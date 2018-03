Region Pinneberg in Kürze : +++ Wetterdienste warnen vor Blitzeis +++ Homrich kandidiert als Landesbrandmeister +++ Olaf Scholz vor Wechsel +++

Unfälle, Feuer, Politik, Veranstaltungen, Vereinsleben und Nachrichten im Kreis Pinneberg – hier fasst shz.de zusammen, was heute wichtig ist.

von shz.de

05. März 2018, 06:00 Uhr

Schleswig-Holstein Heute Morgen müssen sich Autofahrer auf glatte Straßen im Süden Schleswig-Holsteins und in Hamburg einstellen. Gefrierender Regen sorge für ein „schlimmes Gefahrenpotenzial durch Glatteis“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gestern. Regen und Schnee könnten besonders in der Nacht zu heute auf dem gefrorenen Boden zu Blitzeis führen. Von der Unwetterwarnung sind auch die Kreise Pinneberg und Steinburg sowie der östliche Teil des Kreises Segeberg betroffen.

Wedel Der Kreis Pinneberger Kreisbrandmeister Frank Homrich kandidiert auf der Landesfeuerwehrversammlung am Sonnabend, 21. April, als Landesbrandmeister. „Mir liegt die Feuerwehr am Herzen und seit eineinhalb Jahren läuft es im Land nicht so toll. Ich will das Schiff wieder auf Kurs bringen“, sagte Homrich. Mitgliederwerbung, aber auch Kommunikation mit der Politik und mit den Freiwilligen Feuerwehren im Land gab Homrich als seine Ziele an.

Halstenbek Trotz ungemütlicher Außentemperaturen brach gestern in der Wohnmeile Halstenbek der Lenz über Tausende von Besuchern herein – beim traditionellen „Frühjahrsfestival“, einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem sich im Aktionszeitraum zwischen 12 und 17 Uhr 25 Geschäfte auf mehr als 100000 Quadratmetern Verkaufsfläche beteiligten. Und der Käuferschar ein Erlebnis-Shopping für die ganze Familie mit Aktionen und Produktangeboten kredenzten.

Elmshorn Er hat die „Licence to Swing“ – das bewies der deutsche Jazzsänger Tom Gaebel während seines Konzerts in Elmshorn. Unter dem gleichnamigen Titel präsentierte er sein aktuelles Konzertprogramm im Stadttheater. Gaebel selbst beschreibt sein Programm als eine Widmung an die Filmhelden seiner Kindheit.

Quickborn Aufatmen bei der Mitgliederversammlung des Sozialverbands Deutschland (SoVD) Quickborn-Ellerau. Es gab keine Krise wegen des Vorstandswechsels nach siebeneinhalb Jahren. „Die Ära von Mandfred Pöschl und seinem Team ist eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte. Das dokumentiert auch die Steigerung von 470 Mitgliedern bei seinem Amtsantritt auf über 800 in diesem Jahr“, betonte Bürgervorsteher Henning Meyn in seinem Grußwort im DRK-Zentrum am Sonnabend. Mit der Ellerauerin Heike Schröder (62) hat Pöschl eine erfahrene Nachfolgerin gefunden.

Barmstedt Hans-Peter Lohmann bleibt Vorsitzender des Nabu Barmstedt. Einstimmig votierten etwa 30 Mitglieder während der Jahreshauptversammlung im Restaurant „Zum Bootssteg“ für ihn. Seit 2000 ist Lohmann Vorsitzender. Während des Abends legte der Vorstand zudem seinen Jahresbericht vor, außerdem gab es einen Vortrag zum Vogel des Jahres 2018, dem Star. Monika Lohmann bereicherte die Vorträge mit ihren Fotos.

Uetersen Wie geht es weiter mit dem Windpark in Uetersen? Nach wie vor plant die in Hamburg ansässige Firma „Planet Energy“, Mehrheitseigentümerin am Windpark, das Repowering. Was das ist, kann erfahren, wer ab Donnerstag die Ausstellung von „Planet Energ“ im Rathaus Uetersen besucht. Zudem sind allgemeine Informationen zum Thema Windenergie Teil der Ausstellung im Verwaltungsgebäude an der Wassermühlenstraße.

Hamburg Das war’s: Nach dem Ja der SPD-Mitglieder für eine neue Große Koalition im Bund ist der Wechsel von Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) ins Bundeskabinett Formsache. Zwar mochte Scholz das auch gestern nicht bestätigen, hinter den Kulissen ist die Entscheidung aber gefallen. Ganz offensichtlich übernimmt der 59-Jährige das Finanzministerium, seine Vereidigung ist für den 14. März vorgesehen.