Kreis Pinneberg : Pkw überschlägt sich in Haseldorf - Fahrer schwer verletzt

von Klaus Plath

erstellt am 02.Okt.2017 | 00:00 Uhr

Ein spektakulärer Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Autofahrer (35) ereignete sich am Montagmorgen auf der Straße Hetlinger Deich in Haseldorf (Kreis Pinneberg). Der Fahrer hat nach Polizeierkenntnissen gegen 8.55 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und geriet am Ende einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei vermutet eine den Straßenverhältnissen unangepasste Geschwindigkeit als Unfallursache. Der Passat rutschte links über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen die Uferkante eines Straßengrabens. Infolge der nach wie vor hohen Geschwindigkeit, überschlug sich das Fahrzeug anschließend, rutschte auf dem Dach etwa 15 Meter weiter, bis es schließlich an einem stabilen Zaun zum Stillstand kam. Dieser wurde bei dem Aufprall erheblich beschädigt.

Es regnete, außerdem sei die Fahrbahn rutschig gewesen. Herabgefallene Blätter könnten der Grund dafür gewesen sein. Der Mann wurde von Unfallzeugen aus seinem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Er kam in ein Hamburger Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

