Täter-Suche : Vergewaltigung in Niebüll: Hinweise werden ausgewertet

Niebüll Eine Woche nach der Veröffentlichung des Konterfeis eines mutmaßlichen Vergewaltigers in Niebüll, geht die Kriminalpolizei „ersten weiterführenden Hinweisen“ nach. Jeder Tipp aus der Bevölkerung würde demnach überprüft, sagte ein Sprecher am Freitag. Mit einem Phantombild suchen die Beamten nach einem von zwei Männern, der in der Nacht zum Sonnabend, 29. Juli, eine 23-Jährige im Malmesbury Park überfallen und vergewaltigt haben soll (wir berichteten). Der Gesuchte soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein und laut Beschreibung des Opfers herausstehende Wangenknochen haben. Markant sei zudem eine Narbe auf der linken Gesichtshälfte – die vom Mund aus quer Richtung Ohr verläuft – sowie dunkle Haare, die oben länger sind als an den Seiten des Kopfes. Hinweise an die Kriminalpolizei in Niebüll unter Telefon 04661/40110.

von lsa

erstellt am 19.Aug.2017 | 00:00 Uhr