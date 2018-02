Fasching & Karneval : Narrenzeit in Köln und Marne: Das sind die Unterschiede

Ein Vergleich der fünften Jahreszeit in der karnevalistischen Traditionsstadt und der Karnevalshochburg des Nordens.

von Anna Rüb

07. Februar 2018, 20:21 Uhr

Marne | Kamelle, Alaaf, Nubbel und Co. – was ist das? Ab Donnerstag feiern in Deutschland wieder Hunderttausende die fünfte Jahreszeit. Was ist der Unterschied zwischen Karneval und Fasching? Was hat der 11.11. damit zu tun? Und was passiert in der Zeit bis Aschermittwoch? Hier sind ein paar Antworten auf die Fragen, die wir uns jedes Jahr aufs Neue stellen.

Wer legt fest, wann die fünfte Jahreszeit stattfindet? „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“, heißt es. Dann ist Schluss mit Alkohol, Fleisch und Feierei. Es beginnt die 46-tägige Fastenzeit bis zum Osterfest. Dieses richtet sich nach dem Mond. Der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr ist der Ostersonntag. Von diesem Datum werden 46 Tage rückwärts gezählt bis Aschermittwoch. Wie lang die Karnevalssession dauert, ist jedes Jahr anders. Fest steht jedoch: Sie startet immer am 11. November um 11.11 Uhr.

Karneval, Fasching oder Fastnacht – ist das alles das Gleiche? „Karneval“ und „Fasching“ unterscheiden sich nur in ihrer Bezeichnung – auch wenn viele Karnevalisten das ungern hören. Während der Begriff Karneval vor allem im Westen Deutschlands wie Köln, Düsseldorf und Mainz gängig ist, wird die fünfte Jahreszeit in den meisten Regionen Deutschlands als Fasching bezeichnet. Der Begriff „Karneval” kommt von „Carne vale!”, was so viel heißt wie „Fleisch, lebe wohl!”. Mit dem Fest bereiten sich die Feiernden auf die folgende Fastenzeit vor. „Fasching“ hieß im 13. Jahrhundert noch „vaschanc“, „Fastenschank“. Es leitet sich vom letzten Ausschank alkoholischer Getränke vor der Fastenzeit ab. Weitere Begriffe sind „Fastnacht“, „Fastovend“ oder „Fasteleer“. Sie stehen für den Abend vor Aschermittwoch, wenn die Fastenzeit beginnt. Die letzteren beiden Begriffe kommen aus dem Kölschen. Eine Deutschlandkarte zeigt, wo die närrischen Tage wie bezeichnet werden. Alle Begriffe vereinen das Motto der fünften Jahreszeit, es vor dem Fasten bis Ostern noch einmal richtig krachen zu lassen.

Alaaf, Helau oder Marn' hol fast? Der Ausruf „Kölle Alaaf“ führt zurück ins Jahr 1635. Fürst Metternich schrieb die Worte in einer Bittschrift an den Kölner Kurfürsten nieder. Der Begriff „Alaaf“ kommt aus dem altkölnischen „all af“ (vor allem). Der kölsche Schlachtruf „Kölle Alaaf“ bedeutet also so viel wie „Köln über alles“. Zunächst war es ein Lob- und Trinkspruch. Erst als sich der Karneval seit 1823 in gewandelter Form präsentierte und immer mehr die Straße und die Öffentlichkeit eroberte, etablierte sich auch das „Kölle Alaaf“. Heute ist es aus dem Karnevals-Alltag nicht mehr wegzudenken. Bei den karnevalistischen Veranstaltungen werden das Kölner Dreigestirn, Redner sowie Musiker mit diesem Ausruf begrüßt oder verabschiedet. Ein Alaaf wird drei Mal ausgerufen. Dabei gibt ein Sprecher an, wem der Hochruf gilt, die Menge antwortet mit „Alaaf“ und wirft bei jedem Mal begeistert eine Hand nach oben. In Düsseldorf, Mainz und anderen Teilen Deutschlands wird „Helau“ („Hölle auf“, „hell auf“ oder von „Halleluja“ abgeleitet) gerufen. In Marne sagt man „Marn' hol fast“. Das ist Plattdeutsch und bedeutet „Marne halt zusammen“.

