Rendsburg : Neue Strandbar am Obereiderhafen

Rendsburg. Karibik-Feeling - im Obereidergebiet entsteht Rendsburg erste Strandbar. Heute wurde der Sand auf einer Fläche von 400 Quadratmetern verteilt. Die Gäste können in Strandkörben und auf Liegen Cocktails und Fischbrötchen genießen. Zusätzlich werden zwei feste Zelte und eine große Terrasse aufgebaut. Der Gastronom Alv Gundlach, der das Gelände vorerst für dieses Jahr von der Stadt gepachtet hat, will die Strandbar spätestens in zwei Wochen eröffnen.

von Horst Becker

erstellt am 14.Jun.2017 | 12:03 Uhr