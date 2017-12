Hamburg : Nach Messerangriff in Jenfeld: Tatverdächtiger festgenommen

von dpa

Hamburg | Eine Woche nach dem Messerangriff auf eine 34-jährige Frau in ihrer Wohnung in Jenfeld gibt es offenbar eine Wende. Nach Angaben der Polizei handelt es sich möglicherweise doch um eine Beziehungstat. Ein Spezialeinsatzkommando stürmte am Montagabend ein Haus in der Rodigallee und nahm einen Tatverdächtigen fest.

Die 34 Jahre alte Frau wurde bei dem Angriff im Brustbereich schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Opfer erzählte den Beamten, sie sei von einer dunkel gekleideten, unbekannten Frau niedergestochen worden. In der Wohnung des Opfers stellten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe sicher.