Karnevalsbeginn im November: Was passiert am 11.11.? Los geht's am 11.11. um 11.11 Uhr. Tausende Jecken treffen sich unter anderem auf dem Altermarkt in Köln, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Düsseldorf oder auf dem Schillerplatz in Mainz. In Marne wird bei einem internen Ball der Karnevalsgesellschaft – ein Wochenende vor dem 11.11. – das Prinzenpaar proklamiert. „Bis dahin ist es ein Geheimnis, wer Prinz und Prinzessin wird. Das wissen nur die Auserwählten und ich. Und diese werden zum Schweigen verdonnert“, erklärt Präsident Heiko Claußen. Es gibt jeweils ein Kinder- und ein Erwachsenen-Prinzenpaar. Am 11.11. wird die Session dann feierlich im Marner Rathaus eröffnet. Im November startet auch die Zeit der Sitzungen. Veranstaltungen wie die Stunksitzung oder Loss mer Singe machen die graue Jahreszeit in Köln ein wenig bunter. Alle Karnevalsvereine und -gesellschaften veranstalten zudem mindestens eine eigene Sitzung. Zudem bereiten sich diese auf ihre Umzüge vor.

Worum geht es bei der Weiberfastnacht? Der Höhepunkt und zeitgleich auch der Endspurt der tollen Zeit beginnt mit dem Donnerstag vor Aschermittwoch. Je nach Region wird er unter anderem auch Weiberfastnacht oder Altweiberdonnerstag genannt. Der Donnerstag gehört in Marne ganz den Frauen. Eine Gruppe von 20 bis 25 verkleideten Hexen nehmen die Prinzessin mit und ziehen ab 16 Uhr durch die Stadt. Männer, die an diesem Tag eine Krawatte tragen, müssen sich in Acht nehmen: Schnipp-schnapp ist die Krawatte ab. Die Frauengruppe schneidet jede Krawatte, die sie finden kann, ab. Als Entschädigung gibt es auch den ein oder anderen Schnaps. Ähnliche Traditionen werden auch im Rheinland praktiziert.

Warum wird das Rathaus gestürmt? In Köln und Marne stürmen die Karnevalisten das Rathaus. Die Kölner Jecken übernehmen bis Aschermittwoch das Regieren der Stadt – symbolisch dafür erhalten sie den Rathausschlüssel vom Bürgermeister. Eine ähnliche Tradition gibt es auch in Marne, allerdings erst am Rosenmontag. Um 14 Uhr wird hier das Rathaus gestürmt, in das Gäste aus der Politik geladen wurden. Sie erstürmen die Treppe, die traditionell mit Luftballons oder Kartons verbarrikadiert wurde. Oben im großen Sitzungssaal wartet der Bürgermeister schon, der den Rathausschlüssel sowie die Kasse – in Form einer großen mit Schoko-Goldtalern gefüllten Kiste – bewacht. Die Prinzenpaare nehmen beides an sich. Anschließend werden die Goldtaler aus dem Fenster zu den unten stehenden Karnevalisten geworfen. Pünktlich um 14.30 Uhr startet dann der Rosenmontagszug in Marne. Im Anschluss werden jeweils die drei besten Fußgruppen und Wagen ausgezeichnet. Als Kriterien gelten das Motto der Gruppe, die Publikumsnähe und ob die Kostüme zum Motto passen. Jede Gruppe kann ihr eigenes Motto bestimmen.

Die Karnevalshochburg des Nordens: Warum feiert man in Marne Karneval? Ab dem 11.11. bis Aschermittwoch ziert den Ortseingang in Marne neben dem gesetzlichen Ortsschild auch noch eins der Karnevalsgesellschaft. Dort steht: „Marne – Karnevalshochburg des Norden“. Seit 1956 feiert man auch in Marne Karneval. Angefangen hat es mit einer Initiative der Gastwirte und Geschäftsleute, die den ruhigen, dunklen ertragslosen Winter beleben wollten. Sie entschlossen sich, einen Rosenmontagszug aus dem Dithmarscher Erdboden zu stampfen, heißt es auf der Internetseite der Marner Karnevals Gesellschaft. Ab 1969 pausierte der Umzug für neun Jahre. 1978 formierte sich der Rosenmontagsumzug neu. Interessant ist, dass sich 1977 der Chemiekonzern Bayer in Brunsbüttel – nur 14 Kilometer entfernt von Marne – ansiedelte. Ob die Jecken aus dem Rheinland hinter der Wiederbelebung des Rosenmontagszuges stecken? Heute hat die Marner Karnevalsgesellschaft rund 275 Mitglieder. Seit 2006 ist Heiko Claußen Präsident des Vereins. „Es geht immer noch darum, in der kalten Jahreszeit ein Fest auf die Beine zu stellen“, sagt Claußen. Er kenne viele Vereine, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung ihrer Pläne haben. „In Marne haben wir eine gewachsene Struktur. Wenn wir ein Problem haben, dann wird es gelöst. Ganz Marne steht dahinter.“

