alle Generationen – ein Festival, welches durch seine Einzigartigkeit überzeugt.

Die fantastische Ostseelandschaft, die lebendige Kulturszene, zeitloses Design und nicht zu vergessen die kreative Küche – die Sehnsucht nach diesem Lebensgefühl und die dazu gehörigen Geschichten, sind der Antrieb hinter dem NORDEN Festival. Vom 24. August bis zum 10. September bringen die Veranstalter:innen die Idee des europäischen NORDENS auf die Schleswiger Königswiesen.

Programmablauf auf dem NORDEN Festival

Auch 2023 wird die beliebte Veranstaltungsreihe NORDPOP fortgeführt – Ein Festival im Festival. NORDPOP23 bringt Musiker:innen mit Newcomer:innen aus Norddeutschland zusammen und bietet eine Plattform sich untereinander zu vernetzen. Auf zwei Bühnen können Besucher:innen die ganze Bandbreite aktueller Popmusik aus dem NORDEN erleben. Mit dabei sind unter anderem POHLMANN, ANNIE CHOPS, M. BYRD und viele weitere Künstler*innen aus Norddeutschland. Zu den absoluten Highlights aus Skandinavien zählen TOMODE (SWE), PRISMA (DK) und DISKOPUNK (SWE). MICHELLE DAVID & THE TRUE TONES aus den Niederlanden heizen auf der Schleibühne so richtig ein und mit SUDDEN LIGHTS, die ihr Heimatland beim diesjährigen ESC vertreten haben, ist eine echte Größe aus Litauen zu Gast auf dem NORDEN Festival.

Am 08. September präsentieren die Veranstalter:innen gemeinsam mit NDR 1 Welle Nord das Plattdeutsch-Festival Hör mal’n beten to! Auf den Schleswiger Königswiesen. Doch auch im Bereich Literatur stehen vielversprechende Veranstaltungen im Kulturprogramm, in der Manege im Park geht es hoch hinaus und auf dem Kunstmarkt gibt es vielleicht ein neues Kunstwerk für die eigenen vier Wände zu entdecken. Weitere Informationen, das gesamte Kulturprogramm sowie Tickets für das NORDEN Festival unter: www.norden-festival.com.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit

Mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit hat das NORDEN Festival in der Vergangenheit Zeichen gesetzt und beispielsweise ein Künstler:innen- und Crewcatering aus geretteten Lebensmitteln angeboten. Mit stetigem Blick auf die nachhaltige Gestaltung werden die Auswirkungen des Festivals auf Mensch und Umwelt möglichst gering gehalten. Auch im Bereich Barrierefreiheit setzt das NORDEN Festival bedeutende Maßnahmen um. Nahezu das gesamte Festivalgelände ist barrierefrei zugänglich, es gibt zahlreiche Angebote für hörgeschädigte und gehörlose Menschen und Menschen mit Behinderungen werden aktiv in das Festivalgeschehen eingebunden. Wichtiger Bestandteil all dieser Maßnahmen – sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit – ist dabei vor allem auch die Aufklärung der Besuchenden. Das NORDEN - The Nordic Arts Festival in Schleswig. NORDEN steht für aktives Erleben, kulturelle Vielfalt, nachhaltige Trends und kulinarische Feinheiten des europäischen NORDENS in atmosphärischer Umgebung – ein entspannter Kurzurlaub der besonderen Art!