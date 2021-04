Erneuerbare Energien : Stadtwerke Kiel kaufen neuen Windpark: Vier Anlagen in Bendorf und Thaden geplant

Die Windräder sollen noch in diesem Jahr aufgebaut und in Betrieb genommen werden.

Thaden/Bendorf | Die Stadtwerke Kiel haben den Windpark Thaden gekauft. Zu diesem gehören vier Windkraftanlagen, die noch in diesem Jahr aufgebaut und in Betrieb genommen werden sollen. Drei der Anlagen sollen in Thaden entstehen – zwei mit 200 Metern Höhe und eines mit 180 Metern Höhe. Ein weiteres Windrad mit 200 Metern Höhe wird in Bendorf entstehen. Weiterlesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.