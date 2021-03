Lernen von den Holländern : Fahrrad statt Auto – so viel Tonnen Kohlendioxid würde Rendsburg der Umwelt ersparen

Rendsburg will fahrradfreundlich sein. Im Alltag ist davon wenig zu spüren. Tipps geben könnte die Partnerstadt Almere.

Rendsburg / Büdelsdorf | Zügig von A nach B fahren, ohne dabei an Ampeln anhalten zu müssen. Straßen werden höhenfrei unterquert. Radfahrer haben Vorfahrt vor Autos – was wie der Traum eines Radlers klingt, ist in Almere Realität. In Rendsburgs niederländischer Partnerstadt umfasst das vom restlichen Verkehr getrennte Radwegenetz 500 Kilometer. Ampeln für Fahrradfahrer sind s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.