Dreigestirn oder Prinzenpaar? Auch hier gehen die Traditionen auseinander. Während in Köln beispielsweise ein Dreigestirn die närrische Zeit repräsentiert, ist es in Marne ein Prinzenpaar. Das Kölner Dreigestirn besteht aus Prinz, Bauer und Jungfrau. Der Prinz ist der höchste Repräsentant der Karnevalisten, während der Bauer für die Wehrhaftigkeit der alten Reichsstadt Köln steht. Letzterer trägt die Stadtschlüssel an seinem Gürtel. Die Jungfrau symbolisiert die beschützende Mutter Colonia. Ihr Gewand ähnelt dem der römischen Kaiserin Agrippina, die als Gründerin der Stadt gilt. Sie wird traditionell von einem Mann gespielt. Aufgaben der Repräsentanten sind unter anderem die Wahrnehmung von Terminen sowie das Geben von Interviews. Das Prinzenpaar in Marne zahlt mindestens 200 Euro für Wurfmaterial zum Rosenmontagszug. Weitere Kosten kommen nur auf Wunsch auf die Auserwählten zu. In Köln zahlt das Dreigestirn mehrere tausend Euro und muss sich einige Wochen Urlaub nehmen, um alle Termine wahrnehmen zu können. „Unser Prinzenpaar hat etwa 30 Termine, in Köln sind es über 200“, weiß Heiko Claußen, Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft.

Was sind Kamelle und Strüßjer? Kamelle und Strüßjer sind kölsche Wörter und heißen auf hochdeutsch Bonbons und (Blumen-) Sträußchen. Heute sind Kamelle schon lange keine einfachen Bonbons mehr: Zum einen, weil sich kaum noch jemand danach bückt, zum anderen, weil das Wurfmaterial nicht klebrig und schwer vom Boden abzulösen sein darf. Mit Kamelle werden auch Waffeln, Weingummis, Schokolade, Pralinen und Ähnliches umschrieben. Für ein Strüßje werden zum Dank Bützjen (Küsschen auf die Wange) verteilt.

Gibt es einen Unterschied zwischen Funkemariechen und Tanzmariechen? Die sogenannten Funken waren die alten Kölner Stadtsoldaten. Sie trugen rote Westen und weiße Hosen. Die Kölner Roten Funken waren der erste Karnevalsverein, der eine karnevalistische Garde aufstellte. Es ist Tradition, dass auch eine Tänzerin – das sogenannte Funkenmariechen – dabei ist. In Marne werden sie Tanzmariechen genannt.

Marne oder Köln: Wer hat den schöneren Rosenmontagszug? Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte Deutschlands. Bis zu eine Millionen Zuschauer lockt er jedes Jahr in die Domstadt. Marne zählt rund 5700 Einwohner. Zum Rosenmontagszug werden jährlich bis zu 20.000 Narren erwartet. „Köln schafft es nicht, seine Einwohner fast zu vervierfachen“, sagt Heiko Claußen lachend. Die Karnevalisten zieht es am Rosenmontag aus ganz Schleswig-Holstein nach Marne. Marne Köln Fahrzeuge: 30 etwa 120 Fest-, Prunk- und Persiflagewagen und Kutschen; 90 Traktoren, 60 Bagagewagen Fußgruppen: 30 unbekannt Musikgruppen: 3 Spielmannszüge 75 Musikkapellen Teilnehmer: 1200 10.000 Zuschauer: 20.000 etwa 1 Million Wurfmaterial: 4000 kg Süßigkeiten etwa 1000 Blumen fürs Prinzenpaar 300 Tonnen Süßigkeiten, über 700.000 Tafeln Schokolade, über 220.000 Schachteln Pralinen, über 300.000 Strüßjer (kleine Blumensträuße), Tausende Stoffpuppen und weitere kleinere Präsente. Streckenlänge: etwa 3,5 km 7,5 km Zugdauer: etwa 2,5 Stunden über 5 Stunden Traditionelles Getränk: Dithmarscher Bier Kölsch

Karnevalsdienstag – immer noch kein Ende? Während am Dienstagmorgen die Karnevalisten bereits um 9 Uhr mit dem Aufräumen und Abbauen der Festivitäten beginnen, steht in Köln noch die Fastnacht bevor. Kleine Veedelszüge („Viertel-“) ziehen durch die Stadt. Die Kneipen füllen sich erneut und abends wird der Nubbel verbrannt, bevor bis in den Morgengrauen noch einmal gefeiert wird.